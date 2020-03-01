Камилла проводит ещё 5 экскурсий

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Любимые метки стамбульцев на карте города: районы, места отдыха и рестораны

Камилла
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Камилла – ваш гид
Вы уже увидели все мечети и дворцы, перепробовали всевозможные кебабы и запили это крепким чаем с пахлавой? Однако, подлинная жизнь турков с их местами силы, отдыха и излюбленными ресторанами так и осталась за кадром — хотя именно она любопытнее всего.

Со мной вы проведете день как местные жители и почувствуете, какого это — быть рождённым в Стамбуле.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi‎
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Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка

Что вас ожидает

Где отдыхают стамбульцы: районы, парки, любимые виды
Начнем путешествие с «магического» парка, где можно почувствовать то самое единение с Стамбулом: турки приходят сюда, чтобы обрести силу и энергию на новые свершения. Далее вы увидите второй по счету висячий мост через Босфор, а оказавшись на берегу пролива, осмотрите величественную крепость 15 века. Гуляя вдоль Босфора, мы насладимся идиллической картиной старых рыбацких деревушек — сегодня они превратились в фешенебельные районы с недвижимостью от миллиона долларов. А в элитном квартале «Малыш», излюбленном кинематографистами, велика вероятность попасть в кадр или же встретить местную знаменитость за утренней пробежкой по набережной.

Где едят стамбульцы: рестораны, лавки, кафе
Я расскажу вам о вкусовых привычках местных и поделюсь их самыми посещаемыми гастро-точками. Мы побываем в старинной кондитерской и полакомимся легендарным десертом — любимцем турков. Между собой они называют сладость «3-4 минуты твоей жизни». Кроме того, вы зайдете в лавочку, где с 1904 года продают самые свежие марципаны, соблазнитесь запахами знаменитого мясного ресторана Nusr-Et и раскроете долгоиграющее модное заведение Стамбула, которое более 15 лет славится своими коктейлями! Чуть не забыла — конечно, я рассекречу известное кафе для завтраков: любой местный турок считает за честь отметиться здесь, особенно в выходные. Если захотите, мы тоже туда заглянем.

Колоритное завершение встречи: маркет и винотека
Нагулявшись по любимым местам стамбульцев и насладившись деликатесами, мы отправимся в элитную рыбацкую деревушку Арнавуткёй. Она известна деревянными особняками в османском стиле и лучшими рыбными ресторанами в городе. В старинные времена местность славилась плантациями клубники — и сейчас в весеннее время лавки продают сочные ягоды. Закончим встречу в районе Куручешме, в месте, где вы купите необычные подарки себе и близким. Здесь с оливковых плантаций полуострова на юге Турции привозят органические продукты: масло со вкусом тимьяна, пасту из оливок и миндаля, уксус из инжира и море косметических средств. Местные жители в бутике — самые верные клиенты.

В винотеке мы поднимем бокал турецкого «розэ» за прекрасный отдых и незабываемые впечатления, которые оставил лучший город на земле!

Организационные детали

  • В зависимости от времени начала прогулки мы можем зайти на завтрак/обед или ужин. Учтите, что в популярных местах бронь лучше делать за неделю.

Дополнительные расходы

  • завтрак (примерно 25 евро за двоих)
  • обед/ужин (примерно 50 евро за двоих)
  • десерт в кондитерской (38 турецких лир)
  • входные билеты в крепость Румели Хисары (18 турецких лир/ чел. + билет гиду)
  • расходы на метро или такси, чтобы добраться до места встречи
  • сезонные фрукты на местном мини-базаре (если прогулка пройдёт в субботу, когда работает маркет)
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi‎.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Камилла
Камилла
В прошлом — жительница Милана и Петербурга, редактор модного издания, стилист, а по совместительству — отчаянная путешественница. Сегодня — жительница загадочного города на берегах Босфора, открывающая для себя его каждый день уже на протяжении 7 лет. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях, он такой, каким его видят местные. И я раскрою вам все его тайны и секреты. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать – Стамбул. Вместе со мной, каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда…в сердце!
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