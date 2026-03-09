Камилла проводит ещё 5 экскурсий

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Один день из жизни европейского турка

Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Представьте, что вы не просто турист, а настоящий житель Стамбула.

Наша экскурсия "Один день из жизни европейского турка" позволит вам ощутить дух города, как его видят и любят местные.

Вы начнете с
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посещения заколдованного парка, источника силы для стамбульцев, затем пересечете второй висячий мост через Босфор и исследуете крепость 15 века. Прогуливаясь по берегу, вы увидите, как старые рыбацкие деревушки превратились в модные районы.

В "Малыше" вы можете встретить знаменитостей, а в старинной кондитерской попробуете десерт, ставший легендой.

В лавочке, торгующей марципанами с 1904 года, вы отведаете свежие сладости, а в ресторане Nusr-Et оцените изысканные мясные блюда.

Мы завершим нашу встречу в Арнавуткёй, известной своими рыбными ресторанами и деревянными особняками, а также посетим Куручешме, где вы найдете уникальные подарки на память о Стамбуле

5
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут
  • 🍽️ Гастрономические открытия
  • 🏞️ Природные красоты
  • 🎬 Возможность встретить знаменитость
  • 🛍️ Покупки в бутиках
  • 🍷 Дегустация турецкого вина
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка
Один день из жизни европейского турка

Что можно увидеть

  • Второй висячий мост через Босфор
  • Крепость Румели Хисары

Описание экскурсии

Где отдыхают стамбульцы: районы, парки, любимые виды

Начнем путешествие с «магического» парка, где можно почувствовать то самое единение с Стамбулом: турки приходят сюда, чтобы обрести силу и энергию на новые свершения. Далее вы увидите второй по счету висячий мост через Босфор, а оказавшись на берегу пролива, осмотрите величественную крепость 15 века. Гуляя вдоль Босфора, мы насладимся идиллической картиной старых рыбацких деревушек — сегодня они превратились в фешенебельные районы с недвижимостью от миллиона долларов. А в элитном квартале «Малыш», излюбленном кинематографистами, велика вероятность попасть в кадр или же встретить местную знаменитость за утренней пробежкой по набережной.

Где едят стамбульцы: рестораны, лавки, кафе

Я расскажу вам о вкусовых привычках местных и поделюсь их самыми посещаемыми гастро-точками. Мы побываем в старинной кондитерской и полакомимся легендарным десертом — любимцем турков. Между собой они называют сладость «3-4 минуты твоей жизни». Кроме того, вы зайдете в лавочку, где с 1904 года продают самые свежие марципаны, соблазнитесь запахами знаменитого мясного ресторана Nusr-Et и раскроете долгоиграющее модное заведение Стамбула, которое более 15 лет славится своими коктейлями! Чуть не забыла — конечно, я рассекречу известное кафе для завтраков: любой местный турок считает за честь отметиться здесь, особенно в выходные. Если захотите, мы тоже туда заглянем.

Колоритное завершение встречи: маркет и винотека

Нагулявшись по любимым местам стамбульцев и насладившись деликатесами, мы отправимся в элитную рыбацкую деревушку Арнавуткёй. Она известна деревянными особняками в османском стиле и лучшими рыбными ресторанами в городе. В старинные времена местность славилась плантациями клубники — и сейчас в весеннее время лавки продают сочные ягоды. Закончим встречу в районе Куручешме, в месте, где вы купите необычные подарки себе и близким. Здесь с оливковых плантаций полуострова на юге Турции привозят органические продукты: масло со вкусом тимьяна, пасту из оливок и миндаля, уксус из инжира и море косметических средств. Местные жители в бутике — самые верные клиенты.

В винотеке мы поднимем бокал турецкого «розэ» за прекрасный отдых и незабываемые впечатления, которые оставил лучший город на земле!

Организационные детали

  • В зависимости от времени начала прогулки мы можем зайти на завтрак/обед или ужин. Учтите, что в популярных местах бронь лучше делать за неделю.

Дополнительные расходы

  • завтрак (примерно 25 евро за двоих)
  • обед/ужин (примерно 50 евро за двоих)
  • десерт в кондитерской (38 турецких лир)
  • входные билеты в крепость Румели Хисары (18 турецких лир/ чел. + билет гиду)
  • расходы на метро или такси, чтобы добраться до места встречи
  • сезонные фрукты на местном мини-базаре (если прогулка пройдёт в субботу, когда работает маркет)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристи
Кристи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1597 туристов
Когда успел пожить в 5 странах, то наверняка знаешь, что именно необходимо в незнакомом городе, стране — это Друг, человек, который в максимально короткие сроки поможет вам почувствовать себя местным
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и с пользой провести свое путешествие. Я 10 лет живу в загадочном городе на берегу Босфора, который не перестает удивлять, восхищать и открывать себя с новых сторон изо дня в день. Мой Стамбул не такой, каким его рисуют в путеводителях — он такой, каким его видят местные. Сказочный и яркий, роскошный и бедный, шумный и вкусный, пестрый и разноязыкий, услужливый и не желающий отпускать — Стамбул. Вместе со мной каждый из вас заберет частичку его с собой навсегда… в сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Екатерина
спасибо за душевную прогулку! 🤍🫶🏽 было очень весело и вкусно)
спасибо за душевную прогулку! 🤍🫶🏽 было очень весело и вкусно)
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Анна
Были на прогулке с детьми. Все наши пожелания были учтены. Прогулка насыщенная, но не утомительная. Рассказ интересный. Рекомендую!
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Андрей
Кристи прекрасный экскурсовод, очень интересно преподносит информацию.
С ней было очень комфортно, рекомендую 100%.
Кристи прекрасный экскурсовод, очень интересно преподносит информацию.
Кристи прекрасный экскурсовод, очень интересно преподносит информацию.
Кристи прекрасный экскурсовод, очень интересно преподносит информацию.
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А
Очень понравилось!!! рекомендую!!!
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Марина
Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе с удивительной гастрономической кухней и поражающем вкусе вином, не уступающему, а порой превосходящему лучшие
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винные дома Европы, создают необычную атмосферу пребывания в этом городе; достойно заменившем нам поездки в Европу. И все это благодаря прекрасному гиду и человеку Кристи, умеющему создать настроение отдыха. Спасибо ей за это! Были уже с ней несколько раз на разных экскурсиях и планируем ещё.

Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе
Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе
Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе
Огромное спасибо Кристи,за открытие нам другой стороны города Стамбула. Ее экскурсии,рассказывающие о Стамбуле как историческом городе
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Наталия
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по красивым районам вдоль Босфора. У Кристи отличный вкус: благодаря ей и подарки замечательные выбрала и посетили отличный ресторанчик с изысканным закусками и вином! Благодарю!
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
Очень вкусная экскурсия во всех отношениях: и красиво и эстетично и интересно, легко, непринужденно. Прошли по
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