Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет

Стамбул

Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет
Стамбул: аудиопрогулка по историческому центру Султанахмет

Что вы увидите 🤩

  • Парк Гюльхане
  • Цистерна Базилика
  • Голубая мечеть
  • Айя София
  • Церковь Святой Ирины
  • Топкапы
Отправляйтесь на прогулку по историческому центру Стамбула, насладитесь потрясающими видами и погрузитесь в историю города!
Ваш маршрут начнется у роскошного здания вокзала Сиркеджи. Вы посетите прекрасный парк Гюльхане, который ранее был частью дворцовых садов.
Насладившись уютом и спокойствием парка, вы отправитесь на главную улицу древнего Константинополя — Месу. По пути вас будут встречать старинные здания и памятники архитектуры. Вы узнаете о правителях, которые оставили большой след в истории этого города.
Вы увидите настоящую жемчужину Стамбула — византийскую базилику Айя София и при желании сможете ее посетить. А после Собора Святой Софии вы отправитесь ко Дворцу Топкапы, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов. А сегодня дворец — один из самых богатых музеев мира и любимая достопримечательность многих туристов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
€11

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем
Начало: Hoca Paşa, Sirkeci İstasyon Cd. No:2, 34110 Fatih
Завершение: Cankurtaran, Topkapı Sarayı
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
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