Отправляйтесь на прогулку по историческому центру Стамбула, насладитесь потрясающими видами и погрузитесь в историю города!

Ваш маршрут начнется у роскошного здания вокзала Сиркеджи. Вы посетите прекрасный парк Гюльхане, который ранее был частью дворцовых садов.

Насладившись уютом и спокойствием парка, вы отправитесь на главную улицу древнего Константинополя — Месу. По пути вас будут встречать старинные здания и памятники архитектуры. Вы узнаете о правителях, которые оставили большой след в истории этого города.

Вы увидите настоящую жемчужину Стамбула — византийскую базилику Айя София и при желании сможете ее посетить. А после Собора Святой Софии вы отправитесь ко Дворцу Топкапы, который до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов. А сегодня дворец — один из самых богатых музеев мира и любимая достопримечательность многих туристов.