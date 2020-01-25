24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Искусство современного Стамбула на прогулке по знаменитым и скрытым от туристов арт-пространствам

Gala
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Gala – ваш гид
Я приглашаю путешественников познакомиться с культурой и искусством современного Стамбула, вместе подумать и порассуждать на эту тему.

Основная часть моего рассказа будет посвящена культурному процессу, современному искусству Ближнего Востока и Турции, галерейному и аукционному бизнесу.
107 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?

Стамбул современный

Каждый турок тысячи раз в день блуждает между традицией и современностью. Между шляпой и чаршафом, мечетью и дискотекой, Евросоюзом и неприязнью к нему. Как Стамбул разделен проливом Босфор на два континента, так и душа каждого турка разделена невидимой чертой. С утра девушки пьют эспрессо со своими бойфрендами, а после обеда, покрыв голову чаршафом, идут к своей бабушке на кофе по-турецки. Пребывание на грани имеет свои плюсы. Турки — креативны, быстро учат языки, моментально входят в контакт с людьми из любой географической широты. (с) Витольд Шабловский.

Возможно, именно присутствие в умах и сердцах турок чувства постоянной разделенности и бесконечного поиска своего места в мире послужило мощным толчком развитию современного искусства в Турции.

Сегодня знаменитый во всем мире богатым историческим наследием Стамбул превратился в значимый центр современного искусства и культуры. На Стамбульской Биеннале современного искусства художники и гости обмениваются своими взглядами на заданную тему фестиваля. А ежегодная выставка «Современный Стамбул» объединяет представителей из около 100 ведущих мировых галерей. Ее экспонатами становятся картины, графические работы, скульптуры, инсталляции, фотографии и видеофильмы.

В многочисленных культурных центрах местные жители и гости Стамбула могут познакомиться с уникальными предметами искусства. В здании Музея современного искусства на берегу Босфора собрана великолепная коллекция. Интерактивные экспонаты и специальные программы привлекают сюда даже маленьких посетителей. Здесь гостей ждет немного больше, чем в традиционных галереях: новые виды искусства и новые медиа, кинотеатр, интерактивная библиотека.

Программа

Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства. На протяжении нашего пути я, конечно, расскажу об истории этих районов и их исторических достопримечательностях, а также о том, какую важную роль эти улицы играют сегодня в социальной, культурной и политической жизни нашего мегаполиса.

Мы посетим несколько ведущих крупных галерей современного искусства, где постоянно размещаются различные выставки и презентации проектов, заглянем в ряд частных небольших галерей.

Я покажу вам скрытые от глаз туристов и обывателей «сокровища» культурной карты Стамбула: первое — здание, все квартиры в котором являются частными галереями искусства или офисами дизайнерских и творческих компаний, а с его крыши открывается захватывающая дух панорама Босфора и исторической части города. Второе — один из шести крупнейших в Европе центров исследования проблем современного искусства, в котором собраны совершенно разные направления: архитектура, дизайн и урбанистика, крупнейший архив работ по искусству и культуре.

Также на протяжении прогулки мы увидим стамбульский стрит-арт (граффити, мурал). На нашем пути я расскажу об архитектурных стилях и особенностях зданий и мечетей, которые мы будем проходить и об исторических эпохах, в которые эти строения были возведены. Конечной точкой маршрута является музей Istanbul Modern, который вы сможете посетить самостоятельно.

Экскурсия подойдет всем, кто интересуется не только современным искусством, но и в целом культурными и социальными процессами в Турции, предпосылками и перспективами их развития, а также готов составить мне компанию и порассуждать на эти темы.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • кофе/чай в случае, если вы захотите передохнуть в одной из галерей или в кафе с панорамой Босфора — 2-7 лир;
  • входной билет в Istanbul Modern: 60 лир;
  • как правило, вход во все галереи свободный, однако возможно, что в этот момент где-то будут проходить платные выставки. В таком случае, решение о посещении/непосещении данной галереи остается за вами.
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?
Культурный маршрут: Istanbul! Modern?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gala
Gala
Я профессиональный историк и преподаватель ВУЗа, специализируюсь на культуре и искусстве Османской Империи и Византии. Живу в Стамбуле почти 10 лет. Работаю в команде лицензированных гидов и рада делиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 января 2020
Экскурсия очень интересная. Местные арт галереи, хипстерский местечки и творческие кластеры в которые вы вряд ли забредёте сами. Я достаточно хорошо знаю Стамбул, но с этой экскурсия он открылся для меня с новой стороны и сталиеще прекраснее.
Ирина
8 ноября 2019
Мы, группа из 8 человек единодушно и искренне благодарим Галу за погружение в искусство Стамбула.
В нашем культурном маршруте было 3 точки: Pera Museum, частная галерея в районе Пера и центр современного искусства Arter. Благодаря Гале, её глубокому знанию темы, выстроенной логистике маршрута и умению говорить просто о сложном, за 3,5 часа мы успели посмотреть несколько выставок 16-й Стамбульской биеннале современного искусства, поговорить об истории и трендах турецкого галерейного бизнеса, получить ответы на свои многочисленные вопросы. Кроме того, Гала дала рекомендации и адреса галерей, которые мы смогли посмотреть позднее самостоятельно.
Мы отмечаем высокий профессионализм Галы, умение идти «от запроса группы», открытость, внимательность, дружелюбие и невероятную легкость в общении. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кому интересен мир искусства и Гала как талантливый проводник!
7 октября 2019
Здравствуйте, мы очень благодарны нашему гиду Гала за замечательную экскурсию. Очень системные и глубокие знания. Слушали не отрываясь, даже забывая фотографировать. На любой вопрос очень емкий и четкий ответ. Лучше не встречали.
12 мая 2019
Огромное спасибо Галине за эту экскурсию, и за то, что все-таки нашли для нас время - когда я надумала заказывать экскурсию, все дни были уже забронированы. Но я решила попытать счастье, и все-таки спросила, можно ли нас приткнуть в какой-то из дней. Уж очень были хорошие отзывы об этой экскурсии, и хотелось самим все увидеть. В итоге, все получилось:)
В общем, всем очень рекомендую этот тур! В Стамбуле есть где разгуляться, если Вы интересуетесь современным искусством, но без посторонней помощи отыскать все эти места будет крайне трудно. А Глалина подписана на все галлереи Стамбула, выберет для вас самое интересное, проведет вас по самым-самым местам, все расскажет, и еще и отведет в классное место попить кофе:-)
7 января 2019
Нам не поезло с погодой. Лил дождь. Не шел, не накрапывал, а именно лил. Вода неслась и с горок под ногами. Получилось, что модерн в Стамбуле - это вода и сверху, и с низу. Жаль, что в городе мало что удалось увидеть. Но!!!! Были в двух замечательных галереях, в музее. Рассказ гида - это уже не новость - просто великолепный! Экскурсия, конечно, не для всех. Но очень рекомендую. Сами, даже если вы искушенный знаток современного искусства, больше половины того, что мы увидели за эти три часа, никогда не найдете. Это надо знать! Отлично! Спасибо, Гала!
Наталия
29 ноября 2018
Гала потрясающий рассказчик и невероятно эрудированный человек. Она показала нам такие места - галереи, кафе, дворы, в которые никогда не попадешь самостоятельно, не зная о них. Большое спасибо!
29 мая 2018
Если честно, то очень легко писать отзыв, когда тебе и правда все понравилось, и было в удовольствие.
Все четко, по времени, достаточный баланс между основной темой и вкраплениями личной истории гида относительно жизни внутри самого Стамбула, Турции в целом и ее культурных особенностей. Гала легко подстраивалась под темп группы и делала остановки там, где был запрос на паузу, пояснение, и кофе по-турецки.
С удовольствием погуляю еще при возможности.
Спасибо,
24 мая 2018
Получив огромное удовольствие от встречи с Галой на экскурсии "Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы" с нетерпением ждали следующей встречи.
Любовь, с которой гид рассказывает о Стамбуле и разных сторонах его жизни, очень искренняя, а это всегда помогает тебе посмотреть на город другими глазами, сделать массу открытий.
Грамотная, правильная речь; глубокие знания и умение построить интересный именно этому гостю рассказ - то, что ждёт вас на этой экскурсии.
Истикляль, уже знакомый по путеводителям, открывается с совершенно новой стороны - и эта сторона не где-то далеко, а буквально за поворотом. Будешь смотреть и можешь не увидеть..., если не пойдёшь с Gala :)
Пассажи, галереи современного искусства, истории белогвардейских эмигрантов, модерн и арт-деко, современность и архаика, кафе Ари Гюлера, который десятки лет фотографирует Стамбул и сам уже неотделим от него.
Замечательная экскурсия и потрясающий гид.
12 марта 2018
Добрый день, дорогие друзья! С удовольствием оставляю отзыв о потрясающей экскурсии. Делает ее увлекательной, необычной и интересной очаровательный гид Гала. Она такая... Разная! Очень образованная и знающая, но не нудная... Держит дистанцию в общении, но в тоже время "своя девчонка". Факты истории залетают легко и непринужденно!
Мы убедились, что Стамбул хорош со всех сторон, но сторона современного творчества и образования заслуживает особого внимания!
Гала вас проведет по тропам, спрятанным от туристов. Даст ценные советы и рекомендации.
Всем, кто хочет узнать город с нестандартной стороны, рекомендую очень. Дерзайте, и отличное времяпрепровождение вам обеспечено!
27 декабря 2017
Гала замечательный гид. Отлично владеет темой экскурсии, а также глубоко знает историю Стамбула.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую всем.
Ещё 14 отзывов

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