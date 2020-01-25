24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул современный

Каждый турок тысячи раз в день блуждает между традицией и современностью. Между шляпой и чаршафом, мечетью и дискотекой, Евросоюзом и неприязнью к нему. Как Стамбул разделен проливом Босфор на два континента, так и душа каждого турка разделена невидимой чертой. С утра девушки пьют эспрессо со своими бойфрендами, а после обеда, покрыв голову чаршафом, идут к своей бабушке на кофе по-турецки. Пребывание на грани имеет свои плюсы. Турки — креативны, быстро учат языки, моментально входят в контакт с людьми из любой географической широты. (с) Витольд Шабловский.

Возможно, именно присутствие в умах и сердцах турок чувства постоянной разделенности и бесконечного поиска своего места в мире послужило мощным толчком развитию современного искусства в Турции.

Сегодня знаменитый во всем мире богатым историческим наследием Стамбул превратился в значимый центр современного искусства и культуры. На Стамбульской Биеннале современного искусства художники и гости обмениваются своими взглядами на заданную тему фестиваля. А ежегодная выставка «Современный Стамбул» объединяет представителей из около 100 ведущих мировых галерей. Ее экспонатами становятся картины, графические работы, скульптуры, инсталляции, фотографии и видеофильмы.

В многочисленных культурных центрах местные жители и гости Стамбула могут познакомиться с уникальными предметами искусства. В здании Музея современного искусства на берегу Босфора собрана великолепная коллекция. Интерактивные экспонаты и специальные программы привлекают сюда даже маленьких посетителей. Здесь гостей ждет немного больше, чем в традиционных галереях: новые виды искусства и новые медиа, кинотеатр, интерактивная библиотека.

Программа

Встретившись на центральной площади города Таксим, мы пройдем по знаменитому бульвару Истикляль, спустимся в район Каракёй, из которого отправимся на берег пролива Босфор к музею современного искусства. На протяжении нашего пути я, конечно, расскажу об истории этих районов и их исторических достопримечательностях, а также о том, какую важную роль эти улицы играют сегодня в социальной, культурной и политической жизни нашего мегаполиса.

Мы посетим несколько ведущих крупных галерей современного искусства, где постоянно размещаются различные выставки и презентации проектов, заглянем в ряд частных небольших галерей.

Я покажу вам скрытые от глаз туристов и обывателей «сокровища» культурной карты Стамбула: первое — здание, все квартиры в котором являются частными галереями искусства или офисами дизайнерских и творческих компаний, а с его крыши открывается захватывающая дух панорама Босфора и исторической части города. Второе — один из шести крупнейших в Европе центров исследования проблем современного искусства, в котором собраны совершенно разные направления: архитектура, дизайн и урбанистика, крупнейший архив работ по искусству и культуре.

Также на протяжении прогулки мы увидим стамбульский стрит-арт (граффити, мурал). На нашем пути я расскажу об архитектурных стилях и особенностях зданий и мечетей, которые мы будем проходить и об исторических эпохах, в которые эти строения были возведены. Конечной точкой маршрута является музей Istanbul Modern, который вы сможете посетить самостоятельно.

Экскурсия подойдет всем, кто интересуется не только современным искусством, но и в целом культурными и социальными процессами в Турции, предпосылками и перспективами их развития, а также готов составить мне компанию и порассуждать на эти темы.