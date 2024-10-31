Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи

Побывать в Музее хаммама, посетить Галатапорт и познакомиться с турецкими арт-кластерами
Турция может похвастаться не только величественными историческими зданиями, но и увлекательными музеями и впечатляющим стрит-артом. В этом туре мы покажем вам локации, которые часто лишены внимания путешественников.

Погуляем по районам Кузгунджук,
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Фенер и Балат, наслаждаясь стрит-артом, соседствующим с древними постройками, посетим музеи современного искусства, увидим дом, где жил Лев Троцкий на Принцевых островах и, конечно, уделим время знакомству с Айя-Софией, Голубой мечетью, Цистерной Базиликой.

Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи
Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи
Арт-путешествие по Стамбулу и Принцевым островам: знаковые локации и необычные музеи
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем проживание в отеле Sapphire hotel.

Проживание. Не входит в стоимость. Рекомендуем разместиться в отеле Sapphire Hotel.

Питание. В стоимость входят только обеды (во второй и третий дни тура). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Площадь Султанахмет и Ипподром, Айя-София, Цистерны Базилика и Шерефие, Голубая мечеть

После встречи начнём знакомство с чарующим Стамбулом. Отправимся на прогулку, во время которой увидим основные достопримечательности. Посетим площадь Султанахмет, где расположились Голубая мечеть и Айя-София, поражающие своим величием. Осмотрим Ипподром. В византийский период он служил местом проведения различных мероприятий, включая гонки и казни. Также побываем в Цистернах Базилике и Шерефие — подземных водохранилищах.

Площадь Султанахмет и Ипподром, Айя-София, Цистерны Базилика и Шерефие, Голубая мечетьПлощадь Султанахмет и Ипподром, Айя-София, Цистерны Базилика и Шерефие, Голубая мечетьПлощадь Султанахмет и Ипподром, Айя-София, Цистерны Базилика и Шерефие, Голубая мечетьПлощадь Султанахмет и Ипподром, Айя-София, Цистерны Базилика и Шерефие, Голубая мечеть
2 день

Галатская башня, улица Истикляль, круиз по Босфору и Галатапорт

Начинаем день с поездке на фуникулёре. Мы побродим по узким улицам близ Галатской башни и увидим современную библиотеку, которая появилась в результате реконструкции исторического здания банка. Также нам встретится миницистерна. Прогуляемся по улице Истикляль в поисках интересных галерей современного искусства и необычных двориков.

Пообедаем в атмосферном ресторане недалеко от Галатской башни, а затем отправимся в круиз по Босфору, любуясь его просторами и прибрежными кварталами.

Завершим экскурсионную программу в Галатапорту — современном культурно-развлекательном комплексе в районе Каракёй в европейской части Стамбула. Он был открыт в 2021 году и быстро стал популярным местом среди жителей города и туристов. Здесь расположены два музея современного искусства архитектуры.

Галатская башня, улица Истикляль, круиз по Босфору и ГалатапортГалатская башня, улица Истикляль, круиз по Босфору и ГалатапортГалатская башня, улица Истикляль, круиз по Босфору и ГалатапортГалатская башня, улица Истикляль, круиз по Босфору и Галатапорт
3 день

Районы Кузгунджук, Фенер и Балат

Сегодня первым делом посетим район Кузгунджук, где увидим разноцветные деревянные домики, образцы уличного искусства и познакомимся с новыми арт-кластерами, а также современной архитектурой мечетей.

Заглянем в рыбный ресторан на обед, а после направимся в район Фенер, который известен своими мечетями, церквями и старинными зданиями. В Балате сможем сделать яркие кадры и осмотреть руины византийских построек.

Последняя точка маршрута этого дня — Музей хаммама. В нём представлены экспонаты, рассказывающие о развитии и традициях турецких бань в разные исторические периоды. Также в музее есть макеты хаммамов, которые позволяют посетителям лучше понять их архитектуру и устройство.

Районы Кузгунджук, Фенер и БалатРайоны Кузгунджук, Фенер и БалатРайоны Кузгунджук, Фенер и БалатРайоны Кузгунджук, Фенер и БалатРайоны Кузгунджук, Фенер и БалатРайоны Кузгунджук, Фенер и Балат
4 день

Принцевы острова: красоты острова Бююкада

Отправляемся наслаждаться природой Принцевых островов. Целый день проведём на острова Бююкада, наслаждаясь местной архитектурой и живописными пляжами. Вы увидите, где жил Лев Троцкий, а также наполнитесь сосновым воздухом. Пройдёмся по улицам вдоль резных деревянных особняков и погрузимся в их историю.

Принцевы острова: красоты острова БююкадаПринцевы острова: красоты острова БююкадаПринцевы острова: красоты острова БююкадаПринцевы острова: красоты острова Бююкада
5 день

Окончание тура

В этот день вы успеете посетить музеи, в которые не удалось заглянуть ранее. На этом наше путешествие подошло к концу.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€550
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды во второй и третий дни
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Аренда яхты для прогулки по босфору
  • Билеты на общественный транспорт
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, 17:00
Завершение: Стамбул, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиМузеиЛетниеАктивный отдыхСвятые местаАйя-СофияПопулярные местаБосфорГолубая мечетьПринцевы островаЦистерна БазиликаГалатская башня5-дневные турыВсе турыИстикляльSPA

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