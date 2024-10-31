Начинаем день с поездке на фуникулёре. Мы побродим по узким улицам близ Галатской башни и увидим современную библиотеку, которая появилась в результате реконструкции исторического здания банка. Также нам встретится миницистерна. Прогуляемся по улице Истикляль в поисках интересных галерей современного искусства и необычных двориков.

Пообедаем в атмосферном ресторане недалеко от Галатской башни, а затем отправимся в круиз по Босфору, любуясь его просторами и прибрежными кварталами.

Завершим экскурсионную программу в Галатапорту — современном культурно-развлекательном комплексе в районе Каракёй в европейской части Стамбула. Он был открыт в 2021 году и быстро стал популярным местом среди жителей города и туристов. Здесь расположены два музея современного искусства архитектуры.