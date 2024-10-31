Погуляем по районам Кузгунджук,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем проживание в отеле Sapphire hotel.
Проживание. Не входит в стоимость. Рекомендуем разместиться в отеле Sapphire Hotel.
Питание. В стоимость входят только обеды (во второй и третий дни тура). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Площадь Султанахмет и Ипподром, Айя-София, Цистерны Базилика и Шерефие, Голубая мечеть
После встречи начнём знакомство с чарующим Стамбулом. Отправимся на прогулку, во время которой увидим основные достопримечательности. Посетим площадь Султанахмет, где расположились Голубая мечеть и Айя-София, поражающие своим величием. Осмотрим Ипподром. В византийский период он служил местом проведения различных мероприятий, включая гонки и казни. Также побываем в Цистернах Базилике и Шерефие — подземных водохранилищах.
Галатская башня, улица Истикляль, круиз по Босфору и Галатапорт
Начинаем день с поездке на фуникулёре. Мы побродим по узким улицам близ Галатской башни и увидим современную библиотеку, которая появилась в результате реконструкции исторического здания банка. Также нам встретится миницистерна. Прогуляемся по улице Истикляль в поисках интересных галерей современного искусства и необычных двориков.
Пообедаем в атмосферном ресторане недалеко от Галатской башни, а затем отправимся в круиз по Босфору, любуясь его просторами и прибрежными кварталами.
Завершим экскурсионную программу в Галатапорту — современном культурно-развлекательном комплексе в районе Каракёй в европейской части Стамбула. Он был открыт в 2021 году и быстро стал популярным местом среди жителей города и туристов. Здесь расположены два музея современного искусства архитектуры.
Районы Кузгунджук, Фенер и Балат
Сегодня первым делом посетим район Кузгунджук, где увидим разноцветные деревянные домики, образцы уличного искусства и познакомимся с новыми арт-кластерами, а также современной архитектурой мечетей.
Заглянем в рыбный ресторан на обед, а после направимся в район Фенер, который известен своими мечетями, церквями и старинными зданиями. В Балате сможем сделать яркие кадры и осмотреть руины византийских построек.
Последняя точка маршрута этого дня — Музей хаммама. В нём представлены экспонаты, рассказывающие о развитии и традициях турецких бань в разные исторические периоды. Также в музее есть макеты хаммамов, которые позволяют посетителям лучше понять их архитектуру и устройство.
Принцевы острова: красоты острова Бююкада
Отправляемся наслаждаться природой Принцевых островов. Целый день проведём на острова Бююкада, наслаждаясь местной архитектурой и живописными пляжами. Вы увидите, где жил Лев Троцкий, а также наполнитесь сосновым воздухом. Пройдёмся по улицам вдоль резных деревянных особняков и погрузимся в их историю.
Окончание тура
В этот день вы успеете посетить музеи, в которые не удалось заглянуть ранее. На этом наше путешествие подошло к концу.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€550
Ответы на вопросы
Что включено
- Обеды во второй и третий дни
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Аренда яхты для прогулки по босфору
- Билеты на общественный транспорт
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Проживание
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Медицинская страховка