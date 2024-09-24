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Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«Увидите мечеть Айя-Софию и Сулеймание, церковь Святой Ирины и Девичью башню»
$1 300 за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Первым увидим центр духовной жизни — мечеть Айя-София, из-за которой у верующих разных религий возникало немало споров»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Авторский тур
9 дней
Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
«Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей»
22 июня в 10:00
10 окт в 10:00
97 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Айя-София»
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