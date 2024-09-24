Найдено 3 тура в категории « Айя-София » в Стамбуле, цены от $1 050. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 5 дней Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего... «Увидите мечеть Айя-Софию и Сулеймание, церковь Святой Ирины и Девичью башню» $ 1 300 за человека 🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах 🏎 На кабриолете Авторский тур 7 дней Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30 «Первым увидим центр духовной жизни — мечеть Айя-София, из-за которой у верующих разных религий возникало немало споров» $ 1 050 за человека Авторский тур 9 дней Турецкий калейдоскоп: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00 «Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей» 97 000 ₽ за человека Все туры Стамбула

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Айя-София»

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