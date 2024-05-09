Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Авторский тур в Стамбуле

Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме

В одно путешествие уместим всё самое интересное: прогуляемся по главным достопримечательностям Стамбула и совершим мини-круиз по Принцевым островам, побываем в сказочном дворце Топкапы и увидим инопланетные пейзажи долин Гёреме.

Кстати, качественный фото- и видеоотчёт уже входит в стоимость — так что крутой контент для соцсетей обеспечен! Вы побываете в подземном городе, рассмотрите высеченную в скале мечеть, увидите кусочек Италии на улочках Стамбула и вдоволь надышитесь аппетитными пряными ароматами на Египетском рынке.
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
23
авг
4
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Проживание. Будем жить в отелях 4*. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание. Фото отелей взяты с сайта putevki.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Турцию

Встретим вас в одном из аэропортов Стамбула и отвезём в отель. Сегодня у вас будет время отдохнуть перед насыщенной программой.

Добро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в Турцию
2 день

Прогулка по Стамбулу

Сегодня посетим дворец Топкапы — некогда одну из главных резиденций османских султанов! Дворцовый комплекс построен на мысе Сарайбурну, поэтому виды отсюда открываются сказочные: панорама Босфора и Мраморного моря.

Затем отправимся на площадь Таксим. Прогуляемся по улице Истикляль и увидим церковь Святого Антония Падуанского — католическую базилику, кусочек Италии на улочках Стамбула. Осмотрим Галатскую башню, спустимся к Галатскому мосту и вернёмся в отель.

Прогулка по СтамбулуПрогулка по СтамбулуПрогулка по СтамбулуПрогулка по Стамбулу
3 день

Египетский рынок и круиз по Принцевым островам

Утром прогуляемся по Египетскому рынку. Ароматы здесь завораживают: отовсюду доносятся аппетитные запахи вяленой колбасы, свежих овощей и разнообразных специй. Устоять и не попробовать местные вкусности — невозможно.

Затем отправимся в место с романтичным названием — Принцевы острова. Правда история этого топонима не столь сказочная: когда-то здесь держали в заточении сыновей византийских императоров. Сегодня острова славятся живописными песчаными пляжами и уютными городками.

Займём места на корабле и отправимся в часовое путешествие по Мраморному морю. Первую остановку сделаем на самом большом острове. На электротранспорте поднимемся на его высшую точку, последний километр до монастыря и смотровой площадки пройдём пешком. На пристани пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов.

Во второй половине дня вернёмся в Стамбул. Вы сможете пройтись по местным рынкам и закупиться деликатесами и сувенирами.

Египетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островамЕгипетский рынок и круиз по Принцевым островам
4 день

Мечеть Сулеймание и перелёт в Каппадокию

Выселимся из отеля и посетим роскошную мечеть Сулеймание 16 века. Следующая локация — роскошный дворец Долмабахче на Босфоре, который занимает 110 тысяч квадратных метров! Посетим внутренние покои султана и увидим, сколь сильна была когда-то мощь Османской Империи.

Дальше отправимся к знаменитым мусульманским святыням. Вы увидите Большую мечеть Айя-София 6 века — памятник византийского зодчества. Когда-то это был крупнейший православный собор в мире! Напротив стоит другая знаменитая мечеть — Голубая. Она считается первой по значению в Стамбуле и символом города.

Вечером вылетим в Каппадокию и заселимся в отель.

Мечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в КаппадокиюМечеть Сулеймание и перелёт в Каппадокию
5 день

Долина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме

В этот день отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.

Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше.

Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому мы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.

Затем вас ждёт несложная прогулка в окрестностях Гёреме. Будем наблюдать за бытом местных жителей, любоваться скальными громадами и старинными церквушками. Вечером проводим закат с видом на долину.

Долина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме
6 день

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь

Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.

Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь природой.

Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. На обратном пути заедем в магазин с местными сладостями и сувенирами.

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
7 день

Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд

После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.

Пообедаем в ресторане. Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.

Затем — трансфер в аэропорт Кайсери.

Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Сопровождение организатором
  • Фото - и видеоотчёты о путешествии
Что не входит в цену
  • Билеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входной билет в мечеть Айя-София
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
Завершение: Аэропорт Кайсери или Невшехира, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхКаппадокияВыездныеВсе туры7-дневные туры

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