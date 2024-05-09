Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Кстати, качественный фото- и видеоотчёт уже входит в стоимость — так что крутой контент для соцсетей обеспечен! Вы побываете в подземном городе, рассмотрите высеченную в скале мечеть, увидите кусочек Италии на улочках Стамбула и вдоволь надышитесь аппетитными пряными ароматами на Египетском рынке.
мая
мая
авг
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 100
Описание
Организационные детали
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
Проживание. Будем жить в отелях 4*. 2- или 3-местное размещение, за доплату возможно 1-местное проживание. Фото отелей взяты с сайта putevki.ru
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъёмы вверх около 1 км.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Турцию
Встретим вас в одном из аэропортов Стамбула и отвезём в отель. Сегодня у вас будет время отдохнуть перед насыщенной программой.
Прогулка по Стамбулу
Сегодня посетим дворец Топкапы — некогда одну из главных резиденций османских султанов! Дворцовый комплекс построен на мысе Сарайбурну, поэтому виды отсюда открываются сказочные: панорама Босфора и Мраморного моря.
Затем отправимся на площадь Таксим. Прогуляемся по улице Истикляль и увидим церковь Святого Антония Падуанского — католическую базилику, кусочек Италии на улочках Стамбула. Осмотрим Галатскую башню, спустимся к Галатскому мосту и вернёмся в отель.
Египетский рынок и круиз по Принцевым островам
Утром прогуляемся по Египетскому рынку. Ароматы здесь завораживают: отовсюду доносятся аппетитные запахи вяленой колбасы, свежих овощей и разнообразных специй. Устоять и не попробовать местные вкусности — невозможно.
Затем отправимся в место с романтичным названием — Принцевы острова. Правда история этого топонима не столь сказочная: когда-то здесь держали в заточении сыновей византийских императоров. Сегодня острова славятся живописными песчаными пляжами и уютными городками.
Займём места на корабле и отправимся в часовое путешествие по Мраморному морю. Первую остановку сделаем на самом большом острове. На электротранспорте поднимемся на его высшую точку, последний километр до монастыря и смотровой площадки пройдём пешком. На пристани пообедаем в ресторане с большим выбором морепродуктов.
Во второй половине дня вернёмся в Стамбул. Вы сможете пройтись по местным рынкам и закупиться деликатесами и сувенирами.
Мечеть Сулеймание и перелёт в Каппадокию
Выселимся из отеля и посетим роскошную мечеть Сулеймание 16 века. Следующая локация — роскошный дворец Долмабахче на Босфоре, который занимает 110 тысяч квадратных метров! Посетим внутренние покои султана и увидим, сколь сильна была когда-то мощь Османской Империи.
Дальше отправимся к знаменитым мусульманским святыням. Вы увидите Большую мечеть Айя-София 6 века — памятник византийского зодчества. Когда-то это был крупнейший православный собор в мире! Напротив стоит другая знаменитая мечеть — Голубая. Она считается первой по значению в Стамбуле и символом города.
Вечером вылетим в Каппадокию и заселимся в отель.
Долина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме
В этот день отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.
Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше.
Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому мы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.
Затем вас ждёт несложная прогулка в окрестностях Гёреме. Будем наблюдать за бытом местных жителей, любоваться скальными громадами и старинными церквушками. Вечером проводим закат с видом на долину.
Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.
Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь природой.
Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. На обратном пути заедем в магазин с местными сладостями и сувенирами.
Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд
После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.
Пообедаем в ресторане. Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.
Затем — трансфер в аэропорт Кайсери.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Сопровождение организатором
- Фото - и видеоотчёты о путешествии
Что не входит в цену
- Билеты до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
- Входной билет в мечеть Айя-София