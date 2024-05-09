В одно путешествие уместим всё самое интересное: прогуляемся по главным достопримечательностям Стамбула и совершим мини-круиз по Принцевым островам, побываем в сказочном дворце Топкапы и увидим инопланетные пейзажи долин Гёреме. Кстати, качественный фото- и видеоотчёт уже входит в стоимость — так что крутой контент для соцсетей обеспечен! Вы побываете в подземном городе, рассмотрите высеченную в скале мечеть, увидите кусочек Италии на улочках Стамбула и вдоволь надышитесь аппетитными пряными ароматами на Египетском рынке.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах