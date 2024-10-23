Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам

Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Приглашаем вас окунуться в колорит бывшей столицы Византии — Стамбула. Всего за 5 дней мы посетим и знаменитый дворец Топкапы, и мечеть Сулеймание, и Айя-Софию.

Также заглянем в подземное водохранилище и
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побываем в Голубой мечети, прогуляемся по улице Истикляль и устроим фотосессию на крыше.

Полюбуемся красками Балата, а ещё будем бороздить просторы Босфора и исследовать красоты дворца Бейлербейи.

Завершим путешествие на острове Бююкада — пройдём по местным улицам и осмотрим величественные исторические здания.

Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем с SPF.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* или 4* в Стамбуле. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Mercedes и общественном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Стамбул, прогулка по Босфору

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После размещения и отдыха посетим площадь Таксим. Пройдёмся по улице Истикляль, где ходит знаменитый красный трамвайчик. Спустимся к Галатской башне и насладимся видом на бухту Золотой Рог. Попробуем турецкий чай с десертом.

Завершим день прогулкой по Босфору. На борту пройдёт развлекательная программа с дискотекой и приветственным ужином. Мы познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на путешествие.

Прибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по БосфоруПрибытие в Стамбул, прогулка по Босфору
2 день

Знакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынок

После завтрака отправимся исследовать историческую часть города. Посетим дворец Топкапы, Айя-Софию и Голубую мечеть. Также заглянем в подземное водохранилище Цистерну Базилику и побываем в мечети Сулеймание, где захоронены султан Сулейман и его любимая жена Роксолана.

Затем у вас будет возможность устроить фотосессию на крыше. Сделаем перерыв на обед и насладимся турецким кофе, а потом заглянем на Гранд-базар — крупнейший рынок Стамбула. Завершим прогулку на Египетском рынке, где каждый сможет найти сувениры по душе.

Вечером зайдём поужинать в ресторан турецкой кухни.

Знакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынокЗнакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынок
3 день

Район Балат, дворец Бейлербейи

Сегодня познакомимся с ярким районом города. Балат долгое время был традиционным еврейским кварталом Стамбула, и здесь до сих пор можно встретить следы еврейской культуры. В районе находится старейшая синагога Стамбула, а также греческие и армянские церкви.

Далее по канатной дороге мы поднимемся на вершину холма Пьер Лоти, откуда полюбуемся видами на бухту Золотой Рог. Полакомимся кофе по-турецки и сладостями.

Затем посетим дворец Бейлербейи. Он был построен в 1861—1865 годах по заказу султана Абдул-Азиза в стиле необарокко. Архитектором выступил Саркис Бальян, представитель известной армянской династии архитекторов. Интерьер дворца отличается роскошью и изысканностью. Полы покрыты плетёными циновками из Египта, а стены украшены богемскими хрустальными люстрами, французскими часами и китайским, японским, французским и турецким фарфором. Вокруг дворца раскинулись сады с разнообразными деревьями, откуда открывается прекрасный вид на пролив Босфор.

Завершим экскурсию в мечети Ортакёй. Она выполнена в стиле османского барокко и имеет 2 минарета, каждый из которых украшен отдельным балконом (шерефе). Поужинать вы сможете в ресторане с видом на Босфор, а после — прогуляться по набережной в районе Галатапорта.

Район Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец БейлербейиРайон Балат, дворец Бейлербейи
4 день

Остров Бююкада

Сегодня мы отправимся на самый большой из Принцевых островов — Бююкада! Он известен своей уникальной архитектурой, которая сильно отличается от стамбульской. Вы сможете увидеть знаменитый «дом с привидениями», особняк, где останавливался Троцкий, а также старинное сиротское училище — крупнейшее деревянное здание в Европе. Не менее впечатляют летние особняки в стиле арт-нуво. Мы также доберёмся до исторической греческой школы-приюта Prinkipo, ещё одному уникальному сооружению.

На одном из возвышенных мест острова у вас будет возможность сделать великолепные фотографии с захватывающим видом на Стамбул и соседние острова.

Затем мы поднимемся к монастырю Святого Георгия, где можно будет насладиться вкусным обедом. Вам предложат выбор: ароматный шашлык с салатами и традиционной выпечкой или ужин в рыбном ресторане с видом на море.

После прогулки мы вернёмся в Стамбул, где можно будет провести вечер в своём ритме: прогуляться по вечернему городу, посетить уютные кафе с турецкими сладостями и напитками или расслабиться в турецком хаммаме.

Остров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров БююкадаОстров Бююкада
5 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет71 013 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фото - и видеосопровождение от проводника тура
  • Прогулка по Босфору с развлекательной программой
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - €150
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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