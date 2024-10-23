Также заглянем в подземное водохранилище и
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем с SPF.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* или 4* в Стамбуле. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне Mercedes и общественном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Стамбул, прогулка по Босфору
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После размещения и отдыха посетим площадь Таксим. Пройдёмся по улице Истикляль, где ходит знаменитый красный трамвайчик. Спустимся к Галатской башне и насладимся видом на бухту Золотой Рог. Попробуем турецкий чай с десертом.
Завершим день прогулкой по Босфору. На борту пройдёт развлекательная программа с дискотекой и приветственным ужином. Мы познакомимся друг с другом поближе и обсудим планы на путешествие.
Знакомство с главными достопримечательностями, фотосессия, Гранд-базар и Египетский рынок
После завтрака отправимся исследовать историческую часть города. Посетим дворец Топкапы, Айя-Софию и Голубую мечеть. Также заглянем в подземное водохранилище Цистерну Базилику и побываем в мечети Сулеймание, где захоронены султан Сулейман и его любимая жена Роксолана.
Затем у вас будет возможность устроить фотосессию на крыше. Сделаем перерыв на обед и насладимся турецким кофе, а потом заглянем на Гранд-базар — крупнейший рынок Стамбула. Завершим прогулку на Египетском рынке, где каждый сможет найти сувениры по душе.
Вечером зайдём поужинать в ресторан турецкой кухни.
Район Балат, дворец Бейлербейи
Сегодня познакомимся с ярким районом города. Балат долгое время был традиционным еврейским кварталом Стамбула, и здесь до сих пор можно встретить следы еврейской культуры. В районе находится старейшая синагога Стамбула, а также греческие и армянские церкви.
Далее по канатной дороге мы поднимемся на вершину холма Пьер Лоти, откуда полюбуемся видами на бухту Золотой Рог. Полакомимся кофе по-турецки и сладостями.
Затем посетим дворец Бейлербейи. Он был построен в 1861—1865 годах по заказу султана Абдул-Азиза в стиле необарокко. Архитектором выступил Саркис Бальян, представитель известной армянской династии архитекторов. Интерьер дворца отличается роскошью и изысканностью. Полы покрыты плетёными циновками из Египта, а стены украшены богемскими хрустальными люстрами, французскими часами и китайским, японским, французским и турецким фарфором. Вокруг дворца раскинулись сады с разнообразными деревьями, откуда открывается прекрасный вид на пролив Босфор.
Завершим экскурсию в мечети Ортакёй. Она выполнена в стиле османского барокко и имеет 2 минарета, каждый из которых украшен отдельным балконом (шерефе). Поужинать вы сможете в ресторане с видом на Босфор, а после — прогуляться по набережной в районе Галатапорта.
Остров Бююкада
Сегодня мы отправимся на самый большой из Принцевых островов — Бююкада! Он известен своей уникальной архитектурой, которая сильно отличается от стамбульской. Вы сможете увидеть знаменитый «дом с привидениями», особняк, где останавливался Троцкий, а также старинное сиротское училище — крупнейшее деревянное здание в Европе. Не менее впечатляют летние особняки в стиле арт-нуво. Мы также доберёмся до исторической греческой школы-приюта Prinkipo, ещё одному уникальному сооружению.
На одном из возвышенных мест острова у вас будет возможность сделать великолепные фотографии с захватывающим видом на Стамбул и соседние острова.
Затем мы поднимемся к монастырю Святого Георгия, где можно будет насладиться вкусным обедом. Вам предложат выбор: ароматный шашлык с салатами и традиционной выпечкой или ужин в рыбном ресторане с видом на море.
После прогулки мы вернёмся в Стамбул, где можно будет провести вечер в своём ритме: прогуляться по вечернему городу, посетить уютные кафе с турецкими сладостями и напитками или расслабиться в турецком хаммаме.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|71 013 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Фото - и видеосопровождение от проводника тура
- Прогулка по Босфору с развлекательной программой
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - €150