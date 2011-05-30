Стамбул – это величие, красота, духовность. Город, соединяющий культуры, традиции, историю. Каждому хотя бы раз стоит позволить себе отдых в Стамбуле, увидеть воочию, ощутить мощь императорского места. Постарайтесь за свою поездку посетить как можно больше исторических мест древнего Константинополя. Купите несколько экскурсий, но оставьте себе время для самостоятельного обхода, чтобы просто полюбоваться городом и жителями, останавливаясь выпить турецкую чашечку чая в местном кебаб-кафе
Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы, и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.
Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты. Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!
Все очень понравилось) насыщенная программа) жаль в первый день как вареная колбаса после утреннего перелета)
гид Лена вообще супер!!! отлично все рассказывает, слушали ее с интересом. и сама приятный человек)) экскурсию прям советую) экспрессом увидите все самое интересное)
Часть башни была закрыта, поэтому нам не удалось получить обзор на 360 градусов. Несмотря на то, что она находится очень далеко от исторического района Стамбула, ее стоит посетить. Моделирование полета вертолета через Стамбул впечатляет.
Прекрасно организованный тур, всё замечательно, отдельное спасибо гиду Елене из Беларуси за очень интересные экскурсии, огромное количество информации и отличные фото с самых лучших ракурсов. Рекомендую
Хочу сказать огромное спасибо, за тур, т. к. все оказанные услуги соответствовали описанию. Одной из составляющих была пунктуальность. Все этапы тура проводились строго в указанное время. Работники гостиницы, трансфера очень вежливые и внимательные люди. Экскурсию проводила Елена-профессионал своего дела. Спасибо. Будем рекомендовать.
Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а в обыкновенном отеле, откуда за доп стоимость отправились на панораму. Еще неприятно было узнать, что остальная часть группы, которых, к слову, забрали с отеля с разных городов, заплатила 50$ с человека. а у нас 65€ + автобус 1800£. а ведь название тура «Каппадокия из Стамбула»
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу
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