Авторские туры в Стамбуле

Туры по городам Турции
1 чел.
По популярности
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
🚗 На машине
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Аэропорт Даламана, 14:00
7 мая
29 сен
$1 825 за человека
Топовые места Стамбула
Авторский тур
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
9 мая
24 мая
7 июня
21 июня
$350 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Аэропорт Стамбула, утро
3 мая
9 мая
10 мая
4 окт
$1 295 за человека
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Аэропорт Стамбула, утро
9 мая
10 мая
23 авг
4 окт
$1 100 за человека
По Стамбулу с историком
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
$480 за человека
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
30 мая
11 июня
49 500 за человека
Поцелуй Востока и Запада: тур по знаковым локациям Стамбула
Авторский тур
4 дня
Поцелуй Востока и Запада: тур по знаковым локациям Стамбула
Погулять по торговым рядам базаров, пройтись по Галатскому мосту и посетить дворцы султанов
Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
24 мая
$380 за человека
Стамбульский трип: великолепные мечети, удивительные дворцы и базары
Авторский тур
4 дня
Стамбульский трип: великолепные мечети, удивительные дворцы и базары
Побывать в Топкапы, попробовать турецкий десерт и увидеть величественную Сулеймание
Аэропорт Стамбула, до 12:00
7 мая
15 июня
10 авг
4 окт
$340 за человека
Жемчужины Стамбула: тур по главным достопримечательностям
Авторский тур
6 дней
Жемчужины Стамбула: тур по главным достопримечательностям
Полюбоваться разноцветными домами Балата, посетить дворец Долмабахче и прогуляться по парку Гюльхане
Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
18 июня
20 авг
$550 за человека
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Авторский тур
7 дней
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
аэропорт Стамбула, точное время - по договорённост...
4 мая
125 000 за человека
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
21 сен
23 окт
620 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
2 мая
7 ноя
520 за человека
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
22 мая
12 июня
$1 300 за человека
Всё главное в Стамбуле: Босфор, европейская и азиатская части города
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Стамбуле: Босфор, европейская и азиатская части города
Посетить все значимые места и фотолокации и почувствовать себя местным, сыграв в нарды в кафе
Аэропорт Стамбула, днём
14 мая
$647 за человека
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Стамбул
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 200 за человека
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Стамбул
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
500 за человека
Космическая Каппадокия из Стамбула
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Космическая Каппадокия из Стамбула
Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
65 за человека
Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
Авторский тур
1 день
10 отзывов
Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
от 13.57 за человека
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
40 отзывов
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Ваш отель
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
420378 за человека
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
У вашего отеля
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
600 за всё до 7 чел.
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
2 дня
88 отзывов
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
399 за человека

Местные экскурсоводы

Стамбул – это величие, красота, духовность. Город, соединяющий культуры, традиции, историю. Каждому хотя бы раз стоит позволить себе отдых в Стамбуле, увидеть воочию, ощутить мощь императорского места. Постарайтесь за свою поездку посетить как можно больше исторических мест древнего Константинополя. Купите несколько экскурсий, но оставьте себе время для самостоятельного обхода, чтобы просто полюбоваться городом и жителями, останавливаясь выпить турецкую чашечку чая в местном кебаб-кафе

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    17 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы, и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.
  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты. Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!
  • и
    инга
    14 апреля 2024
    Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
    Настоятельно рекомендую, фантастический вид на Стамбул. Обязательно закажите обзорный полет 4D по достопримечательностям. Это был действительно хороший опыт.
  • А
    Анна
    3 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Все очень понравилось) насыщенная программа) жаль в первый день как вареная колбаса после утреннего перелета) гид Лена вообще супер!!! отлично все рассказывает, слушали ее с интересом. и сама приятный человек)) экскурсию прям советую) экспрессом увидите все самое интересное)
  • V
    Victoria
    29 марта 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Очень понравился тур, все четко, трансферы, эксскурсии, это вообще отдельное спасибо Екатерине нашему гиду. Очень комфортно и удобно 👌
  • В
    Вероника
    13 марта 2024
    Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
    Часть башни была закрыта, поэтому нам не удалось получить обзор на 360 градусов. Несмотря на то, что она находится очень далеко от исторического района Стамбула, ее стоит посетить. Моделирование полета вертолета через Стамбул впечатляет.
  • Г
    Георгий
    11 марта 2024
    Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
    Великолепный опыт на Сапфировой башне, поразительно, рекомендую для более чем приятного вида 😍
  • K
    Kosenkov
    11 ноября 2023
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Прекрасно организованный тур, всё замечательно, отдельное спасибо гиду Елене из Беларуси за очень интересные экскурсии, огромное количество информации и отличные фото с самых лучших ракурсов. Рекомендую
  • К
    Ксения
    12 октября 2023
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Хочу сказать огромное спасибо, за тур, т. к. все оказанные услуги соответствовали описанию. Одной из составляющих была пунктуальность. Все этапы тура проводились строго в указанное время. Работники гостиницы, трансфера очень вежливые и внимательные люди. Экскурсию проводила Елена-профессионал своего дела. Спасибо. Будем рекомендовать.
  • M
    Malova290902
    9 октября 2023
    Космическая Каппадокия из Стамбула
    Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а в обыкновенном отеле, откуда за доп стоимость отправились на панораму. Еще неприятно было узнать, что остальная часть группы, которых, к слову, забрали с отеля с разных городов, заплатила 50$ с человека. а у нас 65€ + автобус 1800£. а ведь название тура «Каппадокия из Стамбула»

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу

Самые популярные туры в Стамбуле
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
  2. Топовые места Стамбула
  3. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
  4. Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
  5. По Стамбулу с историком
Что посмотреть в Стамбуле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Галатская башня
  4. Галатский мост
  5. Площадь Ипподром
  6. Дворец Топкапы
Сколько стоит тур в Стамбуле в апреле 2024
Сейчас в Стамбуле можно забронировать 21 тур от $13 до $125 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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