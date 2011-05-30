М Маргарита Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы, и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.

И Ирина 2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты. Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!

и инга Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide Настоятельно рекомендую, фантастический вид на Стамбул. Обязательно закажите обзорный полет 4D по достопримечательностям. Это был действительно хороший опыт.

А Анна Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете Все очень понравилось) насыщенная программа) жаль в первый день как вареная колбаса после утреннего перелета) гид Лена вообще супер!!! отлично все рассказывает, слушали ее с интересом. и сама приятный человек)) экскурсию прям советую) экспрессом увидите все самое интересное)

V Victoria 2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула Очень понравился тур, все четко, трансферы, эксскурсии, это вообще отдельное спасибо Екатерине нашему гиду. Очень комфортно и удобно 👌

В Вероника Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide Часть башни была закрыта, поэтому нам не удалось получить обзор на 360 градусов. Несмотря на то, что она находится очень далеко от исторического района Стамбула, ее стоит посетить. Моделирование полета вертолета через Стамбул впечатляет.

Г Георгий Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide Великолепный опыт на Сапфировой башне, поразительно, рекомендую для более чем приятного вида 😍

K Kosenkov 2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула Прекрасно организованный тур, всё замечательно, отдельное спасибо гиду Елене из Беларуси за очень интересные экскурсии, огромное количество информации и отличные фото с самых лучших ракурсов. Рекомендую

К Ксения Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете Хочу сказать огромное спасибо, за тур, т. к. все оказанные услуги соответствовали описанию. Одной из составляющих была пунктуальность. Все этапы тура проводились строго в указанное время. Работники гостиницы, трансфера очень вежливые и внимательные люди. Экскурсию проводила Елена-профессионал своего дела. Спасибо. Будем рекомендовать.