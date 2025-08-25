Мои заказы

Открываем сокровищницу Турции: каникулы в Стамбуле

Если вам надоели типичные туры, давайте путешествовать по моему уникальному маршруту (с сюрпризами)
Открываем сокровищницу Турции: каникулы в Стамбуле



Описание тура

Друзья, приглашаю в захватывающую прогулку по городу контрастов - Стамбулу всех кто хочет незабываемо провести отпуск!

За 4 дня активного исследования города мы познакомимся с многоликой столицей трех империй и узнаем, как живет бурлящий мегаполис в настоящее время - все это без скучных историй и тонн занудства из учебников истории.

Маршрут выстроен так, чтобы количество впечатлений и эмоций в минуту просто зашкаливало. В туре секретные, нетуристические локации, а также закрытые - частные террасы (доступные только нашей мини-группе).

Я живу в Стамбуле и моя миссия сделать так, чтобы мои гости прониклись духом волшебного города, действительно открыв его для себя с разных сторон.

Подарок от организатора: нетуристическая локация на берегу мраморного моря

Бонус: традиционный турецкий завтрак ручной работы в нашем бутик-отеле

За 4 дня путешествия нас ждут:

2 континента 3 волшебных стамбульских заката 5 аутентичных заведений с потрясающей едой 13 локаций и активностей аутентичный бутик-отель с изюминкой

Я также провожу гастро-тур по Стамбулу, в котором помимо волшебного Стамбула мы детально и полно знакомимся с турецкой кухней в отобранных и проверенных заведениях города. Доступны также девичники по Стамбулу и Турецкой Ривьере (подробнее в моей карточке, нажав на фото).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в сказку

Вот мы и начинаем знакомство с городом. Как нельзя лучше для этого подходит набережная Босфора. Время гастро-паузы! Отведаем легендарное стамбульское блюдо, о котором вы наверняка много слышали.

Мы встретим наш первый стамбульский закат на смотровой с видом на город и Босфор, сделав 100500 фотографий с чайками и мечетями.

Узнаем больше о легендарной Айя-Софии, которая таинственно сочетает в себе элементы православной и мусульманской культур. Прогуляемся меж двух главных святыней города.

Первый ужин в традиционном турецком ресторане, где готовят национальные блюда по собственным интересным рецептам.

2 день

Господин Босфор

Сегодня мы совершим морскую прогулку по Босфору! Самые интересные ракурсы выдающихся достопримечательностей откроются нам с воды. Мы посмотрим легендарные старинные особняки на Босфоре - яллы, которые сейчас - одни из самых дорогих в мире, дворцы и крепости европейской и азиатской части, максимально приблизившись к Черному морю, в которое впадает Босфор.

По пути мы заглянем в светский район, где отдыхает местная молодежь.

Вторая половина дня отождествляет европейское прошлое города, ведь мы прогуляемся по модному, престижному кварталу а далее попадаем в маленькую Европу в центре Стамбула. Исследуем европейский квартал, увидим, как здесь жили французы итальянцы и греки в 19 веке.

Отсюда поднимаемся к Стамбульскому Арбату - пешеходному бульвару, где мы поймаем красный исторический трамвайчик, созерцаем католические храмы, старинные кафе и лавки, магазины местных дизайнеров. Вы увидите, как это все органично сочетается на главном пешеходном бульваре города. Кто не видел Истикляль - не видел Стамбул!

А закат встретим на секретной террасе, доступ к которой есть только у нашей мини-группы, а значит, вид на Галатскую башню, Стамбул, Босфор и знаменитый мост откроется только для нас!

Ужинаем в модном заведении с видом на башню.

3 день

На стыке Европы и Азии

Сегодня нас сразит своим колоритом азиатский Стамбул, куда мы доберемся через пролив Босфор.

Типичные туристы редко добираются сюда, так как в основном спешат посмотреть главные исторические места европейской стороны. Но обходить стороной эту часть Стамбула считаю преступлением!

Мы посетим колоритный район Ускюдар и окунемся в атмосферу древнего востока.

По маршруту контрастный Кузгунджук, в котором мирно соседствуют люди разных регилий и культур, здесь мы посмотрим инстаграмные деревянные домики 19 века.

После чего поедем ловить азиатский трамвайчик на азиатский Истикляль. Нашему взору откроется модный азиатский район, который предпочитают обеспеченные стамбульцы и креативная молодежь. Здесь свой особенный колорит, без которого трудно прочувствовать Стамбул в полной мере.

А на ужин мы попадем в модное место с локальными винами, которые производятся исключительно в Турции и не экспортируются! При желании сомелье проведет для нас лекцию обзор турецкого виноделия и покажет уникальные образцы. Но если вы не употребляете алкоголь, есть возможность насладиться уютной обстановкой и вкусными блюдами, которые здесь готовит шеф.

4 день

Гёрюшмек узере или до скорых встреч, Стамбул

Так просто я вас не отпущу!

Сегодня мы исследуем богемный и модный квартал в уже полюбившемся стиле типичной Европы, откуда нас ждет потрясающий вид на Босфор и азиатскую часть города. Сейчас здесь мирно уживаются художники, писатели и стильная молодежь, что также придает кварталу шарм и свою неповторимую душу.

Мы поймем, что и сюда добирается лишь малая часть туристов - квартал хоть и находится на глазах, но одновременно скрыт от них. Сделаем красивые фото, заодно созерцая невероятный панорамный вид на город с высоты.

Насладившись уютными улочками и архитектурой в европейском стиле, выдвигаемся в аэропорт. Для тех, кто решил остаться в Стамбуле есть возможность испробовать еще больше маршрутов, продлив наслаждение.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в бутик-отеле с рейтингом 9+
  • Традиционные турецкие завтраки ручной работы
  • Прогулка по Босфору
  • Трансфер из/в аэропорт Ist (в даты старта и окончания тура)
  • Вход на секретные террасы
  • Фотоуслуги на Canon и ваши айфоны
  • Организация программы, советы и рекомендации
  • Сопровождение тур лидером по программе
  • Размещение и трансфер координируется отдельно и оплачивается в рамках общей суммы через принимающую сторону на месте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула (от 400$)
  • Сувениры и прочие личные расходы (от 20$)
  • Обеды, ужины (от 150$)
  • Прогулка на частной яхте для группы (по желанию участников от 70$)
О чём нужно знать до поездки

Эта поездка для тех, кто:

  1. первый раз в Стамбуле и мечтает окунуться в его колорит, прочувствовать, чем жил город во времена империй и чем живет сейчас
  2. бывал в Стамбуле, но
    1. не слышал о нем интересных фактов
    2. не посещал топ-локаций
    3. не был в нетуристических местах
    4. не понял город при первом прочтении
Пожелания к путешественнику

Тур довольно активный! Мы будем много гулять по городу, чтобы действительно проникнуться им. Перемещения внутри исторического центра на трамвайчике (Стамбул - город великих пробок и узких улочек, авто здесь - не самый приемлемый вариант)

Приготовьте удобную обувь и гигабайты памяти на устройстве!

Мы посещаем огромное количество красивых и инстаграмных локаций, если вы не любите фотографировать, просьба проявлять уважение к остальным участникам, которые делают фото (весь тайминг по программе контролируется мной, как организатором тура, просьба довериться, расслабиться и отдыхать):)

Также хочу отметить, что данный тур - не исторический. В нем отсутствует посещение музеев, пересказ учебников по истории. История преподносится в формате интересных фактов, чтобы действительно прочувствовать город и не утонуть в тоннах ненужной информации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Я Алена. Живу в Стамбуле - городе, который вдохновляет и окрыляет меня каждую секунду. Ради мечты - организации авторских туров я бросила работу на престижной должности в международной компании. Я являюсь автором
читать дальше

маршрутов по Португалии, Греции, Турции, Тянь-Шаньским горам, которые уже 5 лет обкатываю с моими гостями и друзьями-путешественниками. Я поистине travel addicted! Мои ценности - огромная любовь к природе, океану, закатам и рассветам, поэтому я исколесила страны южной Европы не по одному разу. Я здесь для того, чтобы взять вас за руку и показать те места, от которых у меня перехватывает дыхание.

