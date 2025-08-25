Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Друзья, приглашаю в захватывающую прогулку по городу контрастов - Стамбулу всех кто хочет незабываемо провести отпуск!

За 4 дня активного исследования города мы познакомимся с многоликой столицей трех империй и узнаем, как живет бурлящий мегаполис в настоящее время - все это без скучных историй и тонн занудства из учебников истории.

Маршрут выстроен так, чтобы количество впечатлений и эмоций в минуту просто зашкаливало. В туре секретные, нетуристические локации, а также закрытые - частные террасы (доступные только нашей мини-группе).

Я живу в Стамбуле и моя миссия сделать так, чтобы мои гости прониклись духом волшебного города, действительно открыв его для себя с разных сторон.

Подарок от организатора: нетуристическая локация на берегу мраморного моря

Бонус: традиционный турецкий завтрак ручной работы в нашем бутик-отеле

За 4 дня путешествия нас ждут:

2 континента 3 волшебных стамбульских заката 5 аутентичных заведений с потрясающей едой 13 локаций и активностей аутентичный бутик-отель с изюминкой

Я также провожу гастро-тур по Стамбулу, в котором помимо волшебного Стамбула мы детально и полно знакомимся с турецкой кухней в отобранных и проверенных заведениях города. Доступны также девичники по Стамбулу и Турецкой Ривьере (подробнее в моей карточке, нажав на фото).