Описание тура
Друзья, приглашаю в захватывающую прогулку по городу контрастов - Стамбулу всех кто хочет незабываемо провести новогодние каникулы!
За 4 дня активного исследования города мы познакомимся с многоликой столицей трех империй и узнаем, как живет бурлящий мегаполис в настоящее время - все это без скучных историй и тонн занудства из учебников истории.
Маршрут выстроен так, чтобы количество впечатлений и эмоций в минуту просто зашкаливало. В туре секретные, нетуристические локации, а также закрытые - частные террасы (доступные только нашей мини-группе).
Я живу в Стамбуле и моя миссия сделать так, чтобы мои гости прониклись духом волшебного города, действительно открыв его для себя с разных сторон.
Бонус: традиционный турецкий завтрак ручной работы в нашем бутик-отеле и секретная локация вдали от толп туристов.
За 4 дня путешествия нас ждут:
2 континента
3 волшебных стамбульских заката
5 аутентичных заведений с потрясающей едой
13 локаций и активностейаутентичный бутик-отель с изюминкой
Я также провожу гастро-тур по Стамбулу (январь-февраль), в котором помимо волшебного Стамбула мы детально и полно знакомимся с турецкой кухней в отобранных и проверенных заведениях города (подробнее в моей карточке, нажав на фото).
Программа тура по дням
Добро пожаловать в сказку
Вот мы и начинаем знакомство с городом. Как нельзя лучше для этого подходит набережная Босфора!
Мы встретим наш первый стамбульский закат на смотровой с видом на город и Босфор, сделав 100500 фотографий с чайками и мечетями ❤️
После заката узнаем больше о легендарной Айя-Софии, которая таинственно сочетает в себе элементы православной и мусульманской культур. Посетим прообраз Айя Софии - интересную нетуристическую церковь (которая предопределила строительство святыни).
Первый ужин в традиционном турецком ресторане, где готовят национальные блюда по собственным интересным рецептам.
Господин Босфор
Сегодня мы совершим морскую прогулку по Босфору! Самые интересные ракурсы выдающихся достопримечательностей откроются нам с воды. Мы посмотрим легендарные старинные особняки на Босфоре - яллы, которые сейчас - одни из самых дорогих в мире, дворцы и крепости европейской и азиатской части, максимально приблизившись к Черному морю, в которое впадает Босфор.
Познакомимся с тем самым легендарным базаром с пестрыми прилавками.
Счастливые и сытые направляемся в секретную мечеть, о которой не слышали 99% туристов. А по красоте она не уступает самой Голубой Мечети.
Прогуляемся по модному, престижному кварталу а далее попадаем в маленькую Европу в центре Стамбула. Исследуем европейский квартал, увидим, как здесь жили французы итальянцы и греки в 19 веке.
Отсюда поднимаемся к Стамбульскому Арбату - пешеходному бульвару, где мы поймаем красный исторический трамвайчик, созерцаем католические храмы, старинные кафе и лавки, магазины местных дизайнеров. Вы увидите, как это все органично сочетается на главном пешеходном бульваре города. Кто не видел Истикляль - не видел Стамбул!
А закат встретим на секретной террасе, доступ к которой есть только у нашей мини-группы, а значит, вид на Галатскую башню, Стамбул, Босфор и знаменитый мост откроется только для нас!
На стыке Европы и Азии
Сегодня нас сразит своим колоритом азиатский Стамбул, куда мы доберемся через пролив Босфор.
Типичные туристы редко добираются сюда, так как в основном спешат посмотреть главные исторические места европейской стороны. Но обходить стороной эту часть Стамбула считаю преступлением!
Мы посетим колоритный район Ускюдар и окунемся в атмосферу древнего востока.
По маршруту контрастный Кузгунджук, в котором мирно соседствуют люди разных регилий и культур, здесь мы посмотрим инстаграмные деревянные домики 19 века.
После чего поедем ловить азиатский трамвайчик на"азиатский Истикляль". Нашему взору откроется модный азиатский район, который предпочитают обеспеченные стамбульцы и креативная молодежь. Здесь свой особенный колорит, без которого трудно прочувствовать Стамбул в полной мере.
А на ужин мы попадем в модное место с локальными винами, которые производятся исключительно в Турции и не экспортируются! При желании сомелье проведет для нас лекцию обзор турецкого виноделия и покажет уникальные образцы. Но если вы не употребляете алкоголь, есть возможность насладиться уютной обстановкой и вкусными блюдами, которые здесь готовит шеф.
Гёрюшмек узере или до скорых встреч, Стамбул
Так просто я вас не отпущу!
Сегодня мы исследуем богемный и модный квартал в уже полюбившемся стиле типичной Европы, откуда нас ждет потрясающий вид на Босфор и азиатскую часть города. Сейчас здесь мирно уживаются художники, писатели и стильная молодежь, что также придает кварталу шарм и свою неповторимую душу.
Мы поймем, что и сюда добирается лишь малая часть туристов - квартал хоть и находится на глазах, но одновременно скрыт от них.
Насладившись уютными улочками и архитектурой в европейском стиле, выдвигаемся в аэропорт. Для тех, кто решил остаться в Стамбуле есть возможность испробовать еще больше маршрутов, продлив наслаждение.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в бутик-отеле с рейтингом 9+
- Традиционные турецкие завтраки
- Прогулка по Босфору
- Трансфер из/в аэропорт IST
- Все входные билеты и проезд
- Вход на секретные террасы
- Помощь в подборе выгодных авиабилетов
- Сопровождение тур лидером по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула
- Сувениры и прочие личные расходы
- Обеды, ужины
О чём нужно знать до поездки
Эта поездка для тех, кто:
- первый раз в Стамбуле и мечтает окунуться в его колорит, прочувствовать, чем жил город во времена империй и чем живет сейчас
- бывал в Стамбуле, но
- не слышал о нем интересных фактов
- не посещал топ-локаций
- не был в нетуристических местах
- не понял город при первом прочтении
Пожелания к путешественнику
Тур довольно активный! Мы будем много гулять по городу, чтобы действительно проникнуться им. Перемещения внутри исторического центра на трамвайчике (Стамбул - город великих пробок и узких улочек, авто здесь - не самый приемлемый вариант)
Приготовьте удобную обувь и гигабайты памяти на устройстве!
Мы посещаем огромное количество красивых и инстаграмных локаций, если вы не любите фотографировать, просьба проявлять уважение к остальным участникам, которые делают фото (весь тайминг по программе контролируется мной, как организатором тура, просьба довериться, расслабиться и отдыхать):)
Также хочу отметить, что данный тур - не исторический. В нем отсутствует пересказ учебников по истории и изучение точных дат. История преподносится в формате интересных фактов, чтобы действительно прочувствовать город и не утонуть в тоннах ненужной информации.