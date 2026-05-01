Сокровищница османов: тур по достопримечательностям Стамбула с круизом по Босфору

Попробовать турецкие блюда, посетить Топкапы и Долмабахче и осмотреть мечеть Сулеймание
Романтичный, контрастный и, конечно, аутентичный! Всё это идеально характеризует Стамбул. Отправляемся исследовать столицу Византии.

В программе предусмотрены прогулки по площади Султанахмет с посещением Голубой мечети и Айя-Софии, знакомство с дворцами Топкапы
и Долмабахче, а также осмотр мечети Сулеймание с панорамами Старого города. Пройдёмся по историческим базарам, где торговые ряды формировали облик города на протяжении веков.

Яркой частью путешествия станет круиз по проливу Босфор с видами на дворцы, крепости и особняки, расположенные вдоль берегов Европы и Азии.

Программа дополнена знакомством с турецкой кухней: от дегустации национальных блюд до обедов и ужинов в традиционных кафе.

Описание тура

Организационные детали

Возможна организация тура в индивидуальном формате. Детали вы можете обсудить с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

В 17:55 запланирована встреча группы в аэропорту и знакомство с командой. После этого начнётся обзорная экскурсия по вечернему Стамбулу с осмотром основных районов и знаковых достопримечательностей города.

Вечер завершится ужином в турецком кафе национальной кухни. В программе: дегустация семи традиционных турецких блюд с рассказом о способе приготовления каждого из них. По завершении ужина предусмотрено размещение в отеле.

2 день

Площадь Султанахмет, Голубая мечеть, собор Святой Софии и базары

Утром — завтрак в отеле. В 10:00 начнётся экскурсионная программа. Стамбул предстанет городом, в котором сверкающий горизонт возвышающихся стен, дворцов и стройных минаретов соединяет отражения старого и нового. Исторические памятники здесь соседствуют с модными бутиками, стильными ресторанами и дизайнерскими магазинами, подчёркивая многовековую историю города на стыке эпох.

В рамках экскурсии запланировано посещение площади Султанахмет, Голубой мечети и собора Святой Софии. Далее предусмотрен обед в кафе за дополнительную плату. Программа продолжится осмотром Ипподрома и исторического торгового перекрёстка — базаров Старого города. Между Большим базаром и Базаром специй расположен район Эминёню — внутреннее торговое сердце Стамбула. Здесь, среди извилистых улочек, сохранились одни из последних традиционных рынков города, где представлены самые разные товары — от рыбы до мебели. Будет час свободного времени для шопинга.

Вечером — ужин в кафе с элементами национальной кухни за дополнительную плату.

3 день

Круиз по Босфору, дворец Долмабахче

День начнётся с завтрака в отеле. В 10:00 стартует экскурсионная программа. Запланирован утренний 3-часовой круиз по проливу Босфор с обедом на борту. Босфор разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, а в некоторых местах расстояние между берегами составляет всего около 500 метров. Во время групповой экскурсии на теплоходе гид расскажет об исторических и культурных особенностях пролива, а участникам будет предложен традиционный турецкий обед. С воды откроются виды на дворец Топкапы и Галатскую башню, расположенные вдоль залива Халич, который соединяется с Босфором. Также с борта теплохода можно увидеть дворец Бейлербейи, крепость Румели, дворец Долмабахче, особняк Кючюксу, дворец Чыраган и мечеть Бейлербейи.

После завершения круиза вас ждёт экскурсия во дворец Долмабахче — резиденцию с сотнями парадных залов, турецкими хаммамами и богато украшенными входными порталами. Дворец, построенный в середине 18 века по приказу султана Абдул-Меджида, расположен на живописном берегу Босфора. Его неоклассическая архитектура, декоративные сады и фонтаны создают ощущение отдельного мира. Интерьеры с позолоченными потолками, хрустальными люстрами, лестницами и медвежьими шкурами подчёркивают утончённость и масштаб османской эпохи.

Вечером предусмотрен ужин в кафе за дополнительную плату. После состоится вечерняя экскурсия по заливу Золотой рог. Он назван по форме своего русла, в прошлом служил важным портом Османской и Восточной Римской империй. Программа включает фотосессии на берегу легендарного залива.

По завершении экскурсии — возвращение в отель и свободное время.

4 день

Мечеть Сулеймание и дворец Топкапы

Утром — завтрак в отеле и освобождение номеров. Далее вас ждёт экскурсия. В программе: посещение мечети Сулеймание, одной из жемчужин Старого города и любимого храма местных жителей. Мечеть расположена на холме, откуда открывается панорамный вид на Стамбул. Также запланирован осмотр усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы.

Продолжим посещением дворца Топкапы. Первый двор комплекса будет осмотрен бесплатно. В ходе экскурсии будет рассказано об истории гарема, показаны знаменитые ворота и лобное место казней визирей. Познакомимся с системой управления империей, порядком восхождения на престол и причинами братоубийств.

Далее — внешний осмотр Айя-Софии, легендарного византийского храма, с обсуждением его сложной и насыщенной истории.

После завершения программы — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед и ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Круиз по Босфору
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, 17:55
Завершение: Аэропорт Стамбула, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 3 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.

Тур входит в следующие категории Стамбула

