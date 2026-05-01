День начнётся с завтрака в отеле. В 10:00 стартует экскурсионная программа. Запланирован утренний 3-часовой круиз по проливу Босфор с обедом на борту. Босфор разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, а в некоторых местах расстояние между берегами составляет всего около 500 метров. Во время групповой экскурсии на теплоходе гид расскажет об исторических и культурных особенностях пролива, а участникам будет предложен традиционный турецкий обед. С воды откроются виды на дворец Топкапы и Галатскую башню, расположенные вдоль залива Халич, который соединяется с Босфором. Также с борта теплохода можно увидеть дворец Бейлербейи, крепость Румели, дворец Долмабахче, особняк Кючюксу, дворец Чыраган и мечеть Бейлербейи.

После завершения круиза вас ждёт экскурсия во дворец Долмабахче — резиденцию с сотнями парадных залов, турецкими хаммамами и богато украшенными входными порталами. Дворец, построенный в середине 18 века по приказу султана Абдул-Меджида, расположен на живописном берегу Босфора. Его неоклассическая архитектура, декоративные сады и фонтаны создают ощущение отдельного мира. Интерьеры с позолоченными потолками, хрустальными люстрами, лестницами и медвежьими шкурами подчёркивают утончённость и масштаб османской эпохи.

Вечером предусмотрен ужин в кафе за дополнительную плату. После состоится вечерняя экскурсия по заливу Золотой рог. Он назван по форме своего русла, в прошлом служил важным портом Османской и Восточной Римской империй. Программа включает фотосессии на берегу легендарного залива.

По завершении экскурсии — возвращение в отель и свободное время.