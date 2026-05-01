В программе предусмотрены прогулки по площади Султанахмет с посещением Голубой мечети и Айя-Софии, знакомство с дворцами Топкапы
Описание тура
Организационные детали
Возможна организация тура в индивидуальном формате. Детали вы можете обсудить с организатором.
Программа тура по дням
Прибытие
В 17:55 запланирована встреча группы в аэропорту и знакомство с командой. После этого начнётся обзорная экскурсия по вечернему Стамбулу с осмотром основных районов и знаковых достопримечательностей города.
Вечер завершится ужином в турецком кафе национальной кухни. В программе: дегустация семи традиционных турецких блюд с рассказом о способе приготовления каждого из них. По завершении ужина предусмотрено размещение в отеле.
Площадь Султанахмет, Голубая мечеть, собор Святой Софии и базары
Утром — завтрак в отеле. В 10:00 начнётся экскурсионная программа. Стамбул предстанет городом, в котором сверкающий горизонт возвышающихся стен, дворцов и стройных минаретов соединяет отражения старого и нового. Исторические памятники здесь соседствуют с модными бутиками, стильными ресторанами и дизайнерскими магазинами, подчёркивая многовековую историю города на стыке эпох.
В рамках экскурсии запланировано посещение площади Султанахмет, Голубой мечети и собора Святой Софии. Далее предусмотрен обед в кафе за дополнительную плату. Программа продолжится осмотром Ипподрома и исторического торгового перекрёстка — базаров Старого города. Между Большим базаром и Базаром специй расположен район Эминёню — внутреннее торговое сердце Стамбула. Здесь, среди извилистых улочек, сохранились одни из последних традиционных рынков города, где представлены самые разные товары — от рыбы до мебели. Будет час свободного времени для шопинга.
Вечером — ужин в кафе с элементами национальной кухни за дополнительную плату.
Круиз по Босфору, дворец Долмабахче
День начнётся с завтрака в отеле. В 10:00 стартует экскурсионная программа. Запланирован утренний 3-часовой круиз по проливу Босфор с обедом на борту. Босфор разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части, а в некоторых местах расстояние между берегами составляет всего около 500 метров. Во время групповой экскурсии на теплоходе гид расскажет об исторических и культурных особенностях пролива, а участникам будет предложен традиционный турецкий обед. С воды откроются виды на дворец Топкапы и Галатскую башню, расположенные вдоль залива Халич, который соединяется с Босфором. Также с борта теплохода можно увидеть дворец Бейлербейи, крепость Румели, дворец Долмабахче, особняк Кючюксу, дворец Чыраган и мечеть Бейлербейи.
После завершения круиза вас ждёт экскурсия во дворец Долмабахче — резиденцию с сотнями парадных залов, турецкими хаммамами и богато украшенными входными порталами. Дворец, построенный в середине 18 века по приказу султана Абдул-Меджида, расположен на живописном берегу Босфора. Его неоклассическая архитектура, декоративные сады и фонтаны создают ощущение отдельного мира. Интерьеры с позолоченными потолками, хрустальными люстрами, лестницами и медвежьими шкурами подчёркивают утончённость и масштаб османской эпохи.
Вечером предусмотрен ужин в кафе за дополнительную плату. После состоится вечерняя экскурсия по заливу Золотой рог. Он назван по форме своего русла, в прошлом служил важным портом Османской и Восточной Римской империй. Программа включает фотосессии на берегу легендарного залива.
По завершении экскурсии — возвращение в отель и свободное время.
Мечеть Сулеймание и дворец Топкапы
Утром — завтрак в отеле и освобождение номеров. Далее вас ждёт экскурсия. В программе: посещение мечети Сулеймание, одной из жемчужин Старого города и любимого храма местных жителей. Мечеть расположена на холме, откуда открывается панорамный вид на Стамбул. Также запланирован осмотр усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы.
Продолжим посещением дворца Топкапы. Первый двор комплекса будет осмотрен бесплатно. В ходе экскурсии будет рассказано об истории гарема, показаны знаменитые ворота и лобное место казней визирей. Познакомимся с системой управления империей, порядком восхождения на престол и причинами братоубийств.
Далее — внешний осмотр Айя-Софии, легендарного византийского храма, с обсуждением его сложной и насыщенной истории.
После завершения программы — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|75 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед и ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Круиз по Босфору
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽