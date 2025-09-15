Мои заказы

Влюбляя в Стамбул: девичник с местной жительницей

Женский тур в Стамбул - это когда ты не думаешь ни о чем
Влюбляя в Стамбул: девичник с местной жительницей
Влюбляя в Стамбул: девичник с местной жительницейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Влюбляя в Стамбул: девичник с местной жительницейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Женский тур в Стамбул - это когда ты не думаешь ни о чем, кроме того, какой наряд надеть на прогулку. Это забота, атмосфера и ощущение, что все продумано за тебя, до мелочей

Если ты давно мечтала познакомится со Стамбулом, погулять по его колоритным улочкам, посетить мечети, базары и попробовать местную еду, то приглашаю тебя отправится со мной в это путешествие. Мы не только познакомимся с городом, но и окунемся в местный быт Стамбульчан. Одним словом: почувствуем себя местными жительницами.

  • маленькая, женская группа до 7 человек - уютно, по-душевному, без толпы.

  • посетим все главные места Стамбула

  • погуляем по атмосферным улочкам и районам

  • изучим и попробуем местную кухню

  • посмотрим как живет местное население

  • познакомимся с культурой, традициями и менталитетом

  • создадим турецкую лампу своими руками

  • поплаваем по Босфору и покормим чаек

  • посетим секретные локации города, которые знают только местные

Программа тура по дням

1 день

Стамбул, встречай

Если мне скажут: У вас есть последний шанс посмотреть на мир, я бы хотела посмотреть на Стамбул.

Привет, девочки!

Сегодня мы с вами прилетаем в Стамбул! В аэропорту произойдет наша первая встреча, мы познакомимся и нашей мини-группой отправимся заселяться в отель. Добираться мы будем на комфортабельном транспорте.

Заселившись, мы немного отдохнем, соберемся и отправимся знакомиться с районом, который станет нашем домом на 5 дней. Этот день станет не только началом нашего путешествия, но и возможностью ближе познакомиться друг с другом. В завершение вечера нас ждёт ужин в одном из уютных заведений города.

Стамбул, встречай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ну что, начнем отсчет Стамбульских котиков?

Сегодня наш первый, полноценный день в Стамбуле. Именно сегодня мы будем знакомиться с городом. И начнем мы это с самого его сердца - Старого города.

Мы посетим все топовые, исторические места Стамбула. Увидим его таким, каким его видел сам Султан Сулейман. Прогуляемся от Галатской башни до Айя-Софии, заглянем на шумный Гранд-базар и пройдёмся по парку, где когда-то гуляла Хюррем-султан. Мы обязательно посетим мечеть, которая является сердцем города - Сулеймание (по желанию каждая девочка сможет зайти в усыпальницы, где покоится Султан Сулейман, Хюррем-Султан и другие представители династии Османов).

Мы не просто изучим старый город, но и послушаем легенды и рассказы, связанные с этими местами.

Вечером у вас будет свободное время, либо возможность собраться вместе и поделиться впечатлениями.

Ну что, начнем отсчет Стамбульских котиков?
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Привет, Азия

Сегодня мы побываем в Азиатской части Стамбула, которая неизбежно украдет ваши Сердца!

Начнем мы этот день с прогулки по Босфору! Сделаем красивые фотографии, покормим чаек. Кстати, внимательно смотрите на воды Босфора, в них можно увидеть дельфинов!

Приплыв в Азиатскую часть города, мы погуляем по живописным улочкам, заглянем в район Кузкунджук, где находятся те самые цветные домики, понаблюдаем за местными, непринуждённо пьющими кофе в маленьких, стильных кофейнях. Именно здесь часто снимают турецкие сериалы. По желанию девочек мы заглянем в родительский дом Кемаля из сериала Черная любовь и посетим цветочный магазин тети Эды из сериала Постучись в мою дверь.

Завершим нашу прогулку на холме Чамлыджа. Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами. Она входит в десятку главных мечетей мира! И конечно, полюбуемся невероятной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов с высоты.

Привет, Азия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Почувствуй себя местной

Доставайте свои телефоны, сегодня мы будем много фотографироваться!

Мы уже ознакомились с центральными достопримечательностями Стамбула, теперь самое время увидеть город с не туристической стороны. Тот, который не описан в путеводителях. Сегодня я проведу вас по моим любимым местам, колоритным районам и уютным улочкам. Вы узнаете больше о повседневной жизни местных жителей и увидите город глазами тех, кто в нём живёт. Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем не туристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах, так, как это делают сами стамбульцы. Я поделюсь с вами любопытными фактами из жизни Стамбула, покажу, где и как отдыхает местное население, а также пофотографирую вас в самых живописных местах.

А еще, в этот день, мы посетим мастер-класс по изготовлению турецких, мозаичных ламп!

Красочные турецкие лампы притягивают внимание на любом восточном базаре. Купить такой предмет приятно, но гораздо интереснее сделать его самим! В уютной мастерской каждая девочка создаст свою лампу, которую увезет домой. У вас дома будет сувенир, который навсегда оставит в памяти это путешествие!

Почувствуй себя местной
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Обнимемся?

Вот и подошел к концу наш девичник в Стамбуле.

Утром мы, как всегда, вместе позавтракаем, скажем друг другу слова благодарности, обменяемся фотографиями и отправимся в аэропорт на групповом трансфере.

Я не хочу много писать об этом дне, ведь на самом деле, у нас все только начинается!

Обнимемся?
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт
  • Проживание в двухместном номере с участницей тура. Возможно одноместное проживание за дополнительную плату
  • Вкусные завтраки по системе шведский стол
  • Приветственный ужин
  • Экскурсионные программы
  • Маршруты по Стамбулу, включая все переезды
  • Прогулка по Босфору
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды/ужины
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Всем привет! Меня зовут Лена и я по уши влюблена в дело своей души - туризм♥️ С детства я мечтала заниматься этим, это нельзя объяснить, ты просто чувствуешь, что это - твое. Сейчас,
читать дальше

в моей жизни так сложилось, что я живу на два города: Стамбул и Грозный. Я знаю эти города изнутри, знаю их самые красивые локации, а также места, скрытые от туристов. Работая гидом в этих городах, я провела уже больше 500 экскурсий и не однократно меня приглашали быть гидом в авторских турах. Так моя работа переросла во что-то большее. Это стало моей жизнью. Мои туры - это не просто осмотр достопримечательностей, а глубокое погружение в культуру и обычаи народов. Я верю, что каждый путешественник должен иметь возможность ощутить себя местным жителем, а не туристом. Так моей главной целью стало не просто познакомить вас с этими городами, а влюбить в них так, как люблю их я! ♥️

