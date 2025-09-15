Описание тура
Женский тур в Стамбул - это когда ты не думаешь ни о чем, кроме того, какой наряд надеть на прогулку. Это забота, атмосфера и ощущение, что все продумано за тебя, до мелочей
Если ты давно мечтала познакомится со Стамбулом, погулять по его колоритным улочкам, посетить мечети, базары и попробовать местную еду, то приглашаю тебя отправится со мной в это путешествие. Мы не только познакомимся с городом, но и окунемся в местный быт Стамбульчан. Одним словом: почувствуем себя местными жительницами.
маленькая, женская группа до 7 человек - уютно, по-душевному, без толпы.
посетим все главные места Стамбула
погуляем по атмосферным улочкам и районам
изучим и попробуем местную кухню
посмотрим как живет местное население
познакомимся с культурой, традициями и менталитетом
создадим турецкую лампу своими руками
поплаваем по Босфору и покормим чаек
посетим секретные локации города, которые знают только местные
Программа тура по дням
Стамбул, встречай
Если мне скажут: У вас есть последний шанс посмотреть на мир, я бы хотела посмотреть на Стамбул.
Привет, девочки!
Сегодня мы с вами прилетаем в Стамбул! В аэропорту произойдет наша первая встреча, мы познакомимся и нашей мини-группой отправимся заселяться в отель. Добираться мы будем на комфортабельном транспорте.
Заселившись, мы немного отдохнем, соберемся и отправимся знакомиться с районом, который станет нашем домом на 5 дней. Этот день станет не только началом нашего путешествия, но и возможностью ближе познакомиться друг с другом. В завершение вечера нас ждёт ужин в одном из уютных заведений города.
Ну что, начнем отсчет Стамбульских котиков?
Сегодня наш первый, полноценный день в Стамбуле. Именно сегодня мы будем знакомиться с городом. И начнем мы это с самого его сердца - Старого города.
Мы посетим все топовые, исторические места Стамбула. Увидим его таким, каким его видел сам Султан Сулейман. Прогуляемся от Галатской башни до Айя-Софии, заглянем на шумный Гранд-базар и пройдёмся по парку, где когда-то гуляла Хюррем-султан. Мы обязательно посетим мечеть, которая является сердцем города - Сулеймание (по желанию каждая девочка сможет зайти в усыпальницы, где покоится Султан Сулейман, Хюррем-Султан и другие представители династии Османов).
Мы не просто изучим старый город, но и послушаем легенды и рассказы, связанные с этими местами.
Вечером у вас будет свободное время, либо возможность собраться вместе и поделиться впечатлениями.
Привет, Азия
Сегодня мы побываем в Азиатской части Стамбула, которая неизбежно украдет ваши Сердца!
Начнем мы этот день с прогулки по Босфору! Сделаем красивые фотографии, покормим чаек. Кстати, внимательно смотрите на воды Босфора, в них можно увидеть дельфинов!
Приплыв в Азиатскую часть города, мы погуляем по живописным улочкам, заглянем в район Кузкунджук, где находятся те самые цветные домики, понаблюдаем за местными, непринуждённо пьющими кофе в маленьких, стильных кофейнях. Именно здесь часто снимают турецкие сериалы. По желанию девочек мы заглянем в родительский дом Кемаля из сериала Черная любовь и посетим цветочный магазин тети Эды из сериала Постучись в мою дверь.
Завершим нашу прогулку на холме Чамлыджа. Здесь мы посетим самую большую мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами. Она входит в десятку главных мечетей мира! И конечно, полюбуемся невероятной панорамой Босфора, Мраморного моря и Принцевых островов с высоты.
Почувствуй себя местной
Доставайте свои телефоны, сегодня мы будем много фотографироваться!
Мы уже ознакомились с центральными достопримечательностями Стамбула, теперь самое время увидеть город с не туристической стороны. Тот, который не описан в путеводителях. Сегодня я проведу вас по моим любимым местам, колоритным районам и уютным улочкам. Вы узнаете больше о повседневной жизни местных жителей и увидите город глазами тех, кто в нём живёт. Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем не туристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах, так, как это делают сами стамбульцы. Я поделюсь с вами любопытными фактами из жизни Стамбула, покажу, где и как отдыхает местное население, а также пофотографирую вас в самых живописных местах.
А еще, в этот день, мы посетим мастер-класс по изготовлению турецких, мозаичных ламп!
Красочные турецкие лампы притягивают внимание на любом восточном базаре. Купить такой предмет приятно, но гораздо интереснее сделать его самим! В уютной мастерской каждая девочка создаст свою лампу, которую увезет домой. У вас дома будет сувенир, который навсегда оставит в памяти это путешествие!
Обнимемся?
Вот и подошел к концу наш девичник в Стамбуле.
Утром мы, как всегда, вместе позавтракаем, скажем друг другу слова благодарности, обменяемся фотографиями и отправимся в аэропорт на групповом трансфере.
Я не хочу много писать об этом дне, ведь на самом деле, у нас все только начинается!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт
- Проживание в двухместном номере с участницей тура. Возможно одноместное проживание за дополнительную плату
- Вкусные завтраки по системе шведский стол
- Приветственный ужин
- Экскурсионные программы
- Маршруты по Стамбулу, включая все переезды
- Прогулка по Босфору
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды/ужины
- Личные расходы