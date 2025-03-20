Встречаемся и едем в отель. Если вы прилетите на день раньше, я помогу вам забронировать номер и подскажу, как самостоятельно добраться до отеля. На сегодня не запланированы никакие мероприятия, чтобы вы смогли спокойно разместиться и отдохнуть после перелёта.

Вечером соберёмся все вместе за ужином в ресторане с видом на главные достопримечательности города. Познакомимся поближе, и вы отведаете традиционное турецкое блюдо искендер кебаб (за доплату). Здесь так вкусно его готовят, что ресторан получил рекомендацию от «Мишлен».

Перед сном пройдёмся по центральным улочкам Стамбула, заглянем в парк Гульхане, увидим красивую набережную Сарай Буруну и железнодорожный вокзал, описанный в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь же, при желании, попробуем вкусный турецкий десерт.