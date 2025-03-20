По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум

Познакомиться с главными достопримечательностями, побывать в «секретных» местах и послушать истории
Я хорошо знаю Стамбул и люблю этот город — покажу вам самые живописные и знаковые места.

Вас ждут мечети Голубая, Айя-София и Сулеймание, Галатские башня и мост, знаменитая улица Истикляль, район
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Балат и многое другое! Мы прокатимся на пароме по Босфору, покормим чаек прямо с рук, заглянем на оживлённые базары и прогуляемся по красивым набережным.

Я подскажу, что попробовать в кафе и на улицах бывшего Константинополя, расскажу много интересных историй, познакомлю вас с культурой и традициями.

По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
По Стамбулу с местной жительницей: программа-максимум
Ближайшие даты:
20
мар14
апр21
апр28
апр19
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Женщинам во время посещения мечетей нужно иметь при себе платок.
Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендуем взять с собой удобную обувь.
Перед выездом каждого участника добавляем в общий чат, чтобы учесть пожелания по поездке и ответить на все интересующие вопросы.

Проживание. В отеле в центре Стамбула 3* или 4*. Размещение 2- и 3-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или микроавтобус, а также общественный транспорт: паром, метро, трамвай.

Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто любит и готов много гулять.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городу

Встречаемся и едем в отель. Если вы прилетите на день раньше, я помогу вам забронировать номер и подскажу, как самостоятельно добраться до отеля. На сегодня не запланированы никакие мероприятия, чтобы вы смогли спокойно разместиться и отдохнуть после перелёта.

Вечером соберёмся все вместе за ужином в ресторане с видом на главные достопримечательности города. Познакомимся поближе, и вы отведаете традиционное турецкое блюдо искендер кебаб (за доплату). Здесь так вкусно его готовят, что ресторан получил рекомендацию от «Мишлен».

Перед сном пройдёмся по центральным улочкам Стамбула, заглянем в парк Гульхане, увидим красивую набережную Сарай Буруну и железнодорожный вокзал, описанный в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь же, при желании, попробуем вкусный турецкий десерт.

Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городу
2 день

Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулка

Сегодня вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями, но и посмотрите на город с лучших смотровых площадок. Первым делом отправимся на знаменитый Гранд-базар, самый большой крытый рынок в мире. Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц с мечетями, кафе, фонтанами и школами.

Затем побываем у мечети Сулеймание — символа Золотого века Стамбула. Мы осмотрим гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуемся видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню. Заглянем на Египетский базар — ещё один колоритный рынок с пряным ароматом специй и сладостей. После вы отведаете настоящий османский кофе в «секретной» локации.

Далее исследуем самобытный район Балат с нетипичной архитектурой, разноцветными фасадами и атмосферными кафе. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города.

Попробуем уличный стритфуд и прокатимся на пароме по Босфору, обозревая окрестности с воды и подкармливая крикливых чаек. Вечером вернёмся в отель — свободное время и ужин на террасе лаунж-бара.

Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулкаГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулкаГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулкаГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулкаГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулкаГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулка
3 день

Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт

Позавтракав, продолжим изучать городские достопримечательности. Полюбуемся великолепными воротами Долмабахче с видом на Босфор. Затем отправимся в район Таксим, где погуляем по знаменитой улице Истикляль — символу турецкой свободы и независимости. Вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. Посмотрим на изящную церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле. Сделаем красивые кадры с историческим красным трамваем, курсирующим по улице Истикляль.

У старейшей Галатской башни я расскажу вам о полёте «турецкого Икара». Мы заглянем в Цветочный пассаж, построенный греческим банкиром в 1876 году. Осмотрим отель-музей «Пера Палас», изначально предназначавшийся для пассажиров «Восточного экспресса», и номер 101 первого президента Турции. Выпьем кофе во дворе старого монастыря и посетим книжный магазин, в котором создана лестница из книг.

После побываем у Галатского моста, где готовят знаменитый стрит-фуд — рыбу в лаваше. Пройдёмся по Галатапорту — самой красивой набережной в Стамбуле. Поужинав, вернёмся в отель, где можно будет расслабиться в хаммаме в завершении насыщенного дня.

Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт
4 день

Айя-София и Голубая мечеть, завершение тура

Сегодняшний день начнём с посещения панорамной террасы с видом на Айя-Софию и Голубую мечеть. Покормим чаек прямо с рук и сделаем с ними классные фотографии.

Затем побываем в соборе Святой Софии — возьмите с собой наушники, в музее будет аудиогид. Также осмотрим Голубую мечеть, а затем вернёмся в отель, откуда около 15:00 вы отправитесь в новый аэропорт Стамбула.

Айя-София и Голубая мечеть, завершение тураАйя-София и Голубая мечеть, завершение тураАйя-София и Голубая мечеть, завершение тураАйя-София и Голубая мечеть, завершение тураАйя-София и Голубая мечеть, завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты в музей Собора Святой Софии
  • Трансферы: аэропорт - отель - аэропорт
  • Все передвижения в общественном транспорте
  • Сопровождение организатором
  • Тур по Босфору
  • Консультации по всем вопросам пребывания в туре
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно ~ €400
  • Обеды и ужины - €25-40
  • Личные расходы, сувениры
  • 1-местное размещение - от €30 за ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт IST, 14:00
Завершение: Стамбул, аэропорт IST, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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