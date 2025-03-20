Вас ждут мечети Голубая, Айя-София и Сулеймание, Галатские башня и мост, знаменитая улица Истикляль, район
Описание тура
Организационные детали
Женщинам во время посещения мечетей нужно иметь при себе платок.
Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендуем взять с собой удобную обувь.
Перед выездом каждого участника добавляем в общий чат, чтобы учесть пожелания по поездке и ответить на все интересующие вопросы.
Проживание. В отеле в центре Стамбула 3* или 4*. Размещение 2- и 3-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный минивэн или микроавтобус, а также общественный транспорт: паром, метро, трамвай.
Уровень сложности. Тур подойдёт всем, кто любит и готов много гулять.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по городу
Встречаемся и едем в отель. Если вы прилетите на день раньше, я помогу вам забронировать номер и подскажу, как самостоятельно добраться до отеля. На сегодня не запланированы никакие мероприятия, чтобы вы смогли спокойно разместиться и отдохнуть после перелёта.
Вечером соберёмся все вместе за ужином в ресторане с видом на главные достопримечательности города. Познакомимся поближе, и вы отведаете традиционное турецкое блюдо искендер кебаб (за доплату). Здесь так вкусно его готовят, что ресторан получил рекомендацию от «Мишлен».
Перед сном пройдёмся по центральным улочкам Стамбула, заглянем в парк Гульхане, увидим красивую набережную Сарай Буруну и железнодорожный вокзал, описанный в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь же, при желании, попробуем вкусный турецкий десерт.
Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и водная прогулка
Сегодня вы не только познакомитесь с главными достопримечательностями, но и посмотрите на город с лучших смотровых площадок. Первым делом отправимся на знаменитый Гранд-базар, самый большой крытый рынок в мире. Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц с мечетями, кафе, фонтанами и школами.
Затем побываем у мечети Сулеймание — символа Золотого века Стамбула. Мы осмотрим гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуемся видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню. Заглянем на Египетский базар — ещё один колоритный рынок с пряным ароматом специй и сладостей. После вы отведаете настоящий османский кофе в «секретной» локации.
Далее исследуем самобытный район Балат с нетипичной архитектурой, разноцветными фасадами и атмосферными кафе. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города.
Попробуем уличный стритфуд и прокатимся на пароме по Босфору, обозревая окрестности с воды и подкармливая крикливых чаек. Вечером вернёмся в отель — свободное время и ужин на террасе лаунж-бара.
Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт
Позавтракав, продолжим изучать городские достопримечательности. Полюбуемся великолепными воротами Долмабахче с видом на Босфор. Затем отправимся в район Таксим, где погуляем по знаменитой улице Истикляль — символу турецкой свободы и независимости. Вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. Посмотрим на изящную церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле. Сделаем красивые кадры с историческим красным трамваем, курсирующим по улице Истикляль.
У старейшей Галатской башни я расскажу вам о полёте «турецкого Икара». Мы заглянем в Цветочный пассаж, построенный греческим банкиром в 1876 году. Осмотрим отель-музей «Пера Палас», изначально предназначавшийся для пассажиров «Восточного экспресса», и номер 101 первого президента Турции. Выпьем кофе во дворе старого монастыря и посетим книжный магазин, в котором создана лестница из книг.
После побываем у Галатского моста, где готовят знаменитый стрит-фуд — рыбу в лаваше. Пройдёмся по Галатапорту — самой красивой набережной в Стамбуле. Поужинав, вернёмся в отель, где можно будет расслабиться в хаммаме в завершении насыщенного дня.
Айя-София и Голубая мечеть, завершение тура
Сегодняшний день начнём с посещения панорамной террасы с видом на Айя-Софию и Голубую мечеть. Покормим чаек прямо с рук и сделаем с ними классные фотографии.
Затем побываем в соборе Святой Софии — возьмите с собой наушники, в музее будет аудиогид. Также осмотрим Голубую мечеть, а затем вернёмся в отель, откуда около 15:00 вы отправитесь в новый аэропорт Стамбула.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€500
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты в музей Собора Святой Софии
- Трансферы: аэропорт - отель - аэропорт
- Все передвижения в общественном транспорте
- Сопровождение организатором
- Тур по Босфору
- Консультации по всем вопросам пребывания в туре
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно ~ €400
- Обеды и ужины - €25-40
- Личные расходы, сувениры
- 1-местное размещение - от €30 за ночь