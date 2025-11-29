Мои заказы

Стамбульский девичник в мини-группе: путешествие по знаковым локациям с местной жительницей

Увидеть главные мечети, прокатиться по Босфору и исследовать малоизвестные районы
Вас ждёт насыщенное путешествие по Стамбулу, где Восток встречается с Западом, а современность переплетается с многовековой историей.

Вы прогуляетесь по улицам Старого города, увидите легендарные мечети и Гранд-базар, услышите рассказы о
султанах и султаншах.

Отправитесь на водную прогулку по Босфору, заглянете в уютные кафе азиатской части и подниметесь на холм Чамлыджа с панорамным видом на Принцевы острова.

Вместе мы пройдёмся по нетуристическим маршрутам, посетим атмосферные кварталы и познакомимся с повседневной жизнью турок.

В этом туре вы не только осмотрите главные достопримечательности, но и прочувствуете ритм мегаполиса. Каждая деталь продумана — от уютного размещения до сопровождения в лице местной жительницы.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь — мы будем много гулять.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и первая прогулка

Сегодня мы прилетаем в Стамбул — город, который невозможно забыть. В аэропорту состоится первая встреча нашей мини-группы. После знакомства мы поедем в отель.

Заселившись, немного отдохнём и вместе отправимся на прогулку по району, где нам предстоит провести ближайшие 5 дней. Это станет не только началом путешествия, но и возможностью ближе познакомиться друг с другом. В завершение вечера нас ждёт ужин в одном из уютных заведений города.

2 день

Галатская башня, Айя-София, мечеть Сулеймание и Гранд-базар

Первый полноценный день мы посвятим знакомству с историческим центром Стамбула. Прогуляемся от Галатской башни до Айя-Софии, заглянем на шумный Гранд-базар и пройдёмся по парку, где когда-то отдыхала Хюррем-султан.

Обязательно посетим мечеть Сулеймание — одну из главных святынь города. По желанию можно зайти в усыпальницы султана Сулеймана, Хюррем-султан и других представителей династии Османов. В течение дня вы не только увидите важнейшие достопримечательности, но и услышите легенды, связанные с этими местами.

Вечером у вас будет свободное время либо возможность собраться вместе и поделиться впечатлениями.

3 день

Азиатская часть и Босфор

Сегодня мы отправимся в азиатскую часть Стамбула — сторону города, в которую невозможно не влюбиться. Утро начнётся с прогулки по Босфору: сделаем памятные фотографии, покормим чаек и, возможно, увидим дельфинов.

Прибыв на другую сторону пролива, прогуляемся по атмосферному району Кузгунджук с его яркими домиками, где часто снимают турецкие сериалы. По желанию можно будет заглянуть в дом Кемаля из сериала «Чёрная любовь» и в цветочную лавку тёти Эды из «Постучись в мою дверь».

Завершим день на холме Чамлыджа, где нас ждёт крупнейшая мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами, а также панорамный вид на Босфор, Мраморное море и Принцевы острова.

4 день

Малоизвестные маршруты

Сегодня мы заглянем в другой, менее известный Стамбул — тот, который не описан в путеводителях. Пройдёмся по моим любимым районам, вы узнаете больше о повседневной жизни местных и увидите город глазами тех, кто в нём живёт.

Перемещаться будем на общественном транспорте и паромах — так, как это делают сами стамбульцы. Я покажу вам колоритные улочки, поделюсь историями и любопытными фактами, а также пофотографирую вас в самых живописных местах.

5 день

Окончание тура

Утром мы позавтракаем вместе, скажем друг другу тёплые слова и обменяемся фотографиями. После этого вас ждёт трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Прогулка по Босфору
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
  • Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Стамбула, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1453 туристов
Меня зовут Елена, и я живу в городе своей души — Стамбуле. Очень давно этот город украл моё сердце. Это нельзя объяснить, ты просто чувствуешь, что твоё место здесь. Теперь я
хочу не просто познакомить вас со Стамбулом, а влюбить в него так, как люблю его я! Я знаю самые красивые локации этого города, а также места, скрытые от туристов. Провела уже не одну пешую экскурсию и знаю, как построить однодневный маршрут, посетив самые интересные уголки.

