Сегодня мы прилетаем в Стамбул — город, который невозможно забыть. В аэропорту состоится первая встреча нашей мини-группы. После знакомства мы поедем в отель.

Заселившись, немного отдохнём и вместе отправимся на прогулку по району, где нам предстоит провести ближайшие 5 дней. Это станет не только началом путешествия, но и возможностью ближе познакомиться друг с другом. В завершение вечера нас ждёт ужин в одном из уютных заведений города.