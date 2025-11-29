Вы прогуляетесь по улицам Старого города, увидите легендарные мечети и Гранд-базар, услышите рассказы о
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь — мы будем много гулять.
Программа тура по дням
Прибытие и первая прогулка
Сегодня мы прилетаем в Стамбул — город, который невозможно забыть. В аэропорту состоится первая встреча нашей мини-группы. После знакомства мы поедем в отель.
Заселившись, немного отдохнём и вместе отправимся на прогулку по району, где нам предстоит провести ближайшие 5 дней. Это станет не только началом путешествия, но и возможностью ближе познакомиться друг с другом. В завершение вечера нас ждёт ужин в одном из уютных заведений города.
Галатская башня, Айя-София, мечеть Сулеймание и Гранд-базар
Первый полноценный день мы посвятим знакомству с историческим центром Стамбула. Прогуляемся от Галатской башни до Айя-Софии, заглянем на шумный Гранд-базар и пройдёмся по парку, где когда-то отдыхала Хюррем-султан.
Обязательно посетим мечеть Сулеймание — одну из главных святынь города. По желанию можно зайти в усыпальницы султана Сулеймана, Хюррем-султан и других представителей династии Османов. В течение дня вы не только увидите важнейшие достопримечательности, но и услышите легенды, связанные с этими местами.
Вечером у вас будет свободное время либо возможность собраться вместе и поделиться впечатлениями.
Азиатская часть и Босфор
Сегодня мы отправимся в азиатскую часть Стамбула — сторону города, в которую невозможно не влюбиться. Утро начнётся с прогулки по Босфору: сделаем памятные фотографии, покормим чаек и, возможно, увидим дельфинов.
Прибыв на другую сторону пролива, прогуляемся по атмосферному району Кузгунджук с его яркими домиками, где часто снимают турецкие сериалы. По желанию можно будет заглянуть в дом Кемаля из сериала «Чёрная любовь» и в цветочную лавку тёти Эды из «Постучись в мою дверь».
Завершим день на холме Чамлыджа, где нас ждёт крупнейшая мечеть Турции — Чамлыджа Йени Джами, а также панорамный вид на Босфор, Мраморное море и Принцевы острова.
Малоизвестные маршруты
Сегодня мы заглянем в другой, менее известный Стамбул — тот, который не описан в путеводителях. Пройдёмся по моим любимым районам, вы узнаете больше о повседневной жизни местных и увидите город глазами тех, кто в нём живёт.
Перемещаться будем на общественном транспорте и паромах — так, как это делают сами стамбульцы. Я покажу вам колоритные улочки, поделюсь историями и любопытными фактами, а также пофотографирую вас в самых живописных местах.
Окончание тура
Утром мы позавтракаем вместе, скажем друг другу тёплые слова и обменяемся фотографиями. После этого вас ждёт трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Прогулка по Босфору
Что не входит в цену
- Перелёт до Стамбула и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - по запросу
- Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты