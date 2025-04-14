Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул

Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Я живу в Стамбуле и хорошо знаю город, а также турецкие культуру, традиции и кухню.

Приглашаю в путешествие, в котором покажу вам самые крутые локации и лучшие смотровые площадки! Вас ждут
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старинные мечети бывшего Константинополя, знаменитая улица Истикляль, район Балат и многое другое. Мы прокатимся на пароме по Босфору и погуляем по красивым набережным.

В Каппадокии местный гид проведёт нам экскурсию по древнему подземному городу, расскажет о происхождении долин Любви, Воображения и Красной. В Аваносе вы попробуете создать керамическое изделие на гончарном круге.

А ещё мы будем встречать рассветы и провожать закаты, любоваться воздушными шарами и делать яркие фотографии. Желающие смогут полетать, прокатиться на лошадях или квадроциклах. Подарите себе перезагрузку и бодрящую энергию на целый год вперёд!

Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Ближайшие даты:
14
апр21
апр5
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза для граждан России не требуется.

Проживание. В отелях 3*. Размещение 2- и 3-местное. При отеле в Стамбуле есть хаммам. Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или микроавтобус. А также общественный транспорт: паромы, метро, трамвай.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Программа насыщенная, будем много гулять.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему Стамбулу

Встречаемся и едем в отель. Если вы прилетите на день раньше, я помогу вам забронировать номер и подскажу, как самостоятельно добраться до отеля. По прибытии вы спокойно разместитесь и отдохнёте после перелёта.

Вечером соберёмся все вместе за ужином в ресторане с видом на главные достопримечательности города. Познакомимся поближе, и вы отведаете традиционное турецкое блюдо искендер кебаб (за доплату). Здесь так вкусно его готовят, что ресторан получил рекомендацию от «Мишлен».

Перед сном пройдёмся по центральным улочкам Стамбула, заглянем в парк Гюльхане, увидим красивую набережную Сарай Буруну и железнодорожный вокзал, описанный в романе Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь же, при желании, попробуем вкусный турецкий десерт.

Встреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему СтамбулуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему СтамбулуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему СтамбулуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему СтамбулуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему СтамбулуВстреча, размещение в отеле, ужин и прогулка по вечернему Стамбулу
2 день

Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на пароме

Сегодня первым делом отправимся на знаменитый Гранд-базар, самый большой крытый рынок в мире. Это настоящий «город в городе», состоящий из 66 улиц с мечетями, кафе, фонтанами и школами.

Затем побываем у мечети Сулеймание — символа Золотого века Стамбула. Мы осмотрим гробницы Сулеймана и Роксоланы и полюбуемся видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню. Заглянем на Египетский базар — ещё один колоритный рынок с пряным ароматом специй и сладостей. После вы отведаете настоящий османский кофе в «секретной» локации.

Далее исследуем самобытный район Балат с нетипичной архитектурой, разноцветными фасадами и атмосферными кафе. Я покажу вам похожую на замок греческую православную школу и единственный христианский храм города.

Попробуем уличный стритфуд и прокатимся на пароме по Босфору, обозревая окрестности с воды и подкармливая крикливых чаек. Вечером вернёмся в отель — свободное время и ужин на террасе лаунж-бара.

Гранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на паромеГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на паромеГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на паромеГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на паромеГранд-базар, мечеть Сулеймание, Египетский рынок, район Балат и прогулка на пароме
3 день

Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт

Позавтракав, продолжим изучать городские достопримечательности. Полюбуемся великолепными воротами Долмабахче с видом на Босфор. Затем отправимся в район Таксим, где погуляем по знаменитой улице Истикляль — символу турецкой свободы и независимости. Вы увидите кварталы, в которых жили русские дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. Посмотрим на изящную церковь Святого Антония Падуанского в венецианском неоготическом стиле. Сделаем красивые кадры с историческим красным трамваем, курсирующим по улице Истикляль.

У старейшей Галатской башни я расскажу вам о полёте «турецкого Икара». Мы заглянем в Цветочный пассаж, построенный греческим банкиром в 1876 году. Осмотрим отель-музей «Пера Палас», изначально предназначавшийся для пассажиров «Восточного экспресса», и номер 101 первого президента Турции. Выпьем кофе во дворе старого монастыря и посетим книжный магазин, в котором создана лестница из книг.

После побываем у Галатского моста, где готовят знаменитый стрит-фуд — рыбу в лаваше. Пройдёмся по Галатапорту — самой красивой набережной в Стамбуле. Поужинав, вернёмся в отель, где можно будет расслабиться в хаммаме в завершении насыщенного дня.

Таксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и ГалатапортТаксим и Истикляль, Галатская башня, отель-музей «Пера Палас», Галатский мост и Галатапорт
4 день

Айя-София и Голубая мечеть, перелёт в Каппадокию

Сегодняшний день начнём с посещения панорамной террасы с видом на Айя-Софию и Голубую мечеть. Покормим чаек прямо с рук и сделаем с ними классные фотографии.

Затем побываем в соборе Святой Софии — возьмите с собой наушники, в музее будет аудиогид. Также осмотрим Голубую мечеть.

После прогулки вернёмся в отель, заберём вещи и поедем в аэропорт, откуда совершим перелёт в Каппадокию. По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём — завтра рано вставать, ведь вас ждёт полёт на воздушном шаре (по желанию, за доплату).

Айя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в КаппадокиюАйя-София и Голубая мечеть, перелёт в Каппадокию
5 день

Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»

Сегодня те, кто хочет полетать на шаре, встанут ещё до рассвета, чтобы осуществить свою мечту. Вас ждёт полёт в лучах восходящего солнца над причудливыми скалами. Те, кто решит не летать, смогут сделать красивые кадры с парящими в небе шарами со смотровой площадки отеля. *Если из-за погодных условий полёт не состоится, будет возможность полетать в следующие два дня.

После завтрака отправимся на экскурсию с профессиональным местным русскоговорящим гидом. Начнём с посещения древнего подземного города, который, по оценкам историков, мог быть основан ещё в 8 веке до нашей эры. Это настоящий многоэтажный мегаполис под землей! Вы увидите кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла для животных, церковь и школу.

Затем полюбуемся захватывающими видами со смотровой площадки, расположенной в древней крепости — бывшей сторожевой башне. Это самая высокая точка Каппадокии! Побываем в долинах Воображения и Любви, в Ургупе увидим знаменитые каменные столбы «Три красавицы». Посетим крепость Ортахисар, напоминающую сказочный замок, и монастырь в долине Халлач.

Пообедав в ресторане традиционным блюдом региона (по желанию, за доплату), отправимся в «город гончаров» Аванос, жители которого начали постигать гончарное искусство ещё во времена хеттов. В лавках мастеров рассмотрим изящные кувшины, горшки и тарелки ручной работы. Понаблюдаем за процессом изготовления керамического изделия и сами примерим на себя роль творцов.

Продегустируем каппадокийское вино (за доплату) и вернёмся в отель, где после ужина весело проведём время — будем развлекаться и танцевать!

Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»Подземный город, долины и крепости, «Город гончаров»
6 день

Встреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долине

В этот день снова встанем рано, в 04:30, чтобы поехать встречать рассвет на кабриолетах! Сделаем много ярких фотографий и видео на фоне летающих шаров!

Вернёмся в отель, позавтракаем, а после у вас будет свободное время. Вы можете провести его по своему усмотрению или отправиться на дополнительные экскурсии (за доплату): прогулку на квадроциклах или лошадях по долинам, фотосессию с ковбоем и табуном лошадей.

Во второй половине дня сначала прогуляемся по центру Гёреме, желающие купят сувениры и сладости, а затем отправимся гулять и любоваться невероятным закатом в Красную долину.

Встреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долинеВстреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долинеВстреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долинеВстреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долинеВстреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долинеВстреча рассвета на кабриолетах на фоне шаров, свободное время, прогулка по Гёреме и Красной долине
7 день

Отъезд

Выспавшись, позавтракаем, соберём вещи и отправимся в аэропорт. Обратные билеты в Стамбул можно приобретать из Невшехира и Кайсери.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Внутренний перелёт из Стамбула в Каппадокию (включён багаж 15 кг и ручная кладь 8 кг)
  • Трансфер из/в аэропорт по программе тура
  • Передвижения на общественном транспорте в Стамбуле
  • Прогулка на пароме по Босфору
  • Посещение хаммама при отеле в Стамбуле
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Экскурсия по Каппадокии с гидом
  • Прогулка на кабриолетах на рассвете
  • Сопровождение организатором
  • Фото и видео от организатора
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Перелёт из Каппадокии в Стамбул
  • Обеды и ужины - €10-30
  • Дегустация вина и дополнительные экскурсии
  • 1-местное размещение - €30
  • Полёт на шаре ~ €200 и выше (в зависимости от периода, сезона, погодных условий)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
Завершение: Невшехир или Кайсери, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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