Виза для граждан России не требуется.

Проживание. В отелях 3*. Размещение 2- и 3-местное. При отеле в Стамбуле есть хаммам. Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или микроавтобус. А также общественный транспорт: паромы, метро, трамвай.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Программа насыщенная, будем много гулять.

Виза. Для граждан РФ не нужна.