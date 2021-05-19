Всё о Кампале

Полезная информация о Кампале

Что нужно знать о Кампале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампале
08:2913
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇬 Уганда
Название городаКампала
По-английскиKampala
Это столицаКампала является столицей Уганды
Население города1 353 189 чел.
Часовой поясAfrica/Kampala
Средняя высота1 223 м. от уровня моря

Где находится Кампала на карте