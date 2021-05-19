Полезная информация о Кампале
Что нужно знать о Кампале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кампале
08:2913
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇬 Уганда
|Название города
|Кампала
|По-английски
|Kampala
|Это столица
|Кампала является столицей Уганды
|Население города
|1 353 189 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Kampala
|Средняя высота
|1 223 м. от уровня моря
Где находится Кампала на карте