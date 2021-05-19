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Полезная информация об Ивано-Франковске

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Местное время в Ивано-Франковске
00:5849
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаИвано-Франковск
По-английскиIvano-Frankivsk
Столица регионаИвано-Франковск является столицей региона
Население города236 602 чел.
АэропортИвано-Франковск IFO
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота251 м. от уровня моря

Где находится Ивано-Франковск на карте

Ивано-Франковск фото города
Ивано-Франковск

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