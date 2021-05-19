Полезная информация об Ивано-Франковске
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Местное время в Ивано-Франковске
00:5849
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Ивано-Франковск
|По-английски
|Ivano-Frankivsk
|Столица региона
|Ивано-Франковск является столицей региона
|Население города
|236 602 чел.
|Аэропорт
|Ивано-Франковск IFO
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|251 м. от уровня моря
Где находится Ивано-Франковск на карте
Ивано-Франковск
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