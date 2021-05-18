Всё о Николаеве

Полезная информация о Николаеве

Что нужно знать о Николаеве: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Николаев, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Николаеве
22:0541
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаНиколаев
По-английскиMykolayiv
Столица регионаНиколаев является столицей региона
Население города483 186 чел.
АэропортНиколаев NLV
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Николаев на карте

Николаев фото города
Николаев

Когда лучше лететь в Николаев

Расписание авиа-рейсов