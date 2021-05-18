Полезная информация о Николаеве
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Местное время в Николаеве
22:0541
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Николаев
|По-английски
|Mykolayiv
|Столица региона
|Николаев является столицей региона
|Население города
|483 186 чел.
|Аэропорт
|Николаев NLV
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Николаев на карте
Николаев