Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Punta del Este

Гид S.
Гид S. – Гид из Монтевидео
Обзорная экскурсия по Punta del Este
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $321 за человека

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Обзорная экскурсия по Punta del Este
Обзорная экскурсия по Punta del Este
Обзорная экскурсия ⛳ по Пунта-дель-Эсте включает в себя помимо осмотра всех достопримечательностей 🏛️ города, экскурсию в дом самого известного уругвайского художника Карласа Вилларо — casapueblo.
В Пунта-дель-Эсте это один из самых элитных курортов Латинской Америки.
Помимо пляжного отдыха в Пунте много других развлечений, таких как; бесконечные вечеринки, показы мод, конное поло, игра в гольф, рыбалка 🐟, шопинг.
На обзорной экскурссии вы увидите самый знаменитый памятник Уругвая — «Пальцы» (los Dedos)
Прокатитесь с ветерком по кривому мосту
При желании посетите городок художников — la Barra
Постоите на самой восточной точке Уругвая, место где заканчивется река Pio de pata и начинается Атлантический океан.
Полюбуетесь на морских котиков и морских львов в порту города. Покормите их свежей рыбой которую рыбаки ловят в прибрежных водах, и разделывают прямо на месте.
В экскурсюю входит посещение самого старого маяка.
Возможно посещение музей 🖼 Ралли, в котором собрана самая большая коллекция латиноамериканского искуства и более десятка скульптур Сальвадора Дали.
+ casapueblo Дом музей с необычной архитектурой, ставший символом Уругвая и имеющий не только запоминющуюся архитектуру, но и выставку кратин хозяина дома и чудесный вид на океан.
Начало и место завершения
🚩 Montevideo

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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