Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия ⛳ по Пунта-дель-Эсте включает в себя помимо осмотра всех достопримечательностей 🏛️ города, экскурсию в дом самого известного уругвайского художника Карласа Вилларо — casapueblo.

В Пунта-дель-Эсте это один из самых элитных курортов Латинской Америки.

Помимо пляжного отдыха в Пунте много других развлечений, таких как; бесконечные вечеринки, показы мод, конное поло, игра в гольф, рыбалка 🐟, шопинг.

На обзорной экскурссии вы увидите самый знаменитый памятник Уругвая — «Пальцы» (los Dedos)

Прокатитесь с ветерком по кривому мосту

При желании посетите городок художников — la Barra

Постоите на самой восточной точке Уругвая, место где заканчивется река Pio de pata и начинается Атлантический океан.

Полюбуетесь на морских котиков и морских львов в порту города. Покормите их свежей рыбой которую рыбаки ловят в прибрежных водах, и разделывают прямо на месте.

В экскурсюю входит посещение самого старого маяка.

Возможно посещение музей 🖼 Ралли, в котором собрана самая большая коллекция латиноамериканского искуства и более десятка скульптур Сальвадора Дали.

+ casapueblo Дом музей с необычной архитектурой, ставший символом Уругвая и имеющий не только запоминющуюся архитектуру, но и выставку кратин хозяина дома и чудесный вид на океан.