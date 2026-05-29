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Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
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Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Самое главное в городе за 1 день
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Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
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От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
Познакомиться со столицей Уругвая без суеты и в комфортном темпе
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Уругвай 3 в 1: Монтевидео, Пириаполис и Пунта-дель-Эсте
Отправиться на восток страны и понять, почему эмигранты выбирают это место как вторую родину
10 авг в 08:00
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$630 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Начало: Pérez Castellano (Улица Переса Кастельяно)
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Монтевидео, вообще специфичное место. Но Яне удалось сделать интересную экскурсию. Всем рекомендую.
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Наше ознакомление с чудесным Моновидео было незабываем. Очень жалко, что у нас был только один день, но впечатлений осталось на многие года! Большое вам спасибо Женя за этот прекрасный тур!
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большое спасибо Яна приятная,грамотная с хорошей дикцией девушка. 4 часа пролетели не заметно. мы прониклмсь ее любовью к МОНТЕВИДЕО.
РЕКОМЕНДУЮ.
РЕКОМЕНДУЮ.
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С
Яна, замечательный, эрудированный гид, искренне любящая Уругвай. Экскурсия была крайне интересная. Яна очень много рассказала как про сам город, так и про Уругвай в целом.
Очень рекомендую данную экскурсию
Очень рекомендую данную экскурсию
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Р
Планируя большое путешествие по Южной Америке, пришла идея добраться на пароме из Буэнос-Айреса до Монтевидео.
На просторах интернета вышли на Tripster,
На просторах интернета вышли на Tripster,
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Ю
мы с супругой выражаем огромную благодарность Наталье, которая провела замечательную и познавателную экскурсию по Монтевидео. благодаря ей мы погрузились в
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Искренне рекомендуем знакомство с Монтевидео совершать совместно с Ланой. Идеально продуманная программа без спешки с возможностью насладиться атмосферой города. Лана
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Е
Выражаю благодарность Яне, за проведенную экскурсию.
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И
Мы всей семьей ездили на обзорную экскурсию по городу с Ланой, нас было 2 взрослых и 2 детей (1 год
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Наталья замечательно провела экскурсию. Мы прошли по старому городу, услышали много интересного из истории и из современной жизни Уругвайя. Наталья
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Всего 37 отзывов в Монтевидео
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Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео
Самые популярные экскурсии в Монтевидео
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