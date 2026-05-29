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Экскурсии в Монтевидео

Найдено 6 экскурсий в Монтевидео на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Загадочный Монтевидео
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 4 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
На машине
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Самое главное в городе за 1 день
Сегодня в 09:30
10 авг в 08:00
от $325 за всё до 4 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
Начало: У порта Монтевидео
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $200 за всё до 4 чел.
От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
Познакомиться со столицей Уругвая без суеты и в комфортном темпе
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $350 за всё до 4 чел.
Уругвай 3 в 1: Монтевидео, Пириаполис и Пунта-дель-Эсте
На машине
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Уругвай 3 в 1: Монтевидео, Пириаполис и Пунта-дель-Эсте
Отправиться на восток страны и понять, почему эмигранты выбирают это место как вторую родину
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $599$630 за всё до 4 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Начало: Pérez Castellano (Улица Переса Кастельяно)
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Олег
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Монтевидео, вообще специфичное место. Но Яне удалось сделать интересную экскурсию. Всем рекомендую.
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Борис
Загадочный Монтевидео
Наше ознакомление с чудесным Моновидео было незабываем. Очень жалко, что у нас был только один день, но впечатлений осталось на многие года! Большое вам спасибо Женя за этот прекрасный тур!
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Valentina
От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
большое спасибо Яна приятная,грамотная с хорошей дикцией девушка. 4 часа пролетели не заметно. мы прониклмсь ее любовью к МОНТЕВИДЕО.
РЕКОМЕНДУЮ.
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С
От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
Яна, замечательный, эрудированный гид, искренне любящая Уругвай. Экскурсия была крайне интересная. Яна очень много рассказала как про сам город, так и про Уругвай в целом.
Очень рекомендую данную экскурсию
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Р
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Планируя большое путешествие по Южной Америке, пришла идея добраться на пароме из Буэнос-Айреса до Монтевидео.
На просторах интернета вышли на Tripster,
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и нам был предложен сити-тур по столице Уругвая со Светланой.

Цена вполне приемлемая, экскурсия индивидуальная, комфортное авто, и у нас с собой 2 чемодана.
Списались со Светланой, обговорили все детали и хотелки.

Все прошло на отлично!
Тот случай, когда реальность превосходит ожидания. Светлана встретила нас на выходе с паромного терминала, предложила прохладную воду, провезла по ключевым достопримечательностям, комбинируя пешеходные прогулки в неспешном режиме и обзор города из окон авто.
По нашей просьбе привезла к стадиону, где в 1930 году проходил первый чемпионат мира по футболу, и команда Уругвай заняла тогда первое место. В магазине при стадионе купили сыну оригинальную спортивную форму игрока с символикой сборной Уругвая.

На блошином рынке нашли много полезных и недорогих подарков и сувениров. Посетили набережную Рамбла и холм Серро, откуда открывается потрясающий вид на город.

К назначенному времени Светлана привезла нас в аэропорт для регистрации на рейс.

Рекомендую гида Светлану. Чёткость, надежность и внимательность к туристам и их пожеланиям, гарантированы.

Спасибо за чудесное знакомство с Монтевидео 🙌

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Ю
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
мы с супругой выражаем огромную благодарность Наталье, которая провела замечательную и познавателную экскурсию по Монтевидео. благодаря ей мы погрузились в
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атмосферу этого прекрасного города, узнали его историю, культуру и достопримечательности. Наталья, большое вам спасибо! вы настоящий профессионал своего дела, и вообще хороший и позитивный человек!!! отдельное спасибо за совет посетить стадион, на котором проводился первый чеммира по футболу!

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Юлия
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Искренне рекомендуем знакомство с Монтевидео совершать совместно с Ланой. Идеально продуманная программа без спешки с возможностью насладиться атмосферой города. Лана
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отлично знает историю и рассказала много необычных и интересных для нас фактов о стране. У нас был не просто просмотр достопримечательностей, а настоящее знакомство с Монтевидео. Экскурсия прошла очень легко! Огромное спасибо!!!!

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Е
От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине
Выражаю благодарность Яне, за проведенную экскурсию.
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И
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Мы всей семьей ездили на обзорную экскурсию по городу с Ланой, нас было 2 взрослых и 2 детей (1 год
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и 4 года). Всем очень понравилось! Машина супер удобная, в некоторых точках мы не выходили из-за детей, маршрут Лана адаптировала под нас, под наши запросы, всё прошло по высшему классу! Спасибо большое, Лана, за эту экскурсию! Будем всем рекомендовать вас!!

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Katerina
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Наталья замечательно провела экскурсию. Мы прошли по старому городу, услышали много интересного из истории и из современной жизни Уругвайя. Наталья
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замечательный рассказчик. У нас было несколько специфических просьб и Наталья помогла их решить. А в конце экскурсии мы поднялись на смотровую площадку,куда без Натальи вы просто не попадете:)
Большое спасибо, очень рекомендуем.

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Всего 37 отзывов в Монтевидео

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Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео

Самые популярные экскурсии в Монтевидео
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Загадочный Монтевидео;
  2. Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу;
  3. Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни;
  4. От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине;
  5. Уругвай 3 в 1: Монтевидео, Пириаполис и Пунта-дель-Эсте.
Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в августе 2026
Сейчас в Монтевидео можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 200 до 599 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем экскурсии по Уругваю и достопримечательностям Монтевидео на русском языке по цене от $200 в 2026 году. Забронируйте свою экскурсию прямо сейчас и получите полное впечатление от путешествия по Уругваю