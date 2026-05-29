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и нам был предложен сити-тур по столице Уругвая со Светланой.



Цена вполне приемлемая, экскурсия индивидуальная, комфортное авто, и у нас с собой 2 чемодана.

Списались со Светланой, обговорили все детали и хотелки.



Все прошло на отлично!

Тот случай, когда реальность превосходит ожидания. Светлана встретила нас на выходе с паромного терминала, предложила прохладную воду, провезла по ключевым достопримечательностям, комбинируя пешеходные прогулки в неспешном режиме и обзор города из окон авто.

По нашей просьбе привезла к стадиону, где в 1930 году проходил первый чемпионат мира по футболу, и команда Уругвай заняла тогда первое место. В магазине при стадионе купили сыну оригинальную спортивную форму игрока с символикой сборной Уругвая.



На блошином рынке нашли много полезных и недорогих подарков и сувениров. Посетили набережную Рамбла и холм Серро, откуда открывается потрясающий вид на город.



К назначенному времени Светлана привезла нас в аэропорт для регистрации на рейс.



Рекомендую гида Светлану. Чёткость, надежность и внимательность к туристам и их пожеланиям, гарантированы.



Спасибо за чудесное знакомство с Монтевидео 🙌