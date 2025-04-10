Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Насладиться атмосферой центра столицы и понять культурные особенности Уругвая
Начало: У порта Монтевидео
«И познакомитесь с местным стилем жизни»
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29 апр в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
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Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Самое главное в городе за 1 день
«Вам откроется шикарный обзорный вид на город, даже если не заходить внутрь»
Завтра в 08:00
29 апр в 08:30
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККуликов10 апреля 2025В Уругвай мы приплыли на круизном судне MSC 27 марта 2025г.,унас была короткая стоянка в этом порту,но Евгений постарался охватить
- VVLADIMIR28 марта 2025Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну
- ВВадим2 марта 2025Спасибо за увлекательную экскурсию!
- ААлександр13 февраля 2025Очень понравилось
- ААнна10 февраля 2025Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
- ННастя22 января 2025Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в апреле 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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