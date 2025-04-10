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многое,что можно увидеть. Экскурсия очень понравилась. Вся наша компания осталась очень довольна экскурсией. Евгений предложил нам хороший мясной ресторан. Мы были восхищены говяжьим стейком и отличным вином. Мы влюбились в Уругвай и хочется ещё сюда вернуться. большое спасибо Евгению. Буду всем его рекомендовать. кто захочет посетить Уругвай.