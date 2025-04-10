Обзорные и познавательные экскурсии Монтевидео

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Монтевидео на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Загадочный Монтевидео
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Насладиться атмосферой центра столицы и понять культурные особенности Уругвая
Начало: У порта Монтевидео
«И познакомитесь с местным стилем жизни»
Завтра в 10:00
29 апр в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Самое главное в городе за 1 день
«Вам откроется шикарный обзорный вид на город, даже если не заходить внутрь»
Завтра в 08:00
29 апр в 08:30
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Куликов
    10 апреля 2025
    Загадочный Монтевидео
    В Уругвай мы приплыли на круизном судне MSC 27 марта 2025г.,унас была короткая стоянка в этом порту,но Евгений постарался охватить
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    многое,что можно увидеть. Экскурсия очень понравилась. Вся наша компания осталась очень довольна экскурсией. Евгений предложил нам хороший мясной ресторан. Мы были восхищены говяжьим стейком и отличным вином. Мы влюбились в Уругвай и хочется ещё сюда вернуться. большое спасибо Евгению. Буду всем его рекомендовать. кто захочет посетить Уругвай.

  • V
    VLADIMIR
    28 марта 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну
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    почти также как и они. Квалифицировано, организовано и увлекательно нас познакомили с основными достопримечательностями, рассказали об особенностях местной жизни и об отличиях в нашей ментальности. Очень рекомендуем всем гостям этой прекрасной и интересной страны!

  • В
    Вадим
    2 марта 2025
    Загадочный Монтевидео
    Спасибо за увлекательную экскурсию!
  • А
    Александр
    13 февраля 2025
    Загадочный Монтевидео
    Очень понравилось
  • А
    Анна
    10 февраля 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
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    а, наоборот! Яна подавала информацию с энтузиазмом и был живой диалог! Очень хорошо и развернуто преподносит информацию! Яна очень отзывчивый человек, очень сильно нам помогла, во всем проконтролировала! Яна, огромное Вам спасибо! Обязательно буду Вас рекомендовать своим друзьям!

  • Н
    Настя
    22 января 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в апреле 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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