Для вас предлагается тур на один день в Ашхабад с оплатой перелётов: посетите этот великолепный город и познакомьтесь с Музеем ковра и Национальным музеем Туркменистана, побывайте в пещере у подземного озера Ков-Ата — оцените местные достопримечательности.

Hazar Ваш гид в Бухаре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-12 человек Когда Ежедневно по договорённости. $350 за человека

Описание экскурсии Что вас ждёт? Представьте город, где сверкающие на солнце белоснежные здания напоминают драгоценные камни, звучит симфония фонтанов, а вокруг раскинулись горы и бескрайняя пустыня — это и есть Ашхабад. Вы осмотрите его главные символы и прикоснётесь к многовековому прошлому. А также посетите руины столицы Парфянского государства, подземное озеро и увидите колесо обозрения из книги Гиннеса.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Национальный музей Туркменистана

Развалины Нисы

Музей Туркменского ковра

Подземное озеро Ков-Ата (Бахарденская пещера) Что включено Услуги русскоговорящего гида

Регистрация в Ашхабаде

Внутренние авиа - и ж/д билеты

Завтрак

Туристический сбор - $2/чел. за день

Визовая поддержка (пригласительное письмо, государственная регистрация, проездной билет)

Транспорт с кондиционером

Питьевая вода - 1, 5 л/чел. в сутки

Размещение в 1-местном-2-местном номере 3* Что не входит в цену Международные авиабилеты

Напитки

Обед и ужин - азиатская и местная кухня: $15/чел. европейская кухня: $18/чел. (по желанию)

Страхование путешествий

Оформление туристический визы Туркменистана - от $85+4/чел. при получении в аэропорту Ашхабада (стоимость варьируется в зависимости от гражданства)

Миграционный налог Туркменистана - $10+4/чел. (оплачивается в международном аэропорту Ашхабад (стоимость варьируется) )

Личные расходы

Место начала и завершения? Ашхабад Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договорённости. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться