Для вас предлагается тур на один день в Ашхабад с оплатой перелётов: посетите этот великолепный город и познакомьтесь с Музеем ковра и Национальным музеем Туркменистана, побывайте в пещере у подземного озера Ков-Ата — оцените местные достопримечательности.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Представьте город, где сверкающие на солнце белоснежные здания напоминают драгоценные камни, звучит симфония фонтанов, а вокруг раскинулись горы и бескрайняя пустыня — это и есть Ашхабад. Вы осмотрите его главные символы и прикоснётесь к многовековому прошлому. А также посетите руины столицы Парфянского государства, подземное озеро и увидите колесо обозрения из книги Гиннеса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный музей Туркменистана
- Развалины Нисы
- Музей Туркменского ковра
- Подземное озеро Ков-Ата (Бахарденская пещера)
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Регистрация в Ашхабаде
- Внутренние авиа - и ж/д билеты
- Завтрак
- Туристический сбор - $2/чел. за день
- Визовая поддержка (пригласительное письмо, государственная регистрация, проездной билет)
- Транспорт с кондиционером
- Питьевая вода - 1, 5 л/чел. в сутки
- Размещение в 1-местном-2-местном номере 3*
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты
- Напитки
- Обед и ужин - азиатская и местная кухня: $15/чел. европейская кухня: $18/чел. (по желанию)
- Страхование путешествий
- Оформление туристический визы Туркменистана - от $85+4/чел. при получении в аэропорту Ашхабада (стоимость варьируется в зависимости от гражданства)
- Миграционный налог Туркменистана - $10+4/чел. (оплачивается в международном аэропорту Ашхабад (стоимость варьируется) )
- Личные расходы
- ПЦР-тесты на COVID-19 по прибытии - $33/чел. (стоимость варьируется)
Место начала и завершения?
Ашхабад
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.