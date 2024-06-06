1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100€85 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
104€78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
€63 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Бухарой: Погружение в историю Великого шёлкового пути
Познайте древнюю Бухару, где каждый уголок хранит истории Великого шёлкового пути и древних цивилизаций
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$75 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по сказочной Бухаре: погружение в историю и культуру
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает уникальную историю древних времен
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хауз
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Погрузитесь в уникальный мир суфизма и средневековой архитектуры, посетив ключевые святыни Бухары
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пеший тур по древней Бухаре: история, архитектура и культура
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, пройдитесь по узким переулкам и встретьте величие архитектуры XVI века
Начало: Ваша гостиница
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семь Пиров Бухары: Путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в мир духовности и мудрости, посещая семь святых мест Бухары в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$175 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
€23 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальная ночная экскурсия по Бухаре: архитектура и культура Узбекистана
Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
€220 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
На родину легенды средневекового Востока в Бухару
Увлекательное путешествие по древней Бухаре. Узнайте тайны, традиции и архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века. Полностью пешеходная экскурсия
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
80$76 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Трансфер Бухара-Хива-Бухара: комфортная поездка с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Бухары в Хиву и обратно. Русскоговорящий водитель, кондиционер и остановки в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
- ИИрина5 июня 2024Добрый день! От чистого сердца благодарим Ислома за потрясающую экскурсию "Знакомьтесь, Бухара!". Творческая и структурированная подача материала восхищает! Ислом раскрыл
- ЗЗиннят5 июня 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
- ООльга4 июня 2024Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
- ЕЕвгения4 июня 2024Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
- ЕЕвгения4 июня 2024Были на экскурсии по Бухаре с Ойбеком. Он хороший и интересный рассказчик, видно что любит свой город. Рассказал и показал много необычных и интересных мест
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
- ННаталья3 июня 2024Всё было отлично, нам понравилось 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Индивидуальные»
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