🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 71 отзыв Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас Начало: На площади Ляби-хауз € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю 90 € 77 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 135 отзывов Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей Начало: На площади Ляби-Хауз € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 121 отзыв Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое € 75 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 142 отзыва Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов Начало: У вашего отеля € 89 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 315 отзывов Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин... € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием Начало: На площади Ляби-Хауз € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 97 отзывов Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры Начало: По договоренности € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 28 отзывов Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом Начало: У вашего отеля € 125 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 51 отзыв Понять дух Бухары и ее жителей На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства Начало: В вашем отеле € 65 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 212 отзывов Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами € 60 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого € 65 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 68 отзывов Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени Начало: Ляби Хауз € 77 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 131 отзыв Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 34 отзыва Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида Начало: У вашего отеля € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 84 отзыва Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У вашего отеля € 84 за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом Начало: В вашем отеле € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам € 145 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: В районе старого города € 103 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале 100 € 85 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон Начало: На площади Ляби-Хауз € 65 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 70 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских Начало: У вашего отеля € 115 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы Начало: Ансанбл Ляби Ховуз € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий Начало: На площади Ляби-Хауз 104 € 78 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 58 отзывов Обзорная экскурсия по Бухаре Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры Начало: Ансамбль Ляби хауз € 63 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Знакомство с Бухарой: Погружение в историю Великого шёлкового пути Познайте древнюю Бухару, где каждый уголок хранит истории Великого шёлкового пути и древних цивилизаций Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $ 75 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Индивидуальная экскурсия по сказочной Бухаре: погружение в историю и культуру Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает уникальную историю древних времен Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хауз Расписание: По договоренности $ 80 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам Погрузитесь в уникальный мир суфизма и средневековой архитектуры, посетив ключевые святыни Бухары Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 09 00 $ 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Пеший тур по древней Бухаре: история, архитектура и культура Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, пройдитесь по узким переулкам и встретьте величие архитектуры XVI века Начало: Ваша гостиница $ 80 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов Семь Пиров Бухары: Путешествие по духовным святыням Погрузитесь в мир духовности и мудрости, посещая семь святых мест Бухары в компании знающего гида Начало: По договоренности $ 175 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана Начало: В вашем отеле 350 € 315 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем Индивидуальный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка, помощь с багажом и интересные рассказы о городе € 23 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой Начало: Ваш адрес $ 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа Уникальная ночная экскурсия по Бухаре: архитектура и культура Узбекистана Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз $ 50 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане Начало: У вашего отеля € 220 за всё до 3 чел.

5% скидка Индивидуальная 2 часа На родину легенды средневекового Востока в Бухару Увлекательное путешествие по древней Бухаре. Узнайте тайны, традиции и архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века. Полностью пешеходная экскурсия Начало: По договоренности 80 $ 76 за всё до 4 чел.