Выездные экскурсии из Бухары

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Бухаре на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
131 отзыв
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
125 за всё до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Бухара: вокруг да около
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
115 за всё до 4 чел.
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
200 за всё до 4 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
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    точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
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    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
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    и яркий, в доступной форме дает много информации об истории, архитектурных деталях, обычаях. Подскажет красивые ракурсы для фотографий. А еще его знают практически все в Бухаре! И с ним получается заглянуть в больше мест, чем доступно обычным тур. группам. Темп экскурсии комфортный, успели выпить кофе, заглянуть в сад поесть черешни прямо с дерева, и покормить павлинов и страуса. Прогулка получилась даже дольше заявленного времени, за что большое спасибо! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Бухара: вокруг да около
    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
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    городе и его истории Акбар обязательно поможет систематизировать. По крайней мере, у нас было именно так. Даже дождик не помешал:) Были на экскурсии с мужем, узнали много нового — про то, как жили зажиточные купцы, что в их доме было обязательным. А после — как жил эмир, что было в его дворце, как сложилась судьба и судьба семьи. Очень много Акбар рассказал про суфизм, после посмотрели на суфийский комплекс — получилось достаточно глубокое погружение в эту тему. А ещё попробовали гиждуванский шашлык — воспоминания о нём до сих пор греют душу, было ну очень вкусно. В общем, сами бы не доехали до всех точек и столько бы не узнали:) Ко всему прочему добавлю, что Акбар замечательный гид и человек — видна эрудиция, глубокое погружение в тему, желание именно познакомить с культурой и историей, а не просто дать общую информацию. Рекомендуем экскурсию и Акбара как гида — читателям этого отзыва и знакомым, которые поедут в Узбекистан 🙂

    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Интересная и познавательная экскурсия. Комфортный автомобиль. Ирадж прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Узнали много нового про историю Узбекистана. А ещё поели
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    черешни у фермеров и прекрасно пообедали в кафе Чорбакр. (Отменная была баранина.) И Ирадж прекрасный фотограф, поможет вам сделать лучшие снимки. 😃

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Ирадж прекрасный рассказчик, время на экскурсии пролетело незаметно. Были на экскурсии с друзьями, узнали многое не только про Бухару, но и про Узбекистан, историю и местные традиции и обычаи. Прекрасный маршрут!
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Интересная экскурсия, на комфортном новом автомобиле, увидели красивые древние паломнические места, летнюю резиденцию последнего Эмира. Гида Равшана очень интересно слушать, всегда ответит на любой вопрос, прекрасная русская речь, искренне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Окрестности Бухары: святыни и культовые места
  2. Путешествие по окрестностям Бухары
  3. Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
  4. Бухара: вокруг да около
  5. Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 103 до 220. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Бухары и местам Узбекистана в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана
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