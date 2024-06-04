1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
- ВВадим3 июня 2024Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
- ММария31 мая 2024Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
- ЕЕлена26 мая 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
- ССветлана17 мая 2024Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная и познавательная экскурсия. Комфортный автомобиль. Ирадж прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Узнали много нового про историю Узбекистана. А ещё поели
- ЕЕлена12 мая 2024Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
- ЕЕлена9 мая 2024Ирадж прекрасный рассказчик, время на экскурсии пролетело незаметно. Были на экскурсии с друзьями, узнали многое не только про Бухару, но и про Узбекистан, историю и местные традиции и обычаи. Прекрасный маршрут!
- ДДарья7 мая 2024Интересная экскурсия, на комфортном новом автомобиле, увидели красивые древние паломнические места, летнюю резиденцию последнего Эмира. Гида Равшана очень интересно слушать, всегда ответит на любой вопрос, прекрасная русская речь, искренне рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 103 до 220. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Бухары и местам Узбекистана в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана