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городе и его истории Акбар обязательно поможет систематизировать. По крайней мере, у нас было именно так. Даже дождик не помешал:) Были на экскурсии с мужем, узнали много нового — про то, как жили зажиточные купцы, что в их доме было обязательным. А после — как жил эмир, что было в его дворце, как сложилась судьба и судьба семьи. Очень много Акбар рассказал про суфизм, после посмотрели на суфийский комплекс — получилось достаточно глубокое погружение в эту тему. А ещё попробовали гиждуванский шашлык — воспоминания о нём до сих пор греют душу, было ну очень вкусно. В общем, сами бы не доехали до всех точек и столько бы не узнали:) Ко всему прочему добавлю, что Акбар замечательный гид и человек — видна эрудиция, глубокое погружение в тему, желание именно познакомить с культурой и историей, а не просто дать общую информацию. Рекомендуем экскурсию и Акбара как гида — читателям этого отзыва и знакомым, которые поедут в Узбекистан 🙂