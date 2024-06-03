Однодневные – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Бухаре на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бухара: вокруг да около
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 09:00
115 за всё до 4 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 00:00
220 за всё до 3 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
    читать дальше

    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Бухара: вокруг да около
    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
    читать дальше

    городе и его истории Акбар обязательно поможет систематизировать. По крайней мере, у нас было именно так. Даже дождик не помешал:) Были на экскурсии с мужем, узнали много нового — про то, как жили зажиточные купцы, что в их доме было обязательным. А после — как жил эмир, что было в его дворце, как сложилась судьба и судьба семьи. Очень много Акбар рассказал про суфизм, после посмотрели на суфийский комплекс — получилось достаточно глубокое погружение в эту тему. А ещё попробовали гиждуванский шашлык — воспоминания о нём до сих пор греют душу, было ну очень вкусно. В общем, сами бы не доехали до всех точек и столько бы не узнали:) Ко всему прочему добавлю, что Акбар замечательный гид и человек — видна эрудиция, глубокое погружение в тему, желание именно познакомить с культурой и историей, а не просто дать общую информацию. Рекомендуем экскурсию и Акбара как гида — читателям этого отзыва и знакомым, которые поедут в Узбекистан 🙂

    Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. ХотяПрекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Бухара: вокруг да около
    Акбар прекрасный гид. Очень хорошо владеет русским языком, коммуникабельный человек. Огромные исторические знания. 6 часов прошли на одном дыхании. Всем советуем Акбара.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бухара: вокруг да около
  2. Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
  3. Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 230. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 8 ⭐ отзывов, цены от €115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам