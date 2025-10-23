Погрузитесь в атмосферу загородной Бухары, отправившись в путешествие по её знаковым местам. Мы начнём с изящного медресе Чор-Минор, затем посетим духовный центр — комплекс Бахауддин Накшбанди.
Вас впечатлит летняя резиденция бухарских
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по загородной Бухаре — там, где история, архитектура и духовные традиции сливаются в единый живой рассказ. Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть не только памятники великого прошлого, но и прочувствовать атмосферу тишины и умиротворения за пределами городской суеты. Наш маршрут начнётся у медресе Чор-Минор — необычного сооружения с четырьмя минаретами, символизирующими стороны света. Это архитектурное чудо конца XVIII века окутано легендами: говорят, что узоры на башнях отражают символы различных религий, подчеркивая толерантность и культурное многообразие Бухары. Затем мы отправимся к комплексу Бахауддина Накшбанди, духовному центру региона. Здесь покоится основатель знаменитого суфийского братства — Бахауддин Накшбанди. Атмосфера покоя наполняет этот комплекс с его мавзолеем, мечетью, древней ханакой и тенистыми садами. Это место паломничества, где вы почувствуете связь времён и философию внутреннего мира Востока. Далее — изысканная резиденция Ситора-и Мохи Хоса, летний дворец бухарских эмиров. Восточная роскошь здесь соседствует с европейской элегантностью: витражи, зеркальные панели, изысканные росписи и тенистые сады с водоёмом создают ощущение уединённой сказки, в которую вы погружаетесь с первых шагов по мраморным террасам. После этого мы посетим мавзолей Саманидов — настоящий шедевр архитектуры IX века. Возведённый из жжёного кирпича, этот мавзолей отличается изящной симметрией и узорчатой кладкой. Здесь, в этом строгом и величественном строении, покоится Исмаил Самани — основатель династии, чьё имя известно каждому, кто интересуется историей Средней Азии. Завершит наш маршрут мавзолей Чашма-Аюб — «Источник Иова». По легенде, пророк Айюб ударил своим посохом в землю, и на этом месте забил целебный родник. Каменная кладка, уникальный купол и святой источник внутри делают это место особенно почитаемым. Здесь вы сможете набрать воды, которой приписывают исцеляющие свойства. Эта экскурсия станет идеальным вариантом для тех, кто хочет увидеть не только Бухару как город, но и понять её как духовное пространство, где природа, культура и вера образуют единое целое. Вы познакомитесь с памятниками разных эпох и почувствуете особую гармонию этого древнего края. Откройте для себя Бухару за её городскими стенами — и вы увидите её настоящую душу. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медресе Чор минор
- Комплекс Бахауддин Накшбанди
- Летняя резиденция Ситора-и Мохи Хоса
- Мавзолей Саманидов
- Мавзолей Чашма Аюб
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Джанаева
23 окт 2025
O
Olga
30 апр 2025
Входит в следующие категории Бухары
