1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
- ЛЛариса6 июня 2024В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
- ИИрина5 июня 2024Добрый день! От чистого сердца благодарим Ислома за потрясающую экскурсию "Знакомьтесь, Бухара!". Творческая и структурированная подача материала восхищает! Ислом раскрыл
- ЗЗиннят5 июня 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
- ООльга4 июня 2024Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
- ЕЕвгения4 июня 2024Были на экскурсии по Бухаре с Ойбеком. Он хороший и интересный рассказчик, видно что любит свой город. Рассказал и показал много необычных и интересных мест
- РРуслан4 июня 2024Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
- ННаталья3 июня 2024Всё было отлично, нам понравилось 😍
- ВВалерий3 июня 2024Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Саманидов»
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