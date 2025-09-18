Бухара — это идеальное место для путешественников, которые интересуются историей, культурой и архитектурой.
Если вы любите медленные путешествия, предпочитаете проводить время, гуляя по старинным улочкам, посещая музеи и памятники архитектуры, то Бухара — идеальное место для вас.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Ансамбль Ляби-Хауз — это одно из самых красивых мест в Бухаре, которое является настоящим символом города. Это место, где история, архитектура и культура сливаются воедино, создавая неповторимую атмосферу.
- Ансамбль Пой-Калян — центральная и наиболее узнаваемая достопримечательность Бухары. Ансамбль включает в себя три замечательных памятника архитектуры: Минарет Калян, Медресе Мири-Араб и Мечеть Калян.
- Арк— древняя городская крепость в Бухаре, которая является одной из старейших сохранившихся до наших дней. Это место, где можно почувствовать дух истории и увидеть, как жили правители Бухары в прошлом.
• Мечеть Боло-Хауз — одна из самых уникальных мечетей в Бухаре. Важная информация:
- В Бухаре может быть очень жарко: лучше планировать посещение весной или осенью.
- У нас по маршруту 12 исторических объектов. По желанию можем посетить музеи (входные билеты за доп. плату).
Ежедневно в 09:00 и в 23:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Ансамбль Пой-Калян (Минарет Калян, Медресе Мири-Араб, Мечеть Калян)
- Крепость Арк
- Мечеть Боло-Хауз
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медресе Диван Беги
Завершение: Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 23:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, Манзура - прекрасный гид, обладающий обширными знаниями, преподносит материал доступно, учитывает пожелания, излучает любовь к родному городу и профессионализм
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
от $148 за всё до 6 чел.