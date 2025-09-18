Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Бухара — это идеальное место для путешественников, которые интересуются историей, культурой и архитектурой.



Если вы любите медленные путешествия, предпочитаете проводить время, гуляя по старинным улочкам, посещая музеи и памятники архитектуры, то Бухара — идеальное место для вас.