1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«В доме-музее Файзуллы Ходжаева вы познакомиться с бытом богатого горожанина Бухары 19 века, увидите сохранившуюся женскую половину дома, оцените богатую резьбу по гипсу и сложные орнаменты, украшающие комнаты»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
- JJuli2 июня 2024Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
- ЕЕвгения1 июня 2024Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
- ЕЕвгений28 мая 2024Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
- ТТатьяна26 мая 2024Мы в восторге от Ирины и проведенной экскурсии! Большое спасибо еще раз!:)
- ННаталья20 мая 2024Это была совершенно потрясающая экскурсия. Ирина очень хороший рассказчик и разносторонне образованный человек. Маршрут был составлен прекрасно, все красоты Бухары
- ААркадий15 мая 2024Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
- ЕЕлена7 мая 2024Брали у Давлата 4 экскуриии: обзорный Самарканд, обзорную Бухару, мастер -класс по плову и винодельня. Все отлично, отличное транспортное сообщение, гиды и цены ❤️
- ААлла6 мая 2024Отличная экскурсия, гид очень хорошая, внимательная, учитывала все наши пожелания, не смотря на усталость с дороги, экскурсия прошла прекрасно.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Музеи»
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