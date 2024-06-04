Е Елена Здравствуй, Бухара Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим

J Juli Бухара - город-музей Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.

Е Евгения Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города читать дальше Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию. Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец

Е Евгений Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!

Т Татьяна Бухара - город-музей Мы в восторге от Ирины и проведенной экскурсии! Большое спасибо еще раз!:)

Н Наталья Бухара - город-музей читать дальше раскрывались нам постепенно, вызывая наши восторженные возгласы. Все шутки и легенды, добавленные Ириной в свое повествование, прекрасно оживили ее профессиональный и грамотный рассказ, ничуть не принижая историческую правду и архитектурные подробности, чем вызвали уважение нашей требовательной публики. Однозначно рекомендуем гулять по Бухаре с профессиональным гидом, Доброжелательная, тактичная, с большим вкусом и тонким чувством юмором Ирина - это прекрасная компания! Спасибо огромное!!! Это была совершенно потрясающая экскурсия. Ирина очень хороший рассказчик и разносторонне образованный человек. Маршрут был составлен прекрасно, все красоты Бухары

А Аркадий Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города читать дальше с русскими корнями, из-за чего можно насладиться и знаниями, и опытом и отсутствием языковых барьеров. Заглянули в потаенные уголки Бухары, поговорили о советском прошлом и даже чуть не попали в гости на плов)) Мы влюбились в Бухару. И немаловажную роль в этом сыграл Ирадж. Всем настоятельно рекомендую! Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель

Е Елена Здравствуй, Бухара Брали у Давлата 4 экскуриии: обзорный Самарканд, обзорную Бухару, мастер -класс по плову и винодельня. Все отлично, отличное транспортное сообщение, гиды и цены ❤️