Музеи и искусство Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бухаре на русском языке, цены от €85, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
«В доме-музее Файзуллы Ходжаева вы познакомиться с бытом богатого горожанина Бухары 19 века, увидите сохранившуюся женскую половину дома, оцените богатую резьбу по гипсу и сложные орнаменты, украшающие комнаты»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Бухара
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10085 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Бухара
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
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    Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию.

    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Бухара - город-музей
    Мы в восторге от Ирины и проведенной экскурсии! Большое спасибо еще раз!:)
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Бухара - город-музей
    Это была совершенно потрясающая экскурсия. Ирина очень хороший рассказчик и разносторонне образованный человек. Маршрут был составлен прекрасно, все красоты Бухары
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    раскрывались нам постепенно, вызывая наши восторженные возгласы. Все шутки и легенды, добавленные Ириной в свое повествование, прекрасно оживили ее профессиональный и грамотный рассказ, ничуть не принижая историческую правду и архитектурные подробности, чем вызвали уважение нашей требовательной публики. Однозначно рекомендуем гулять по Бухаре с профессиональным гидом, Доброжелательная, тактичная, с большим вкусом и тонким чувством юмором Ирина - это прекрасная компания! Спасибо огромное!!!

  • А
    Аркадий
    15 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
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    с русскими корнями, из-за чего можно насладиться и знаниями, и опытом и отсутствием языковых барьеров. Заглянули в потаенные уголки Бухары, поговорили о советском прошлом и даже чуть не попали в гости на плов)) Мы влюбились в Бухару. И немаловажную роль в этом сыграл Ирадж. Всем настоятельно рекомендую!

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Здравствуй, Бухара
    Брали у Давлата 4 экскуриии: обзорный Самарканд, обзорную Бухару, мастер -класс по плову и винодельня. Все отлично, отличное транспортное сообщение, гиды и цены ❤️
  • А
    Алла
    6 мая 2024
    Здравствуй, Бухара
    Отличная экскурсия, гид очень хорошая, внимательная, учитывала все наши пожелания, не смотря на усталость с дороги, экскурсия прошла прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 130 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 353 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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