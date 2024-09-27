Эта индивидуальная фото-прогулка в Бухаре подарит вам возможность запечатлеть уникальные моменты на фоне исторических достопримечательностей. Фотограф, мастер своего дела, использует свет и тени для создания эффектных снимков. Вы посетите крепость Арк, мавзолей Саманидов, ансамбль Пои-Калян и площадь Ляби-Хауз. В результате получите 30 обработанных фото, 10 из которых будут в ретуши. Это идеальный способ сохранить воспоминания о путешествии
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Исторические локации
- 🎨 Креативный подход
- 💡 Использование света и теней
- 👗 Аренда национальных костюмов
- 🕰 Быстрая обработка фото
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
- Ансамбль Пои-Калян
- Площадь Ляби-Хауз
Описание фото-прогулки
Исторический центр Бухары небольшой и очень колоритный. Фотосессия охватывает его самые красивые локации:
- Крепость Арк — это древняя цитадель и бывшая резиденция местных правителей
- Мавзолей Саманидов — шедевр исламской архитектуры 10 века, построенный без единого гвоздя
- Ансамбль Пои-Калян — классический восточный ансамбль, состоящий из мечети, медресе и минарета
- Площадь Ляби-Хауз — любимое место отдыха бухарцев и гостей города
Все они станут идеальным фоном для нашей фотосессии!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 20$ с человека
- Снимаю на камеру Sony A7R III. Вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши. Срок сдачи материала — 3 дня.
- Вы можете взять у меня в аренду национальные платья, аксессуары и украшения. Также я могу порекомендовать визажистов и парикмахеров. Все детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джасур — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 38 туристов
Привет! Я Джасур, занимаюсь фотографией более 7 лет. Я очень люблю людей, считаю каждого уникальным и прекрасным. Стараюсь делать всё возможное, чтобы передать красоту и характер своих гостей на фото. А ещё я дизайнер лимитированных коллекций национальных платьев из адраса — часто именно их гости выбирают для съёмок.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гузаль
27 сен 2024
Самая ужасная НЕ профессиональная фотосессия!
Фотографии точно НЕ профессионала! Обещания не выполнены(должен был удалить с фото посторонних людей!) и переслать новую ссылку! В итоге нет ответа на мои сообщения
Если честно не
Фотографии точно НЕ профессионала! Обещания не выполнены(должен был удалить с фото посторонних людей!) и переслать новую ссылку! В итоге нет ответа на мои сообщения
Если честно не
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