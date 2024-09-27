Профессиональная фотосессия в Бухаре

Уникальная фотосессия в сердце Бухары: креативные снимки с историческими фонами и местными традициями. Узнайте больше о городе через объектив
Эта индивидуальная фото-прогулка в Бухаре подарит вам возможность запечатлеть уникальные моменты на фоне исторических достопримечательностей. Фотограф, мастер своего дела, использует свет и тени для создания эффектных снимков. Вы посетите крепость Арк, мавзолей Саманидов, ансамбль Пои-Калян и площадь Ляби-Хауз. В результате получите 30 обработанных фото, 10 из которых будут в ретуши. Это идеальный способ сохранить воспоминания о путешествии

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Исторические локации
  • 🎨 Креативный подход
  • 💡 Использование света и теней
  • 👗 Аренда национальных костюмов
  • 🕰 Быстрая обработка фото
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Крепость Арк
  • Мавзолей Саманидов
  • Ансамбль Пои-Калян
  • Площадь Ляби-Хауз

Описание фото-прогулки

Исторический центр Бухары небольшой и очень колоритный. Фотосессия охватывает его самые красивые локации:

  • Крепость Арк — это древняя цитадель и бывшая резиденция местных правителей
  • Мавзолей Саманидов — шедевр исламской архитектуры 10 века, построенный без единого гвоздя
  • Ансамбль Пои-Калян — классический восточный ансамбль, состоящий из мечети, медресе и минарета
  • Площадь Ляби-Хауз — любимое место отдыха бухарцев и гостей города

Все они станут идеальным фоном для нашей фотосессии!

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 20$ с человека
  • Снимаю на камеру Sony A7R III. Вы получите 30 фото в обработке, 10 из них в ретуши. Срок сдачи материала — 3 дня.
  • Вы можете взять у меня в аренду национальные платья, аксессуары и украшения. Также я могу порекомендовать визажистов и парикмахеров. Все детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Гузаль
27 сен 2024
Самая ужасная НЕ профессиональная фотосессия!
Фотографии точно НЕ профессионала! Обещания не выполнены(должен был удалить с фото посторонних людей!) и переслать новую ссылку! В итоге нет ответа на мои сообщения
Если честно не
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хотела писать негативный отзыв, на испорченное настроение! Если бы получила новую ссылку без людей!
Если бы знала, что так все пройдет. Не тратила бы свое время и деньги! Цена крайне завышена!!!
У меня было платье со шлейфом, в итоге этот шлейф валялся на земле, фотограф был один без помошника, обещал справиться!
Я все понимаю, что-то может измениться, обстоятельства И так далее,но я считаю что меня должны были предупредить,что помощника для шлейфа не будет. По рекомендовать другое платье, так как организатор и ответственный -это фотограф! этого тоже сделано не было!
Не рекомендую обращаться к данному фотографу!
Позже была в Самарканде, сделала там фотосессию за 300000 сум 15 минут, фотографии отличные и качественные. Получила много впечатлений!
Ниже прикреплю фотографии с Бухары в зелёном платье
И из самарканда.
Рекомендую фотографу Джассуру поучиться у своих коллег!
Такое отношение к гостям не приемлемо!!!

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