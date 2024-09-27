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хотела писать негативный отзыв, на испорченное настроение! Если бы получила новую ссылку без людей!

Если бы знала, что так все пройдет. Не тратила бы свое время и деньги! Цена крайне завышена!!!

У меня было платье со шлейфом, в итоге этот шлейф валялся на земле, фотограф был один без помошника, обещал справиться!

Я все понимаю, что-то может измениться, обстоятельства И так далее,но я считаю что меня должны были предупредить,что помощника для шлейфа не будет. По рекомендовать другое платье, так как организатор и ответственный -это фотограф! этого тоже сделано не было!

Не рекомендую обращаться к данному фотографу!

Позже была в Самарканде, сделала там фотосессию за 300000 сум 15 минут, фотографии отличные и качественные. Получила много впечатлений!

Ниже прикреплю фотографии с Бухары в зелёном платье

И из самарканда.

Рекомендую фотографу Джассуру поучиться у своих коллег!

Такое отношение к гостям не приемлемо!!!