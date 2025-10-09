Мои заказы

Бухара - наследие империй

Путешествие в Бухару подарит вам незабываемые впечатления от древних архитектурных памятников и культурных традиций. Уникальный опыт для каждого
Бухара, как древний культурный центр, привлекает путешественников своими архитектурными шедеврами и богатой историей. Во время экскурсии можно посетить ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и другие знаковые места. Гости также увидят мастерскую кузнецов и смогут поучаствовать в мастер-классе.

Это путешествие позволяет окунуться в атмосферу прошлого и насладиться традиционной кухней, делая поездку незабываемой
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🕌 Богатая история
  • 🔨 Мастер-класс кузнецов
  • 🍽 Традиционная кухня
  • 🗺 Культурное разнообразие
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Медресе Кукельдаш
  • Торговые купола
  • Мечеть Магоки Аттори
  • Цитадель Арк

Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • Ансамбль Ляби-Хауз (Водоем Нодира Девонбеги, Медрессе Нодира Девонбеги, Хонако Нодира Девонбеги) XVII века;
  • Медресе Кукельдаш XVI века (можно увидеть кельи, в которых учились и проживали учащиеся медресе);
  • Торговые купола XVI века и караван сараи;
  • Посещение мастерской кузнецов в 7 поколении, ознакомление с легендарными ножами, проведение мастер-класса;
  • Мечеть Магоки Аттори XII века;
  • Тим Абдуллаха XVI века;
  • Кош медресе (Медресе Улугбека XV века, Медресе Абдулазизхана XVII века);
  • Минарет Калон XII века;
  • Мечеть Калон XVI века;
  • Медресе Мир-и-Араб XVI века;
  • Цитадель Арк (IV в. до н. э.);
  • Мечеть Боло Хауз (1712);

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы гостей.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Л
Лия
9 окт 2025
Доброго дня, в рамках путешествия Ташкент -Самарканд - Бухара заказали экскурсию по Бухаре. Бухара -наследие империй. Экскурсию проводил Тимур. Приехал в указанное время. Экскурсия пешая. По нашей просьбе провел неторопливо.
читать дальше

Жара была за 26 градусов. Много получили интересной информации и было время присесть и отдохнуть в целом отмечаем культуру речи, интересная подача материала, пунктуальность начала экскурсии и не торопился закончить. Ответил на все вопросы. Порекомендовал где можно поесть и помог заказать обед. Встречей с Тимуром довольны и будем рекомендовать Тимура нашим друзьям.

Е
Елена
19 мая 2025
Экскурсией остались довольны. Была неспешная прогулка по городу. Экскурсовод Олима рассказала нам не только историю города, но и много разной информации которая нас интересовала. Получилась душевная прогулка. Олима, спасибо!
K
Kseniia
7 мая 2025
Был прекрасный экскурсовод Мария, посетили все основные достопримечательности, очень интересно и подробно все рассказывала) Полный восторг!

