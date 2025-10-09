читать дальше

Жара была за 26 градусов. Много получили интересной информации и было время присесть и отдохнуть в целом отмечаем культуру речи, интересная подача материала, пунктуальность начала экскурсии и не торопился закончить. Ответил на все вопросы. Порекомендовал где можно поесть и помог заказать обед. Встречей с Тимуром довольны и будем рекомендовать Тимура нашим друзьям.