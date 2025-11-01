Мы посетим более 4 исторических объектов, за три часа. Увидем белый дворец,посетим святыни мусульман Б. Нахшбанди.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииВ экскурсии по загородной Бухаре вы увидите все прелести города за три часа: буду рад вам в этом помочь.
- Мавзолей Чашмаи-Аюб — здесь находится священный источник со святой водой.
- Памятник И. Самани, которому 1000 лет.
- Святыни Б. Накшбанди, совершим маленький хадж • Дворец Мохи-Хоса — летняя резиденция эмиров, белый дворец Цена за автомобиль 10$,за машину. Важная информация: Экскурсия загородная цена за автомобиль 10$,за машину.
С понедельника по пятницу с 09:00 до 1800.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Саманидов
- Чашма Аюб (святой источник)
- Святыни мусульманского мира Б. Нахшбанди
- Мохи-Хоса
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы за автомобиль 10$, входные билеты 5$ за одного.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник ходжа Насреддина у Лябихауса
Завершение: Мохи-Хоса
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по пятницу с 09:00 до 1800.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Экскурсия загородная цена за автомобиль 10$
- За машину
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Это была вторая экскурсия с Эльдаром.
Ни разу не усомнилась в правильном решении.
Экскурсия была и познавательной, и интересной.
Ни разу не усомнилась в правильном решении.
Экскурсия была и познавательной, и интересной.
Р
Раушан
28 окт 2025
Брали экскурсии обзорную по Бухаре и выездную в окрестности. Гид Эльдар пунктуален, знающий свое дело, учитывающий желания каждого, а главное - он патриот, любящий свой народ и город.
И
Ирина
8 окт 2025
Всем доброго времени суток! Были в Бухаре в начале октября 2025, конечно быть в таком древнем городе и не ознакомиться с его историей кощунство. Выбрали проверенный Спутник и по рейтингу
Е
Екатерина
8 окт 2025
Посетили заявленные в программе объекты. Особенно понравился летний дворец. Если уже всё посмотрели в старой Бухаре, эта экскурсия дополнит ваше представление о городе. Эльдар хорошо говорит по-русски, может помочь в вопросах, не связанных с экскурсией.
Ч
Чулпан
4 окт 2025
Эльдар наш гид, понравился, забрал из отеля. Брали вечернюю экскурсию, на 4часа, запланированные места везде побывали, рассказывает самое необходимое, понятно. У торговцев помогает торговать вещи, не навязчивый.
Рекомендую
Рекомендую
Рекомендую
A
Alex
3 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Эльдар очень талантливый гид и интересно рассказывал об истории и культуре Бухары. Очень рекомендую! Необходимо учесть дополнительные расходы на входные билеты в исторические объекты и расходы на автомобиль.
Д
Даниил
22 авг 2025
Ж
Жанна
30 апр 2025
Интересно прошла экскурсия по загородной Бухаре, всё понравилось, рекомендую 👍
Входит в следующие категории Бухары
