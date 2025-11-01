читать дальше Эльдара для загородной поездки. Поездка в пригород Бухары проходила на частном небольшом автомобиле, вполне комфортно, но для более жаркой погоды возможно не подойдет. Ехали в дружелюбной атмосфере, все отлично. Ехать за город буквально минут 15-20. Посетили две локации, в которых гид Эльдар был учтив и любезен, много как исторических, так и бытовых фактов нам рассказа.

К посещению рекомендую!

Всем доброго времени суток! Были в Бухаре в начале октября 2025, конечно быть в таком древнем городе и не ознакомиться с его историей кощунство. Выбрали проверенный Спутник и по рейтингу