Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бухара — город, в котором оживает история.



Здесь каждый камень мостовой помнит шаги великих правителей, ученых и путешественников, а узкие улочки, древние медресе и величественные мечети переносят гостей на сотни лет назад.



Наш тур «Легендарная Бухара: Путешествие сквозь века» — это возможность увидеть, услышать и прочувствовать этот удивительный город, прикоснуться к его тайнам и окунуться в атмосферу восточной сказки.

Описание экскурсии Погружение в тысячелетнюю историю Бухара — один из древнейших городов мира, возраст которого превышает 2500 лет. На протяжении веков он был важным центром науки, культуры и религии, привлекая мудрецов, богословов, торговцев и путешественников со всего света. Наш маршрут проведет вас через ключевые эпохи развития Бухары — от древних зороастрийцев и саманидов до величественной эпохи Тимуридов и правления бухарских эмиров.

