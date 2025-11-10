Бухара — город, в котором оживает история.
Здесь каждый камень мостовой помнит шаги великих правителей, ученых и путешественников, а узкие улочки, древние медресе и величественные мечети переносят гостей на сотни лет назад.
Наш тур «Легендарная Бухара: Путешествие сквозь века» — это возможность увидеть, услышать и прочувствовать этот удивительный город, прикоснуться к его тайнам и окунуться в атмосферу восточной сказки.
Здесь каждый камень мостовой помнит шаги великих правителей, ученых и путешественников, а узкие улочки, древние медресе и величественные мечети переносят гостей на сотни лет назад.
Наш тур «Легендарная Бухара: Путешествие сквозь века» — это возможность увидеть, услышать и прочувствовать этот удивительный город, прикоснуться к его тайнам и окунуться в атмосферу восточной сказки.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПогружение в тысячелетнюю историю Бухара — один из древнейших городов мира, возраст которого превышает 2500 лет. На протяжении веков он был важным центром науки, культуры и религии, привлекая мудрецов, богословов, торговцев и путешественников со всего света. Наш маршрут проведет вас через ключевые эпохи развития Бухары — от древних зороастрийцев и саманидов до величественной эпохи Тимуридов и правления бухарских эмиров.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-Хауз 16 века
- Мечеть Магоки-Атори 12-16 века
- Медресе Чор-Минор 19 века
- Крепость Арк, резиденция всех правителей с 4 в до н. э по 20 век
- Медресе Улугбека 15 века
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ансамбль Ляби-Хауз
Завершение: Медресе Улугбека
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
$90 за всё до 10 чел.