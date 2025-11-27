«Три лица Бухары» — маршрут, объединяющий духовность, природу и историю.
Вас ждёт «город вечных» Чор-Бакр, зелёный оазис Варнетского ботанического сада и дом-музей Файзуллы Ходжаева.
Вас ждёт «город вечных» Чор-Бакр, зелёный оазис Варнетского ботанического сада и дом-музей Файзуллы Ходжаева.
Описание экскурсииОткройте Бухару с трёх необычных сторон: духовной, природной и культурной. Вы посетите загадочный мемориальный комплекс Чор-Бакр, известный как «город вечных», прогуляетесь по зелёному оазису ботанического сада Варнет с его редкими растениями и уютным зоопарком, а затем заглянете в дом-музей Файзуллы Ходжаева, чтобы увидеть, как жила бухарская интеллигенция XIX–XX веков. Этот маршрут соединяет историю, легенды и красоту природы в одном путешествии. Важная информация: Маршрут: Чор-Бакр – Ботанический сад «Варнет» – Дом-музей Файзуллы Ходжаева Продолжительность: 4–5 часов Транспорт: комфортабельный автомобиль Что вас ждёт: духовное наследие, природа и культурная история Бухары в одном маршруте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вас ждёт «город вечных» Чор-Бакр
- Зелёный оазис Варнетского ботанического сада и дом-музей Файзуллы Ходжаева
Что включено
- Услуги гида
- Услуги транспорта по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Маршрут: Чор-Бакр - Ботанический сад «Варнет» - Дом-музей Файзуллы Ходжаева
- Продолжительность: 4-5 часов
- Транспорт: комфортабельный автомобиль
- Что вас ждёт: духовное наследие, природа и культурная история Бухары в одном маршруте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бухары
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
$90 за всё до 10 чел.