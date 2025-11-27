Мои заказы

Загородная экскурсия «Три лица Бухары: духовность, природа и история»

Загородная экскурсия «Три лица Бухары
«Три лица Бухары» — маршрут, объединяющий духовность, природу и историю.

Вас ждёт «город вечных» Чор-Бакр, зелёный оазис Варнетского ботанического сада и дом-музей Файзуллы Ходжаева.
Загородная экскурсия «Три лица Бухары: духовность, природа и история»

Описание экскурсии

Откройте Бухару с трёх необычных сторон: духовной, природной и культурной. Вы посетите загадочный мемориальный комплекс Чор-Бакр, известный как «город вечных», прогуляетесь по зелёному оазису ботанического сада Варнет с его редкими растениями и уютным зоопарком, а затем заглянете в дом-музей Файзуллы Ходжаева, чтобы увидеть, как жила бухарская интеллигенция XIX–XX веков. Этот маршрут соединяет историю, легенды и красоту природы в одном путешествии. Важная информация: Маршрут: Чор-Бакр – Ботанический сад «Варнет» – Дом-музей Файзуллы Ходжаева Продолжительность: 4–5 часов Транспорт: комфортабельный автомобиль Что вас ждёт: духовное наследие, природа и культурная история Бухары в одном маршруте

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вас ждёт «город вечных» Чор-Бакр
  • Зелёный оазис Варнетского ботанического сада и дом-музей Файзуллы Ходжаева
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта по маршруту
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Маршрут: Чор-Бакр - Ботанический сад «Варнет» - Дом-музей Файзуллы Ходжаева
  • Продолжительность: 4-5 часов
  • Транспорт: комфортабельный автомобиль
  • Что вас ждёт: духовное наследие, природа и культурная история Бухары в одном маршруте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

