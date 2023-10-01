Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Приглашаем погулять по историческому сердцу Бухары! Мы пройдём от светского центра до духовного — через колоритные старинные кварталы, где до сих пор кипит жизнь. Вы увидите средневековые торговые купола, мечети, медресе и минареты. Познакомитесь с историями и легендами города, а также традициями и культурой нашего народа.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Площадь Ляби-Хауз. Вы увидите старинные медресе и живописный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Раскроете, как эти места связаны с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.
- Гузары. Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь.
- Торговые купола. Когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути. Мы расшифруем особенности их архитектуры и историко-политическое значение.
- Мечеть Магоки-Аттори. Рассматривая её, мы поговорим о религиозной толерантности города и его многовековой духовной истории.
- Кош-медресе. Вы оцените архитектурный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Увидите, насколько две части медресе похожи и одновременно далеки друг от друга.
- Ансамбль Пои Калон. Мы покажем вам грандиозный 47-метровый минарет, поделимся историей соборной мечети и расскажем, как строился учебный процесс в медресе в советское время.
Завершится экскурсия в местной чайхане. На востоке за пиалой горячего чая принято вести душевные разговоры и решать главные вопросы бытия. Это время, когда в дружеском формате мы сможем ответить на любые интересующие вас вопросы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы изучаем все достопримечательности, платные — снаружи, бесплатные — изнутри. При желании, платные тоже можем осмотреть изнутри. Средняя цена билетов в них — €3 c человека.
- Поход в чайхану включён в стоимость экскурсии. Дополнительные напитки или сладости, помимо предоставляемых, оплачиваются отдельно.
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Ляби-Хауз
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом — Организатор в Бухаре
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ислом, я представляю туристического агентство, организующее экскурсии по Бухаре с 2006 года. Команда лучших гидов готова познакомить вас с городом. Мы вас ждем и будем рады видеть!
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