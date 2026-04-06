Что вас ожидает

Площадь Ляби-Хауз. Вы увидите старинные медресе и живописный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Раскроете, как эти места связаны с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.

Гузары. Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь.

Торговые купола. Когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути. Мы расшифруем особенности их архитектуры и историко-политическое значение.

Мечеть Магоки-Аттори. Рассматривая её, мы поговорим о религиозной толерантности города и его многовековой духовной истории.

Кош-Медресе. Вы оцените архитектурный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Увидите, насколько две части медресе похожи и одновременно далеки друг от друга.

Ансамбль Пои-Калон. Мы покажем вам грандиозный 47-метровый минарет, поделимся историей соборной мечети и расскажем, как строился учебный процесс в медресе в советское время.

Организационные детали