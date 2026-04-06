Приглашаем погулять по историческому сердцу Бухары! Мы пройдём от светского центра до духовного — через колоритные старинные кварталы, где до сих пор кипит жизнь. Вы увидите средневековые торговые купола, мечети, медресе и минареты. Познакомитесь с историями и легендами города, а также традициями и культурой нашего народа.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Ляби-Хауз. Вы увидите старинные медресе и живописный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Раскроете, как эти места связаны с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.
Гузары. Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь.
Торговые купола. Когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути. Мы расшифруем особенности их архитектуры и историко-политическое значение.
Мечеть Магоки-Аттори. Рассматривая её, мы поговорим о религиозной толерантности города и его многовековой духовной истории.
Кош-Медресе. Вы оцените архитектурный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Увидите, насколько две части медресе похожи и одновременно далеки друг от друга.
Ансамбль Пои-Калон. Мы покажем вам грандиозный 47-метровый минарет, поделимся историей соборной мечети и расскажем, как строился учебный процесс в медресе в советское время.
Организационные детали
- Входные билеты в комплексы Ляби-Хауз, Кош-Медресе, Пои-Калон и Торговые купола не требуются. Посещение платных архитектурных памятников, музеев и экспозиций не предусмотрено.
- Продолжительность экскурсии может отличаться на ±30 минут: она зависит от погодных условий, количества участников и тем, которые их интересуют.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00, 10:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом — Организатор в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 989 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ислом, я представляю туристического агентство, организующее экскурсии по Бухаре с 2006 года. Команда лучших гидов готова познакомить вас с городом. Мы вас ждем и будем рады видеть!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 176 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Дата посещения: 2 апр 2026
Добрый день! 2 апреля я совершила экскурсию по Бухаре , которую проводил Ислом! Очень познавательно и интересно! Очень понравилась! На хорошем профессиональном уровне!!!
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Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу начали с экскурсии. Выбирала гида долго по отзывам пользователей, в итоге выбрали тур "О
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! Очень рад, что экскурсия оставила такие впечатления и откликнулась вам как коллеге 🙏
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Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень структурированно. Было видно, что он отлично знает и любит Бухару, поэтому слушать его было одно удовольствие. Во многом благодаря этой экскурсии именно Бухара оставила у нас самые сильные и приятные впечатления от всей поездки по Узбекистану.
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова! Очень приятно, что Бухара оставила у вас такие сильные впечатления 🕊 Было радостно работать
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А
Были первый раз в Бухаре и благодаря Ислому мы не просто прогулялись по старому городу, а узнали его историю, интересные факты! Видно, что человек горит душой и сердцем за этот
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Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
спасибо, обязательно будем рекомендовать.
спасибо, обязательно будем рекомендовать.
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова и рекомендации! Очень приятно было работать с такими внимательными и заинтересованными гостями 🕊 И отдельное спасибо за фотографии. Кадры у вас получились действительно великолепные. С вашего разрешения, с удовольствием поделюсь некоторыми у себя в соцсетях.
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Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Время пролетело незаметно.
Экскурсия прошла на одном дыхании, динамично и очень интересно.
Время пролетело незаметно.
Экскурсия прошла на одном дыхании, динамично и очень интересно.
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое, что нашли время оставить отзыв! Очень приятно было работать с такими вовлечёнными и заинтересованными гостями 🕊 И отдельное спасибо за добавленные фотографии!
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