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О Бухаре с любовью

Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Приглашаем погулять по историческому сердцу Бухары! Мы пройдём от светского центра до духовного — через колоритные старинные кварталы, где до сих пор кипит жизнь. Вы увидите средневековые торговые купола, мечети, медресе и минареты. Познакомитесь с историями и легендами города, а также традициями и культурой нашего народа.
4.9
176 отзывов
О Бухаре с любовью
О Бухаре с любовью
О Бухаре с любовью

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Ляби-Хауз. Вы увидите старинные медресе и живописный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Раскроете, как эти места связаны с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.
Гузары. Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь.
Торговые купола. Когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути. Мы расшифруем особенности их архитектуры и историко-политическое значение.
Мечеть Магоки-Аттори. Рассматривая её, мы поговорим о религиозной толерантности города и его многовековой духовной истории.
Кош-Медресе. Вы оцените архитектурный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Увидите, насколько две части медресе похожи и одновременно далеки друг от друга.
Ансамбль Пои-Калон. Мы покажем вам грандиозный 47-метровый минарет, поделимся историей соборной мечети и расскажем, как строился учебный процесс в медресе в советское время.

Организационные детали

  • Входные билеты в комплексы Ляби-Хауз, Кош-Медресе, Пои-Калон и Торговые купола не требуются. Посещение платных архитектурных памятников, музеев и экспозиций не предусмотрено.
  • Продолжительность экскурсии может отличаться на ±30 минут: она зависит от погодных условий, количества участников и тем, которые их интересуют.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00, 10:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$25
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом
Ислом — Организатор в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 989 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ислом, я представляю туристического агентство, организующее экскурсии по Бухаре с 2006 года. Команда лучших гидов готова познакомить вас с городом. Мы вас ждем и будем рады видеть!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 176 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
169
4
5
3
2
2
1
G
Дата посещения: 2 апр 2026
Добрый день! 2 апреля я совершила экскурсию по Бухаре , которую проводил Ислом! Очень познавательно и интересно! Очень понравилась! На хорошем профессиональном уровне!!!
Добрый день! 2 апреля я совершила экскурсию по Бухаре , которую проводил Ислом! Очень познавательно и
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Татьяна
Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу начали с экскурсии. Выбирала гида долго по отзывам пользователей, в итоге выбрали тур "О
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Бухаре с любовью" от Ислома. Наша микрогруппа состояла из 6 человек, было очень комфортно. Ислом очень приятный, обаятельный и дружелюбный человек. Очень много интересной информации, личные истории, которые всегда делают рассказ более душевным - о любимых объектах на маршруте, о том, как мальчишкой играл на площади в футбол, и сразу понимаешь, что человек любит этот город, поэтому рассказ не скучный и надолго запоминается. На следующий день мы гуляли по этому же маршруту сами и еще раз укладывали в голове услышанное. В каждой точке Ислом находил такое расположение, чтобы нам было комфортно - не светило солнце, не мешали другие группы. Хороший русский язык, структурированный рассказ. Я сама экскурсовод, поэтому оценила манеру проведения экскурсии. Это было познавательно, живо, понравилось и мне и мужу. Ислом, ты молодец, спасибо большое за рассказ о Бухаре с любовью.

Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу
Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу
Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу
Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу
Знакомиться с новым местом всегда здорово с экскурсоводом. Поэтому свое двухдневное пребывание в Бухаре мы сразу
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! Очень рад, что экскурсия оставила такие впечатления и откликнулась вам как коллеге 🙏
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Сергей
Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень структурированно. Было видно, что он отлично знает и любит Бухару, поэтому слушать его было одно удовольствие. Во многом благодаря этой экскурсии именно Бухара оставила у нас самые сильные и приятные впечатления от всей поездки по Узбекистану.
Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень
Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень
Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень
Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень
Экскурсия очень понравилась! Ислом - замечательный гид: рассказывает интересно, понятно, с душой и при этом очень
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова! Очень приятно, что Бухара оставила у вас такие сильные впечатления 🕊 Было радостно работать
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с такими заинтересованными и внимательными гостями.
И отдельное спасибо за добавленные фотографии. Получились очень атмосферные кадры. С вашего разрешения, с удовольствием опубликую некоторые из них у себя в соцсетях.

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А
Были первый раз в Бухаре и благодаря Ислому мы не просто прогулялись по старому городу, а узнали его историю, интересные факты! Видно, что человек горит душой и сердцем за этот
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город, поэтому Ислом интересный рассказчик! Также он посоветовал нам другие места для посещения, которые не вошли в экскурсию, и заведения, где можно вкусно поесть. Рекомендуем от всей души познакомиться с городом или узнать его вновь вместе с Исломом!

Были первый раз в Бухаре и благодаря Ислому мы не просто прогулялись по старому городу, а
Были первый раз в Бухаре и благодаря Ислому мы не просто прогулялись по старому городу, а
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Юрий
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
спасибо, обязательно будем рекомендовать.
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
Ислом замечательный гид, все подробно и понятно. И главное, интересно!
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова и рекомендации! Очень приятно было работать с такими внимательными и заинтересованными гостями 🕊 И отдельное спасибо за фотографии. Кадры у вас получились действительно великолепные. С вашего разрешения, с удовольствием поделюсь некоторыми у себя в соцсетях.
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Алексеева
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Время пролетело незаметно.
Экскурсия прошла на одном дыхании, динамично и очень интересно.
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Ислом познакомил нас со старинной частью города Бухары.
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое, что нашли время оставить отзыв! Очень приятно было работать с такими вовлечёнными и заинтересованными гостями 🕊 И отдельное спасибо за добавленные фотографии!
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