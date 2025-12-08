Мои заказы

Групповая экскурсия по Старой Бухаре

Описание экскурсии

Откройте для себя магию древней Бухары — города, где каждый камень хранит историю, а легенды оживают буквально на каждом шагу. На экскурсии мы пройдём по самым значимым местам старого города, поговорим о традициях, ремёслах, верованиях, завоевателях и великих династиях, которые оставили свой след в сердце Бухары. Это лёгкая, прогулочная и очень живая экскурсия с фактами, легендами и атмосферой настоящего Востока.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы пройдём по золотому кольцу Бухары:
  • Ляби-Хауз - сердце города и легенды о Ходже Насреддине
  • Торговые купола - мир восточной торговли
  • Кузница в 7-м поколении - живое ремесло
  • Магоки-Аттари (IX-XVI вв.) - место, где ислам соседствует с древними культами
  • Кош-медресе:
  • Медресе Улугбека (XV век)
  • Медресе Абдулазизхана (XVII век)
  • Пои-Калян (XII-XVI вв.) - Мечеть Калян, Мири-Араб и Великий минарет
  • Крепость Арк - резиденция правителей Бухары (обзорно)
  • Башня Шухова
  • Боло-Хауз (XVIII век) - мечеть с резным деревянным двориком
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медрессе Нодира Диван Беги
Завершение: Мечеть Боло-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Откройте для себя магию древней Бухары - города, где каждый камень хранит историю, а легенды оживают буквально на каждом шагу
  • На экскурсии мы пройдём по самым знаковым местам старого города, поговорим о традициях, ремёслах, верованиях, завоевателях и великих династиях, которые оставили свой след в сердце Бухары
  • Это лёгкая, прогулочная и очень живая экскурсия с фактами, легендами и атмосферой настоящего Востока
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

