Групповая экскурсия по Старой Бухаре
Описание экскурсииОткройте для себя магию древней Бухары — города, где каждый камень хранит историю, а легенды оживают буквально на каждом шагу. На экскурсии мы пройдём по самым значимым местам старого города, поговорим о традициях, ремёслах, верованиях, завоевателях и великих династиях, которые оставили свой след в сердце Бухары. Это лёгкая, прогулочная и очень живая экскурсия с фактами, легендами и атмосферой настоящего Востока. Важная информация: Откройте для себя магию древней Бухары — города, где каждый камень хранит историю, а легенды оживают буквально на каждом шагу. На экскурсии мы пройдём по самым знаковым местам старого города, поговорим о традициях, ремёслах, верованиях, завоевателях и великих династиях, которые оставили свой след в сердце Бухары. Это лёгкая, прогулочная и очень живая экскурсия с фактами, легендами и атмосферой настоящего Востока.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы пройдём по золотому кольцу Бухары:
- Ляби-Хауз - сердце города и легенды о Ходже Насреддине
- Торговые купола - мир восточной торговли
- Кузница в 7-м поколении - живое ремесло
- Магоки-Аттари (IX-XVI вв.) - место, где ислам соседствует с древними культами
- Кош-медресе:
- Медресе Улугбека (XV век)
- Медресе Абдулазизхана (XVII век)
- Пои-Калян (XII-XVI вв.) - Мечеть Калян, Мири-Араб и Великий минарет
- Крепость Арк - резиденция правителей Бухары (обзорно)
- Башня Шухова
- Боло-Хауз (XVIII век) - мечеть с резным деревянным двориком
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медрессе Нодира Диван Беги
Завершение: Мечеть Боло-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
13 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
$24 за человека