Групповая экскурсия по Бухаре открывает двери в мир, где ислам был толерантным и демократичным.
Участники пройдут по улицам древнего города, увидят ансамбль Ляби-хауз, заглянут в мечеть Магоки-Аттари и осмотрят крытые рынки.
Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана впечатляют своей архитектурой, а ансамбль Пои-Калян расскажет о религиозной жизни.
В цитадели Арк вы узнаете о правителях, а у святого источника Чашма-Айюб услышите легенды о пророке Иове
Участники пройдут по улицам древнего города, увидят ансамбль Ляби-хауз, заглянут в мечеть Магоки-Аттари и осмотрят крытые рынки.
Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана впечатляют своей архитектурой, а ансамбль Пои-Калян расскажет о религиозной жизни.
В цитадели Арк вы узнаете о правителях, а у святого источника Чашма-Айюб услышите легенды о пророке Иове
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🕌 Религиозные центры
- 🛍 Средневековые рынки
- 🔍 Открытие неизвестного
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом может быть жарко, но это время подходит для тех, кто не боится высоких температур. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но это время года привлекает меньше туристов, что позволяет насладиться экскурсиями в более спокойной обстановке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ансамбль Ляби-хауз
- Мечеть Магоки-Аттари
- Крытые рынки
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазиз-хана
- Ансамбль Пои-Калян
- Цитадель Арк
- Мавзолей Саманидов
- Святой источник Чашма-Айюб
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по улицам и дорогам древней Бухары
- Увидите ансамбль Ляби-Хауз с самым большим медресе Центральной Азии и средневековый деловой центр города, рядом с которым растут, по преданию, деревья 15 века
- Заглянете в мечеть Магоки-Аттари, где сохранились элементы 12 и 16 веков
- Осмотрите крытые рынки: Токи-Саррафон (средневековый банк), Токи-Телпакфурушон (крытый рынок шапок), Токи-Заргарон (крытый рынок ювелиров) и Тим Абдулла-хана (древний ЦУМ для богатых)
- Познакомитесь с двумя медресе: Улугбека и Абдулазиз-хана, архитектура которых отражает смену эпох
- Выясните, как ансамбль Пои-Калян с минаретом, медресе и мечетью стал религиозным центром Бухары
- А в цитадели Арк — самом старом здании города — поговорим о бухарских правителях
- Я расскажу вам о признаках первого ренессанса в Центральной Азии на примере мавзолея Саманидов
- Мы остановимся у святого источника Чашма-Айюб, который образовался там, где, по преданию, пророк Иов ударил посохом в землю
Во время экскурсии мы поговорим:
- о развитии науки и религии в Бухаре
- справедливости правителей
- попытке создания условий для развития экономики
- скромной жизни правительства
- городе, который изменил жизнь мусульман
- жизни и воспитании Востока
- и многом другом
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 7+
- Некоторые медресе, рынки, мечети, цитадель Арк и мавзолей Саманидов мы осмотрим внутри. Входные билеты оплачиваются дополнительно — примерно 260 000 сум за чел.
- Для передвижения между объектами экскурсии воспользуемся тук-туком — около 10 000 сум
- Обед (по желанию) не входит в стоимость — 100 0000 сум за чел.
в будние дни в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в субботу в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Мехтар Анбар
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в субботу в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Усмон — ваш гид в Бухаре
Живу в Бухаре с 1988 года. Разбираюсь в гуманитарных темах. Люди всего мира имеют право знать о великом наследии нашего города.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антонина
24 авг 2025
Экскурсия была очень насыщенной и продолжительной, дольше запланированных 2 часов.
Всё было интересно, много и фактов, и легенд.
Из пожеланий - было бы хорошо предусмотреть перерывы каждые 2 часа с возможностью выпить воды/ чая и отсудиться.
Всё было интересно, много и фактов, и легенд.
Из пожеланий - было бы хорошо предусмотреть перерывы каждые 2 часа с возможностью выпить воды/ чая и отсудиться.
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
О Бухаре с любовью
Исследовать Старый город, погрузиться в его историю и узнать о местной жизни на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$24
$30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по исторической Бухаре
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за человека