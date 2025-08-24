Групповая экскурсия по Бухаре открывает двери в мир, где ислам был толерантным и демократичным.



Участники пройдут по улицам древнего города, увидят ансамбль Ляби-хауз, заглянут в мечеть Магоки-Аттари и осмотрят крытые рынки.



Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана впечатляют своей архитектурой, а ансамбль Пои-Калян расскажет о религиозной жизни.



В цитадели Арк вы узнаете о правителях, а у святого источника Чашма-Айюб услышите легенды о пророке Иове

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом может быть жарко, но это время подходит для тех, кто не боится высоких температур. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но это время года привлекает меньше туристов, что позволяет насладиться экскурсиями в более спокойной обстановке.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.