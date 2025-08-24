Мои заказы

Неизвестная Бухара: культура, религия и история

Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждая улица хранит историю, а архитектура рассказывает о великих эпохах и мудрецах Востока
Групповая экскурсия по Бухаре открывает двери в мир, где ислам был толерантным и демократичным.

Участники пройдут по улицам древнего города, увидят ансамбль Ляби-хауз, заглянут в мечеть Магоки-Аттари и осмотрят крытые рынки.

Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана впечатляют своей архитектурой, а ансамбль Пои-Калян расскажет о религиозной жизни.

В цитадели Арк вы узнаете о правителях, а у святого источника Чашма-Айюб услышите легенды о пророке Иове
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🕌 Религиозные центры
  • 🛍 Средневековые рынки
  • 🔍 Открытие неизвестного

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная. Летом может быть жарко, но это время подходит для тех, кто не боится высоких температур. Зимой, с декабря по февраль, погода прохладная, но это время года привлекает меньше туристов, что позволяет насладиться экскурсиями в более спокойной обстановке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Неизвестная Бухара: культура, религия и история© Усмон
Неизвестная Бухара: культура, религия и история© Усмон
Неизвестная Бухара: культура, религия и история© Усмон

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-хауз
  • Мечеть Магоки-Аттари
  • Крытые рынки
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Абдулазиз-хана
  • Ансамбль Пои-Калян
  • Цитадель Арк
  • Мавзолей Саманидов
  • Святой источник Чашма-Айюб

Описание экскурсии

  • Вы пройдёте по улицам и дорогам древней Бухары
  • Увидите ансамбль Ляби-Хауз с самым большим медресе Центральной Азии и средневековый деловой центр города, рядом с которым растут, по преданию, деревья 15 века
  • Заглянете в мечеть Магоки-Аттари, где сохранились элементы 12 и 16 веков
  • Осмотрите крытые рынки: Токи-Саррафон (средневековый банк), Токи-Телпакфурушон (крытый рынок шапок), Токи-Заргарон (крытый рынок ювелиров) и Тим Абдулла-хана (древний ЦУМ для богатых)
  • Познакомитесь с двумя медресе: Улугбека и Абдулазиз-хана, архитектура которых отражает смену эпох
  • Выясните, как ансамбль Пои-Калян с минаретом, медресе и мечетью стал религиозным центром Бухары
  • А в цитадели Арк — самом старом здании города — поговорим о бухарских правителях
  • Я расскажу вам о признаках первого ренессанса в Центральной Азии на примере мавзолея Саманидов
  • Мы остановимся у святого источника Чашма-Айюб, который образовался там, где, по преданию, пророк Иов ударил посохом в землю

Во время экскурсии мы поговорим:

  • о развитии науки и религии в Бухаре
  • справедливости правителей
  • попытке создания условий для развития экономики
  • скромной жизни правительства
  • городе, который изменил жизнь мусульман
  • жизни и воспитании Востока
  • и многом другом

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст 7+
  • Некоторые медресе, рынки, мечети, цитадель Арк и мавзолей Саманидов мы осмотрим внутри. Входные билеты оплачиваются дополнительно — примерно 260 000 сум за чел.
  • Для передвижения между объектами экскурсии воспользуемся тук-туком — около 10 000 сум
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость — 100 0000 сум за чел.

в будние дни в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в субботу в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Мехтар Анбар
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в субботу в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00, в воскресенье в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Усмон
Усмон — ваш гид в Бухаре
Живу в Бухаре с 1988 года. Разбираюсь в гуманитарных темах. Люди всего мира имеют право знать о великом наследии нашего города.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Антонина
Антонина
24 авг 2025
Экскурсия была очень насыщенной и продолжительной, дольше запланированных 2 часов.
Всё было интересно, много и фактов, и легенд.
Из пожеланий - было бы хорошо предусмотреть перерывы каждые 2 часа с возможностью выпить воды/ чая и отсудиться.
Экскурсия была очень насыщенной и продолжительной, дольше запланированных 2 часов.

Входит в следующие категории Бухары

