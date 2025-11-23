Мои заказы

Экскурсия по традиционным ремесленным мастерским Бухары в историческом центре города.

Вы посетите ковровые, золотошвейные, ювелирные и другие мастерские, где мастера демонстрируют процесс работы и делятся секретами ремесла.
3 отзыва
Описание экскурсии

Ремесленные традиции Бухары:

  • наследие мастеров.
  • Пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары, которая знакомит с традиционными ремеслами, сохранившимися в городе на протяжении веков. Вы посетите действующие мастерские, где мастера демонстрируют процесс создания изделий и делятся секретами своего искусства. Это возможность увидеть Бухару с необычного ракурса — через призму ремесленных традиций.
  • Знакомство с бухарскими ремеслами.
  • Маршрут включает посещение различных мастерских, расположенных в старом городе. Вы побываете в ковровой мастерской, где узнаете о традициях ковроткачества, и в золотошвейной мастерской, где создаются изделия с золотой вышивкой. Также вы посетите кузнечную и чеканную мастерские, где мастера работают с металлом по старинным технологиям.
  • Разнообразие ремесленных направлений.
  • Экскурсия продолжается в кукольной мастерской, где создают традиционные узбекские куклы, и в ювелирной мастерской с изделиями из серебра и полудрагоценных камней. Вы также увидите процесс создания керамики в гончарной мастерской и познакомитесь с искусством вышивки в специализированной мастерской.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кукольная мастерская
  • Ковровая мастерская
  • Кузнечная мастерская
  • Чеканная мастерская
  • Золотошвейная мастерская
  • Ювелирная мастерская
  • Керамическая мастерская
  • Мастерская вышивки
Что включено
  • Услуга гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Мастер класс - 15$ с человека
  • Питание
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Хаджи Насредину
Завершение: Арк
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rustem
23 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, гид - отличный рассказчик с очень грамотной русской речью, слушать его одно удовольствие.
Мастера рассказывали о своих промыслах с любовью и интересом к слушателям. Особенно впечатлила гончарная мастерская. Мы узнали не только тонкости традиционного производства керамики, но и познакомились с семьёй мастера и её историей.
Рекомендуем.
М
Мила
18 окт 2025
Равшан очень тактичный и деликатный молодой человек. Мы скорректировали маршрут, исходя из уже проведенных экскурсий.

Я задавала очень много вопросов не по истории, а по быту, культуре, языковым особенностям. Равшан развернуто
читать дальше

и интересно отвечал.

Бывает так, что чего-то не хватило или где-то был перебор. Вот с Равшаном тот случай, когда всё было в меру: легко и непринужденно, воодушевленно, интересно, а главное вкусно!!! Мы были на мастер классе по приготовлению плова. И это было выше всяких похвал. У супруга уже есть опыт в приготовлении ташкентского и самаркандского плова. Забрали в копилочку плов по-бухарски.

Ещё раз Равшану огромное спасибо за прекрасный день!

K
Kseniya
18 окт 2025
Гончарная мастерская в Бухаре - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в роли гончара и создать что-то своими руками - это бесценный
читать дальше

опыт, который оставляет массу ярких эмоций! Отдельное спасибо нашему гиду Олиму за увлекательный рассказ и атмосферу тепла и дружелюбия. Поездка была организована идеально: новая комфортная машина и профессионализм водителя Нодира сделали путешествие приятным и запоминающимся. Хотелось бы вернуться снова и повторить этот удивительный опыт!

