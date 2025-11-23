читать дальше

и интересно отвечал.



Бывает так, что чего-то не хватило или где-то был перебор. Вот с Равшаном тот случай, когда всё было в меру: легко и непринужденно, воодушевленно, интересно, а главное вкусно!!! Мы были на мастер классе по приготовлению плова. И это было выше всяких похвал. У супруга уже есть опыт в приготовлении ташкентского и самаркандского плова. Забрали в копилочку плов по-бухарски.



Ещё раз Равшану огромное спасибо за прекрасный день!