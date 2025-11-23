Экскурсия по традиционным ремесленным мастерским Бухары в историческом центре города.
Вы посетите ковровые, золотошвейные, ювелирные и другие мастерские, где мастера демонстрируют процесс работы и делятся секретами ремесла.
Описание экскурсии
Ремесленные традиции Бухары:
- наследие мастеров.
- Пешеходная экскурсия по историческому центру Бухары, которая знакомит с традиционными ремеслами, сохранившимися в городе на протяжении веков. Вы посетите действующие мастерские, где мастера демонстрируют процесс создания изделий и делятся секретами своего искусства. Это возможность увидеть Бухару с необычного ракурса — через призму ремесленных традиций.
- Знакомство с бухарскими ремеслами.
- Маршрут включает посещение различных мастерских, расположенных в старом городе. Вы побываете в ковровой мастерской, где узнаете о традициях ковроткачества, и в золотошвейной мастерской, где создаются изделия с золотой вышивкой. Также вы посетите кузнечную и чеканную мастерские, где мастера работают с металлом по старинным технологиям.
- Разнообразие ремесленных направлений.
- Экскурсия продолжается в кукольной мастерской, где создают традиционные узбекские куклы, и в ювелирной мастерской с изделиями из серебра и полудрагоценных камней. Вы также увидите процесс создания керамики в гончарной мастерской и познакомитесь с искусством вышивки в специализированной мастерской.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кукольная мастерская
- Ковровая мастерская
- Кузнечная мастерская
- Чеканная мастерская
- Золотошвейная мастерская
- Ювелирная мастерская
- Керамическая мастерская
- Мастерская вышивки
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Мастер класс - 15$ с человека
- Питание
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Хаджи Насредину
Завершение: Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rustem
23 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, гид - отличный рассказчик с очень грамотной русской речью, слушать его одно удовольствие.
Мастера рассказывали о своих промыслах с любовью и интересом к слушателям. Особенно впечатлила гончарная мастерская. Мы узнали не только тонкости традиционного производства керамики, но и познакомились с семьёй мастера и её историей.
Рекомендуем.
М
Мила
18 окт 2025
Равшан очень тактичный и деликатный молодой человек. Мы скорректировали маршрут, исходя из уже проведенных экскурсий.
K
Kseniya
18 окт 2025
Гончарная мастерская в Бухаре - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в роли гончара и создать что-то своими руками - это бесценный
