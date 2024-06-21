Бухара: исторические памятники и вкусная еда

Бухара - город с многовековой историей и уникальной культурой.
На индивидуальной экскурсии вы увидите древнюю крепость и минарет Калян, который называют восьмым чудом света.
Посетите старинный еврейский дом, который не реставрировали 420
На индивидуальной экскурсии вы увидите древнюю крепость и минарет Калян, который называют восьмым чудом света.
Посетите старинный еврейский дом, который не реставрировали 420
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древние архитектурные памятники
- 🍲 Вкусная национальная кухня
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🛍️ Прогулка по рынку специй
- 👨🍳 Мастер-классы по приготовлению блюд
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Дворец Арк
- Минарет Калян
- Еврейский дом
- Мавзолей в стиле зороастризма
- Колхозный рынок
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите роскошный дворец, который построили в 4 веке, и минарет Калян — восьмое чудо света.
- Заглянете в еврейский старинный дом, который не реставрировали 420 лет, и оцените архитектуру мавзолея в стиле зороастризма.
- Зайдёте на колхозный рынок, где представлен огромный выбор продуктов и приправ, и в мастерские кукол, ковров и кузнечных изделий.
- По желанию примете участие в мастер-классах по приготовлению хлеба, плова, лагмана и других национальных блюд.
- Пообедаете, если захотите, в ресторане традиционной узбекской кухни.
- Посетите винодельню и чайный дом, где, если будет желание, попробуете местные вина и чаи с фруктами и специями.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию):
- Мастер-класс (по выбору — детали уточняйте в переписке) — $10–20/чел.
- Обед — около $5/чел. (горячее, салат и чай).
- Дегустация вина — $10/чел. (5–6 бокалов).
- Чайная церемония — $5/чел.
- Билет в еврейский дом — $2/чел.
- Билет во дворец Арк — $3,5/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Манзура — ваш гид в Бухаре
Здравствуйте. Зовут меня Манзура, коренной житель Бухары. Мне 33. Люблю свой город. Знаю каждый переулок и уголок. Для меня будет честью показать свой любимый город и познакомить туристов с нашей культурой и национальной кухней. Образование высшее, педагогическое.Задать вопрос
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