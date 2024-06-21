Бухара: исторические памятники и вкусная еда

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Бухара - город с многовековой историей и уникальной культурой.На индивидуальной экскурсии вы увидите древнюю крепость и минарет Калян, который называют восьмым чудом света.Посетите старинный еврейский дом, который не реставрировали 420