читать дальше красивым местам старого города, заходили в уютные мастерские, маршрут был не стандартным, а с сюрпризом) рассказывал очень и интересно и мы много шутили) экскурсия прошла увлекательно и не хотелось расставаться! Если вернемся обязательно еще раз обратимся к данной команде гидов и будем рекомендовать их знакомым! Передаем огромный привет и спасибо Камолу!

Ходили на экскурсию по Бухаре с гидом по имени Камол, были втроем с мужем и сыном 10 лет. Нам всем очень понравилось, Камол провели нас по всем самым интересным и