Восточная красавица Бухара приглашает на увлекательное путешествие по историческому центру города.
Гостей ждут изысканные медресе Абдулазиз-хана и Улугбека, величественная крепость Арк и уникальные мечети Магоки-Аттари и Калян.
Путешественники смогут пройтись через торговые
Гостей ждут изысканные медресе Абдулазиз-хана и Улугбека, величественная крепость Арк и уникальные мечети Магоки-Аттари и Калян.
Путешественники смогут пройтись через торговые
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический центр Бухары
- 🕌 Уникальные мечети и медресе
- 🛍️ Атмосферные рынки и базары
- 📜 Интересные факты о Великом шёлковом пути
- 🏺 Возможность посетить древние караван-сараи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Медресе Абдулазиз-хана
- Медресе Улугбека
- Медресе Мири Араб
- Крепость Арк
- Мечеть Магоки-Аттари
- Мечеть Калян
- Мечеть Боло-Хауз
- Мавзолей Чашма-Айюб
- Мавзолей Саманидов
- Хаммам
- Ляби-Хауз
Описание экскурсии
На самобытных улочках Старого города вы увидите:
- Прекрасные медресе Абдулазиз-хана, Улугбека и Мири Араб
- Величественную крепость Арк
- Уникальные мечети Магоки-Аттари, Калян и Боло-Хауз
- Старинные мавзолеи Чашма-Айюб и Саманидов
- Древний хаммам
Пройдём через торговые купола 16 века и заглянем в караван-сараи.
Поговорим о торговой жизни города и его значении в истории Великого шёлкового пути.
Рассмотрим атмосферный архитектурный ансамбль Ляби-Хауз, центр которого — водоём 17 века.
Если захотите, заглянем на местный базар. Здесь — сезонные фрукты, халва, миндаль и другие вкусности.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи, но по желанию зайдём в мечеть Калян и медресе Абдулазиз-хана. Цена билетов — около $4–5 за чел.
- Покупки на базаре оплачиваются дополнительно и по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирадж — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 1844 туристов
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, которыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 окт 2025
Ходили на экскурсию по Бухаре с гидом по имени Камол, были втроем с мужем и сыном 10 лет. Нам всем очень понравилось, Камол провели нас по всем самым интересным и
Е
Елена
5 июл 2025
Благодарим Ирину за интересную и познавательную экскурсию! За отличное знание истории и великолепную подачу, за тонкий юмор😁 Ирина сделала все, чтобы влюбить в Бухару и мы уехали влюбленные с желанием вернуться. Спасибо!
Елена
10 мая 2025
Экскурсия хороша для получения первого представления о городе, его богатой истории и жителях. Проводил экскурсию Ирадж, человек энциклопедических знаний, горячо влюбленный в свой город. Форма подачи материала своеобразная и живая. По ходу экскурсии Ирадж провел нас не только по историческим местам, но и по мастерским по изготовлению текстиля, ножей, ковров, керамики и т. д.(при желании все можно купить).
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 7 чел.
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$103 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Насладиться старинным городом без зноя в уютной мини-группе
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 17:00
11 ноя в 17:00
$36 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
О Бухаре - в деталях
Погрузитесь в атмосферу Бухары, прогуливаясь по её историческим улочкам и изучая величественные памятники архитектуры
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 11:00
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
$30 за человека