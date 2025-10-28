Мои заказы

Восточная красавица Бухара

Путешествие в Бухару - это встреча с историей и культурой Востока. Прогулка по старинным улочкам, посещение медресе и мечетей подарят незабываемые впечатления
Восточная красавица Бухара приглашает на увлекательное путешествие по историческому центру города.

Гостей ждут изысканные медресе Абдулазиз-хана и Улугбека, величественная крепость Арк и уникальные мечети Магоки-Аттари и Калян.

Путешественники смогут пройтись через торговые
купола 16 века, заглянуть в караван-сараи и насладиться атмосферой Ляби-Хауз.

Посещение местного базара позволит ощутить колорит восточной торговли и попробовать сезонные фрукты и сладости. Экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и архитектуры

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический центр Бухары
  • 🕌 Уникальные мечети и медресе
  • 🛍️ Атмосферные рынки и базары
  • 📜 Интересные факты о Великом шёлковом пути
  • 🏺 Возможность посетить древние караван-сараи
Восточная красавица Бухара© Ирадж
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Медресе Абдулазиз-хана
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Мири Араб
  • Крепость Арк
  • Мечеть Магоки-Аттари
  • Мечеть Калян
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Мавзолей Чашма-Айюб
  • Мавзолей Саманидов
  • Хаммам
  • Ляби-Хауз

Описание экскурсии

На самобытных улочках Старого города вы увидите:

  • Прекрасные медресе Абдулазиз-хана, Улугбека и Мири Араб
  • Величественную крепость Арк
  • Уникальные мечети Магоки-Аттари, Калян и Боло-Хауз
  • Старинные мавзолеи Чашма-Айюб и Саманидов
  • Древний хаммам

Пройдём через торговые купола 16 века и заглянем в караван-сараи.

Поговорим о торговой жизни города и его значении в истории Великого шёлкового пути.

Рассмотрим атмосферный архитектурный ансамбль Ляби-Хауз, центр которого — водоём 17 века.

Если захотите, заглянем на местный базар. Здесь — сезонные фрукты, халва, миндаль и другие вкусности.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи, но по желанию зайдём в мечеть Калян и медресе Абдулазиз-хана. Цена билетов — около $4–5 за чел.
  • Покупки на базаре оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирадж
Ирадж — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 1844 туристов
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, который
достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
Дарья
28 окт 2025
Ходили на экскурсию по Бухаре с гидом по имени Камол, были втроем с мужем и сыном 10 лет. Нам всем очень понравилось, Камол провели нас по всем самым интересным и
красивым местам старого города, заходили в уютные мастерские, маршрут был не стандартным, а с сюрпризом) рассказывал очень и интересно и мы много шутили) экскурсия прошла увлекательно и не хотелось расставаться! Если вернемся обязательно еще раз обратимся к данной команде гидов и будем рекомендовать их знакомым! Передаем огромный привет и спасибо Камолу!

Ходили на экскурсию по Бухаре с гидом по имени Камол, были втроем с мужем и сыномХодили на экскурсию по Бухаре с гидом по имени Камол, были втроем с мужем и сыномХодили на экскурсию по Бухаре с гидом по имени Камол, были втроем с мужем и сыном
Е
Елена
5 июл 2025
Благодарим Ирину за интересную и познавательную экскурсию! За отличное знание истории и великолепную подачу, за тонкий юмор😁 Ирина сделала все, чтобы влюбить в Бухару и мы уехали влюбленные с желанием вернуться. Спасибо!
Елена
Елена
10 мая 2025
Экскурсия хороша для получения первого представления о городе, его богатой истории и жителях. Проводил экскурсию Ирадж, человек энциклопедических знаний, горячо влюбленный в свой город. Форма подачи материала своеобразная и живая. По ходу экскурсии Ирадж провел нас не только по историческим местам, но и по мастерским по изготовлению текстиля, ножей, ковров, керамики и т. д.(при желании все можно купить).

