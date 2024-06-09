Индивидуальный трансфер из Бухары в Хиву и обратно с русскоговорящим водителем обеспечит вам комфорт и безопасность. Вас заберут из вашего отеля в Бухаре и доставят до отеля в Хиве. На

следующий день после экскурсии по Хиве, вы вернетесь обратно в Бухару. По пути вас ждут остановки в центре пустыни Кызылкум и на берегу реки Амударья, где можно сделать красивые фотографии и попробовать местную рыбу. Машина типа седан с кондиционером и большим багажником обеспечит удобство в дороге

Описание трансфер

Заберу Вас с указанного Вами отеля в г. Бухара и отвезу до вашего отеля в г. Хивы, на следующий день после экскурсии по Хиве, приедем обратно в Бухару. По дороге вас ждет остановка в центре пустыни Кызылкум, огромнейшая Среднеазиатская река Амударье, где вы сможете сделать красивые фотографии пейзажей, а также попробовать Амударинскую рыбу в местном кафе.