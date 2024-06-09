Трансфер Бухара-Хива-Бухара

Путешествуйте с комфортом из Бухары в Хиву и обратно. Русскоговорящий водитель, кондиционер и остановки в живописных местах сделают поездку незабываемой
Индивидуальный трансфер из Бухары в Хиву и обратно с русскоговорящим водителем обеспечит вам комфорт и безопасность. Вас заберут из вашего отеля в Бухаре и доставят до отеля в Хиве. На
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следующий день после экскурсии по Хиве, вы вернетесь обратно в Бухару.

По пути вас ждут остановки в центре пустыни Кызылкум и на берегу реки Амударья, где можно сделать красивые фотографии и попробовать местную рыбу. Машина типа седан с кондиционером и большим багажником обеспечит удобство в дороге

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальный трансфер
  2. 🌍 Русскоговорящий водитель
  3. ❄️ Кондиционер в машине
  4. 📸 Остановки в живописных местах
  5. 🍽️ Возможность попробовать местную рыбу

Что можно увидеть

  • Пустыня Кызылкум
  • Река Амударья
Трансфер Бухара-Хива-Бухара
Трансфер Бухара-Хива-Бухара
Трансфер Бухара-Хива-Бухара
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Пустыня Кызылкум
  • Амударья

Описание трансфер

Заберу Вас с указанного Вами отеля в г. Бухара и отвезу до вашего отеля в г. Хивы, на следующий день после экскурсии по Хиве, приедем обратно в Бухару. По дороге вас ждет остановка в центре пустыни Кызылкум, огромнейшая Среднеазиатская река Амударье, где вы сможете сделать красивые фотографии пейзажей, а также попробовать Амударинскую рыбу в местном кафе.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пустыня Кызылкум
  • Амударья
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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