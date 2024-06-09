Индивидуальный трансфер из Бухары в Хиву и обратно с русскоговорящим водителем обеспечит вам комфорт и безопасность. Вас заберут из вашего отеля в Бухаре и доставят до отеля в Хиве. На
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🌍 Русскоговорящий водитель
- ❄️ Кондиционер в машине
- 📸 Остановки в живописных местах
- 🍽️ Возможность попробовать местную рыбу
Что можно увидеть
- Пустыня Кызылкум
- Река Амударья
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Пустыня Кызылкум
- Амударья
Описание трансфер
Заберу Вас с указанного Вами отеля в г. Бухара и отвезу до вашего отеля в г. Хивы, на следующий день после экскурсии по Хиве, приедем обратно в Бухару. По дороге вас ждет остановка в центре пустыни Кызылкум, огромнейшая Среднеазиатская река Амударье, где вы сможете сделать красивые фотографии пейзажей, а также попробовать Амударинскую рыбу в местном кафе.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Кызылкум
- Амударья
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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