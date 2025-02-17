Детально о Бухаре

Познакомьтесь с Бухарой, её архитектурными памятниками и культурным наследием. Погрузитесь в атмосферу 16-17 веков и узнайте о жизни горожан
Экскурсия по Бухаре предлагает уникальную возможность увидеть главные архитектурные памятники города, такие как ансамбль Ляби-Хауз, синагога в Еврейском квартале и торговые купола 16 века. Посетители узнают о правящих династиях и особенностях архитектуры разных веков. Также будет возможность посетить колхозный рынок и попробовать традиционную кухню. Экскурсия позволит погрузиться в историю и культуру Бухары, оставив незабываемые впечатления
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕌 Погружение в историю 16-17 веков
  • 📜 Интересные факты о правящих династиях
  • 🍽 Возможность попробовать традиционную кухню
  • 🛍 Посещение колхозного рынка
Детально о Бухаре
Детально о Бухаре
Детально о Бухаре
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 09:00, 13:30, 14:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Синагога в Еврейском квартале
  • Торговые купола 16 века
  • Кош-медресе
  • Ансамбль Пои-Калян
  • Цитадель Арк
  • Зимняя резиденция
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Колхозный рынок

Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз — состоит из медресе Кукельдаш, медресе Надир Диван-Беги, ханаки и бронзовой статуи Ходжи Насреддина — национального узбекского героя.

Синагога в Еврейском квартале — поговорим о его истории подробнее.

Мечеть Магоки-Аттари времён Караханидов — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Торговые купола 16 века — средневековые архитектурные памятники. Сохранилось четыре наиболее крупных торговых сооружения из шести.

Кош-медресе — архитектурный ансамбль, состоящий из двух медресе (Мадари-хан и Абдулла-хан), обращённых фасадами друг к другу.

Ансамбль Пои-Калян и образующие его мечеть, медресе и минарет Калян.

Колхозный рынок (по желанию) — популярное место шопинга у местных.

Я расскажу вам о правящих династиях Бухары, отличительных особенностях архитектуры разных веков, узорах на зданиях и их значении. Поговорим и о современном образе жизни бухарцев: чем он принципиально отличается от прошлого.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — около $5 за чел.
  • При желании можем сделать перерыв на обед в одном из заведений с традиционной кухней

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 13:30 и 17:00, во вторник и четверг в 13:30 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 13:30 и 17:00, во вторник и четверг в 13:30 и 17:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

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Анна
17 фев 2025
Огромное спасибо Сарвиноз за экскурсию! Очень приятный в общении и чуткий человек, хороший рассказчик и невероятно старательная, эрудированная молодая девушка! Заметно, насколько для нее важно, чтобы турист получил самые лучшие впечатления о городе. Дала свои советы по основным туристическим местам, которые остались за пределами экскурсии, которые очень помогли в дальнейшем.
Е
15 фев 2025
Больше спасибо Сарвиноз за экскурсию!
Заказывала маме, Сарвиноз её встретила и провела отличную экскурсию по Бухаре.
Только положительные впечатления!

Сарвиноз замечательная девушка и гид)))
Оксана
14 фев 2025
Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!
Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!
Кирилл
13 фев 2025
Очень познавательная и насыщенная экскурсия, несмотря на аномальный для Бухары холод и пронизывающий ветер! Сара рассказывала все очень живо и интересно! Так же дала рекомендации, что еще посмотреть после экскурсии и где вкусно и недорого поесть! В общем, все супер! Большое спасибо!)
Вероника
8 фев 2025
Экскурсия произвела неизгладимые впечатления и оставила яркие воспоминания, мы узнали много нового и интересного о Солнечном Узбекистане. Огромное спасибо нашему гиду, который очень подробно, в деталях преподносил огромную кучу интереснейшей
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информации, отвечал на все наши вопросы, показывал уникальные локации. Нам очень все понравилось, мы в восторге от нашего гида! Как здорово, что мы поехали в эту прекрасную, неповторимую страну, получили огромное удовольствие и много эмоций! Это незабываемо!!!

Надежда
13 янв 2025
Неделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяет и узнать новое, и зависнуть на витрине с ароматными специями🥰

Спасибо Саре за день и ещё за то, что привела нас во вкусную кофейню (павильон) и посоветовала классное место для ужина. Привет от Лаванды Рафовны 😄
Неделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяетНеделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяет
А
9 янв 2025
Мы были на экскурсии 7 января. Нам очень понравилось, Сара давала очень интересный материал, несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, Сара очень внимательна к своим подопечным, подробно отвечал на все вопросы, очень вежливая и дружелюбная, заботилась о том, чтобы мы не замерзли, чтобы мы не заскучали
В
8 янв 2025
Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию, нам с мужем было интересно, хоть и было холодно в этот день это все равно не помешало нашему приключению
Игорь
7 янв 2025
Остались очень довольны экскурсией, которую провела для нас Сара. В очень простой и понятной форме, она рассказала основные вехи истории города, показала ключевые исторические места и порекомендовала куда сходить и что посмотреть самостоятельно. 5 часов экскурсии прошли увлекательно и легко, в конце даже было немного удивительно, что уже пора расходиться. Рекомендую Сару для знакомства с городом, не пожалеете.
Остались очень довольны экскурсией, которую провела для нас Сара. В очень простой и понятной форме, она
Вероника
7 янв 2025
С самого начала маршрута я благодарна, что меня немного поискали, потому что я чуть заблудилась. На все мои вопросы давался развернутый ответ и в переписке и при личном взаимодействии. Рассказано
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очень интересно, начали прям с 6 века и до сегодняшних дней, обошли все достопримечательные места, попили по пути горячий кофе, Сара даже дала явки и пароли заведения с вкусной местной едой. Мои ожидания оправдались, благодарю от всей души.

С самого начала маршрута я благодарна, что меня немного поискали, потому что я чуть заблудилась. НаС самого начала маршрута я благодарна, что меня немного поискали, потому что я чуть заблудилась. НаС самого начала маршрута я благодарна, что меня немного поискали, потому что я чуть заблудилась. НаС самого начала маршрута я благодарна, что меня немного поискали, потому что я чуть заблудилась. На
Nadezhda
3 янв 2025
Если думаете, что в январе экскурсии — это холод, усталость и "ну ладно, потерплю ради фото", вы просто ещё не были на прогулке с Сарвиноз! Мы взяли 4-часовую экскурсию по
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Бухаре, и знаете что? Время пролетело быстрее, чем уходит плов со стола! 😄
Сарвиноз — это гид, который расскажет не просто «что, где и когда», а подарит настоящее путешествие в прошлое. Прекрасный русский язык, тонкий юмор и бесконечная любовь к своему родному городу. Это чувствуется в каждой истории и даже в том, как она рассказывает про обычные улочки.
И да, она не просто гид, а ваша «локальная подруга»! Посоветует лучшие места для вкусных обедов, идеальные лавки с сувенирами (где вас не обдерут, как липку), и даже подскажет, где отдохнуть после насыщенного дня.
Кто бы мог подумать, что 4 часа пешком пройдут так легко и весело! Мы не просто не устали — мы хотели продолжения!
Вывод: берите экскурсию с Сарвиноз и не сомневайтесь! Впечатления будут такими же яркими, как узбекские ковры — И такими же добрыми, как улыбки местных жителей за чашкой чая!

Если думаете, что в январе экскурсии — это холод, усталость и "ну ладно, потерплю ради фото",
В
3 янв 2025
Сарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одном дыхании! За 4 часа мы узнали много интересного о культуре, истории и традициях этого удивительного города. Сарвиноз умеет рассказывать так, что слушать ее – одно удовольствие. Она всегда была внимательна к нашим вопросам и пожеланиям. Спасибо за такую душевную и познавательную прогулку!
Сарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одномСарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одном
И
1 янв 2025
Отличная экскурсия, длилась почти 4 часа. Сара провела нас по всем достопримечательностям Бухары, побыла личным фотографом. Спасибо
Е
29 дек 2024
Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.
Сара всё рассказала, показала, отвечала на вопросы, да и просто была приятным гидом спутником по улочкам Бухары)
Спасибо!)
Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.
Анна
26 ноя 2024
Хорошая экскурсия. Сара подробно рассказала о истории и архитектуре. Общение было очень доброжелательное, информативное, приятное и увлекательное. У меня остались очень приятные воспоминания о Бухаре в том числе и благодаря Саре.

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