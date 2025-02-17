Анна Огромное спасибо Сарвиноз за экскурсию! Очень приятный в общении и чуткий человек, хороший рассказчик и невероятно старательная, эрудированная молодая девушка! Заметно, насколько для нее важно, чтобы турист получил самые лучшие впечатления о городе. Дала свои советы по основным туристическим местам, которые остались за пределами экскурсии, которые очень помогли в дальнейшем.

Е Елена Больше спасибо Сарвиноз за экскурсию!

Заказывала маме, Сарвиноз её встретила и провела отличную экскурсию по Бухаре.

Только положительные впечатления!



Сарвиноз замечательная девушка и гид)))

Оксана Сара - лучший гид за все время в Узбекистане. Интересно, познавательно. Рекомендую!

Кирилл Очень познавательная и насыщенная экскурсия, несмотря на аномальный для Бухары холод и пронизывающий ветер! Сара рассказывала все очень живо и интересно! Так же дала рекомендации, что еще посмотреть после экскурсии и где вкусно и недорого поесть! В общем, все супер! Большое спасибо!)

Вероника читать дальше информации, отвечал на все наши вопросы, показывал уникальные локации. Нам очень все понравилось, мы в восторге от нашего гида! Как здорово, что мы поехали в эту прекрасную, неповторимую страну, получили огромное удовольствие и много эмоций! Это незабываемо!!! Экскурсия произвела неизгладимые впечатления и оставила яркие воспоминания, мы узнали много нового и интересного о Солнечном Узбекистане. Огромное спасибо нашему гиду, который очень подробно, в деталях преподносил огромную кучу интереснейшей

Надежда Неделя прошла с нашей дневной солнечной экскурсии 5 января. Формат неспешной экскурсии-прогулки по главным достопримечательностям позволяет и узнать новое, и зависнуть на витрине с ароматными специями🥰



Спасибо Саре за день и ещё за то, что привела нас во вкусную кофейню (павильон) и посоветовала классное место для ужина. Привет от Лаванды Рафовны 😄

А Анастасия Мы были на экскурсии 7 января. Нам очень понравилось, Сара давала очень интересный материал, несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, Сара очень внимательна к своим подопечным, подробно отвечал на все вопросы, очень вежливая и дружелюбная, заботилась о том, чтобы мы не замерзли, чтобы мы не заскучали

В Виктория Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию, нам с мужем было интересно, хоть и было холодно в этот день это все равно не помешало нашему приключению

Игорь Остались очень довольны экскурсией, которую провела для нас Сара. В очень простой и понятной форме, она рассказала основные вехи истории города, показала ключевые исторические места и порекомендовала куда сходить и что посмотреть самостоятельно. 5 часов экскурсии прошли увлекательно и легко, в конце даже было немного удивительно, что уже пора расходиться. Рекомендую Сару для знакомства с городом, не пожалеете.

Вероника читать дальше очень интересно, начали прям с 6 века и до сегодняшних дней, обошли все достопримечательные места, попили по пути горячий кофе, Сара даже дала явки и пароли заведения с вкусной местной едой. Мои ожидания оправдались, благодарю от всей души. С самого начала маршрута я благодарна, что меня немного поискали, потому что я чуть заблудилась. На все мои вопросы давался развернутый ответ и в переписке и при личном взаимодействии. Рассказано

Nadezhda читать дальше Бухаре, и знаете что? Время пролетело быстрее, чем уходит плов со стола! 😄

Сарвиноз — это гид, который расскажет не просто «что, где и когда», а подарит настоящее путешествие в прошлое. Прекрасный русский язык, тонкий юмор и бесконечная любовь к своему родному городу. Это чувствуется в каждой истории и даже в том, как она рассказывает про обычные улочки.

И да, она не просто гид, а ваша «локальная подруга»! Посоветует лучшие места для вкусных обедов, идеальные лавки с сувенирами (где вас не обдерут, как липку), и даже подскажет, где отдохнуть после насыщенного дня.

Кто бы мог подумать, что 4 часа пешком пройдут так легко и весело! Мы не просто не устали — мы хотели продолжения!

Вывод: берите экскурсию с Сарвиноз и не сомневайтесь! Впечатления будут такими же яркими, как узбекские ковры — И такими же добрыми, как улыбки местных жителей за чашкой чая! Если думаете, что в январе экскурсии — это холод, усталость и "ну ладно, потерплю ради фото", вы просто ещё не были на прогулке с Сарвиноз! Мы взяли 4-часовую экскурсию по

В Виталий Сарвиноз – замечательная и увлеченная своим делом гид. Экскурсия по старому городу Бухары прошла на одном дыхании! За 4 часа мы узнали много интересного о культуре, истории и традициях этого удивительного города. Сарвиноз умеет рассказывать так, что слушать ее – одно удовольствие. Она всегда была внимательна к нашим вопросам и пожеланиям. Спасибо за такую душевную и познавательную прогулку!

И Иван Отличная экскурсия, длилась почти 4 часа. Сара провела нас по всем достопримечательностям Бухары, побыла личным фотографом. Спасибо

Е Екатерина Прекрасная обзорная экскурсия по центральным достопримечательностям Бухары.

Сара всё рассказала, показала, отвечала на вопросы, да и просто была приятным гидом спутником по улочкам Бухары)

Спасибо!)