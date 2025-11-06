Мои заказы

Увидеть Бухару и влюбиться

Мы пройдём по древнему Шёлковому пути.

Изучим более 24-х исторических объектов, караван-сараи, торговые купола, мечети, медресе, синагогу, крепости. Ознакомимся с традициями местного населения.

Посетим мастер-класс по гончарному делу с мастером, окунёмся в историю древнего города, посетим музеи искусства, шитья, литературы. Отведаем местную еду: плов Оши-софи.
4.9
36 отзывов
Увидеть Бухару и влюбиться
Увидеть Бухару и влюбиться
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Ансамбль Ляби-хаус: узнаем, почему караван-сарай стал медресе, посетим еврейскую синагогу.
  • Мечеть Магоки-Аттари: мечеть трёх религий — узнаем почему.
  • Торговые купола: окунёмся в торговлю востока, пройдём по великому Шёлковому пути.
  • Медресе Кош: узнаем легенду о медресе Улугбека.

• Ансамбль Поикалон:

  • узнаем, как учились в древности, узнаем легенду о мечети Мир.
  • Араб.
  • Посетим баню-хаммам, которой 500 лет.
  • Крепость Арк: посетим крепость, которой 2500 лет, и узнаем, как жили при дворе Эмира.

С Понедельника по Субботу с 09:00.-2000. Понедельник 9 00,13 00,17 00,вторник 9 00, 13 00, 17 00. Среда 9 00, 13 00, 17 00. Четверг 9 00, 13 00, 17 00. Пятница 9 00, 13 00, 17 00. Суббота 9 00, 13 00, 17 00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ансамбль Ляби-хауз
  • Торговые купола
  • Мечеть Магоки-Аттори
  • Еврейская синагога
  • Кош Медресе
  • Ансамбль Пои Калон
  • Хаммам Бозори Корт
  • Крепость Арк
  • Караван-сараи
  • Канал Шахруд
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник ходжа Насреддина у Ляби-хауса
Завершение: Крепость Арк
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника по Субботу с 09:00.-2000. Понедельник 9 00,13 00,17 00,вторник 9 00, 13 00, 17 00. Среда 9 00, 13 00, 17 00. Четверг 9 00, 13 00, 17 00. Пятница 9 00, 13 00, 17 00. Суббота 9 00, 13 00, 17 00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
3
1
2
1
E
Elena
6 ноя 2025
Экскурсия оставила двоякие ощущения. Сначала было вроде динамично. Единственное, у Эльдара голос достаточно тихий и немного сбивчивая речь и в группе очень плохо слышно. Были попытки рекламы товаров у продавцов:
читать дальше

тут купите сувениры, тут запишитесь в баню. Приходилось чуть подгонять.
А в цитадели Арк просто гид ходил от экспоната к экспонату и рассказывал, что представлено в витринах. Стало скучно и группа в основном сидела на скамеечках и уже мало слушала. Хотелось бы больше информации о самой Цитадели и Бухаре, фактов и может легенд. А экспонаты можно и самим посмотреть. Я бы еще может поставила 5 баллов из уважения к гиду, но после гид несколько дней писал личные сообщения, чтобы я оставила отзыв. Такие навязчивые просьбы мне не понравились.

М
Марианна
5 ноя 2025
Гид интересно рассказал об истории Бухары. В частности, о трёхдневной бомбардировке Бухары по приказу Фрунзе. В целом, экскурсия прошла динамично и увлекательно. С занимательными вопросами.
И
Ирина
5 ноя 2025
Интересная экскурсия, посетили много памятников истории
А
Анна
5 ноя 2025
Экскурсия с Эльдаром понравилась. Насыщенно, интересно, очень познавательно. Большое спасибо!
М
Марина
2 ноя 2025
Спасибо, Эльдару за экскурсию!
Хорошая экскурсия для первого впечатления о городе!
К
Ксения
2 ноя 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Эльдар - замечательный гид. Было очень интересно и познавательно. Остались самые положительные эмоции от Бухары!
С
Светлана
2 ноя 2025
Спасибо за экскурсию. Для первого знакомства с городом она замечательна. Если для кого -то важно, Эльдар отлично владеет русским языком.
М
Мария
1 ноя 2025
Неплохая экскурсия. В начале было интересно, а уже ближе к середине и концу экскурсии стало меньше увлекательных рассказов, больше перечисление экспонатов, которые расположены в крепости Арк. Несмотря на неспешный темп экскурсия длилась меньше 3 часов.
А
Александр
1 ноя 2025
Ю
Юрий
31 окт 2025
Эльдар обладает множеством интересных фактов об истории Бухары и знает ответ кажется на все вопросы, которые ему задаешь. Подскажет где можно что-то дополнительно посмотреть самостоятельно. Поскольку историческая часть Бухары довольно компактна экскурсия проходит на одном дыхании.
Э
Эвелина
31 окт 2025
Понравилось все. Гид рассказывал интересно. Темп экскурсии спокойный. Спасибо!
М
Марина
30 окт 2025
День добрый! Эльдар прекрасен, экскурсия прошла спокойной и индивидуально. Он начитан, эрудирован, эмпатийный, прекрасный человек! Может обсудить любые темы, с ним комфортно. Очень рекомендую
Л
Любовь
26 окт 2025
В
Валерия
25 окт 2025
Замечательная экскурсия для первоначального знакомства с городом. Эльдар провел по скрытым (при самостоятельной прогулке) местам, показал не просто торговые точки, а настоящих ремесленников, рассказал об исторических фактах, а также удивительных
читать дальше

сказках. Меня вдохновляют люди и услышать про жителей и гостей Бухары, которые оставили свой след было очень интересно. Интересная экскурсия для знакомства с городом и гид Эльдар, который может подсказать, куда лучше направиться за сувенирами, на обед, за творчеством, на кулинарный мастер-класс, а также за спокойствием и неспешным отдыхом.

Л
Лидия
24 окт 2025
Эльдар прекрасно провел трехчасовую экскурсию на русском языке. Профессионально сопровождал путешествие историческими фактами и при этом совсем не скучно! Время пролетело незаметно. Впечатление от города благодаря нашему гиду Эльдару остались очень теплые

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии из Бухары

Загадочная Бухара
Пешая
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара
Посетить главные места древнего торгового города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Бухара - город-музей
Пешая
4 часа
364 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре