Мы пройдём по древнему Шёлковому пути.
Изучим более 24-х исторических объектов, караван-сараи, торговые купола, мечети, медресе, синагогу, крепости. Ознакомимся с традициями местного населения.
Посетим мастер-класс по гончарному делу с мастером, окунёмся в историю древнего города, посетим музеи искусства, шитья, литературы. Отведаем местную еду: плов Оши-софи.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Ансамбль Ляби-хаус: узнаем, почему караван-сарай стал медресе, посетим еврейскую синагогу.
- Мечеть Магоки-Аттари: мечеть трёх религий — узнаем почему.
- Торговые купола: окунёмся в торговлю востока, пройдём по великому Шёлковому пути.
- Медресе Кош: узнаем легенду о медресе Улугбека.
• Ансамбль Поикалон:
- узнаем, как учились в древности, узнаем легенду о мечети Мир.
- Араб.
- Посетим баню-хаммам, которой 500 лет.
- Крепость Арк: посетим крепость, которой 2500 лет, и узнаем, как жили при дворе Эмира.
С Понедельника по Субботу с 09:00.-2000. Понедельник 9 00,13 00,17 00,вторник 9 00, 13 00, 17 00. Среда 9 00, 13 00, 17 00. Четверг 9 00, 13 00, 17 00. Пятница 9 00, 13 00, 17 00. Суббота 9 00, 13 00, 17 00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-хауз
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттори
- Еврейская синагога
- Кош Медресе
- Ансамбль Пои Калон
- Хаммам Бозори Корт
- Крепость Арк
- Караван-сараи
- Канал Шахруд
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник ходжа Насреддина у Ляби-хауса
Завершение: Крепость Арк
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника по Субботу с 09:00.-2000. Понедельник 9 00,13 00,17 00,вторник 9 00, 13 00, 17 00. Среда 9 00, 13 00, 17 00. Четверг 9 00, 13 00, 17 00. Пятница 9 00, 13 00, 17 00. Суббота 9 00, 13 00, 17 00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
6 ноя 2025
Экскурсия оставила двоякие ощущения. Сначала было вроде динамично. Единственное, у Эльдара голос достаточно тихий и немного сбивчивая речь и в группе очень плохо слышно. Были попытки рекламы товаров у продавцов:
М
Марианна
5 ноя 2025
Гид интересно рассказал об истории Бухары. В частности, о трёхдневной бомбардировке Бухары по приказу Фрунзе. В целом, экскурсия прошла динамично и увлекательно. С занимательными вопросами.
И
Ирина
5 ноя 2025
Интересная экскурсия, посетили много памятников истории
А
Анна
5 ноя 2025
Экскурсия с Эльдаром понравилась. Насыщенно, интересно, очень познавательно. Большое спасибо!
М
Марина
2 ноя 2025
Спасибо, Эльдару за экскурсию!
Хорошая экскурсия для первого впечатления о городе!
Хорошая экскурсия для первого впечатления о городе!
К
Ксения
2 ноя 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Эльдар - замечательный гид. Было очень интересно и познавательно. Остались самые положительные эмоции от Бухары!
Эльдар - замечательный гид. Было очень интересно и познавательно. Остались самые положительные эмоции от Бухары!
С
Светлана
2 ноя 2025
Спасибо за экскурсию. Для первого знакомства с городом она замечательна. Если для кого -то важно, Эльдар отлично владеет русским языком.
М
Мария
1 ноя 2025
Неплохая экскурсия. В начале было интересно, а уже ближе к середине и концу экскурсии стало меньше увлекательных рассказов, больше перечисление экспонатов, которые расположены в крепости Арк. Несмотря на неспешный темп экскурсия длилась меньше 3 часов.
А
Александр
1 ноя 2025
Ю
Юрий
31 окт 2025
Эльдар обладает множеством интересных фактов об истории Бухары и знает ответ кажется на все вопросы, которые ему задаешь. Подскажет где можно что-то дополнительно посмотреть самостоятельно. Поскольку историческая часть Бухары довольно компактна экскурсия проходит на одном дыхании.
Э
Эвелина
31 окт 2025
Понравилось все. Гид рассказывал интересно. Темп экскурсии спокойный. Спасибо!
М
Марина
30 окт 2025
День добрый! Эльдар прекрасен, экскурсия прошла спокойной и индивидуально. Он начитан, эрудирован, эмпатийный, прекрасный человек! Может обсудить любые темы, с ним комфортно. Очень рекомендую
Л
Любовь
26 окт 2025
В
Валерия
25 окт 2025
Замечательная экскурсия для первоначального знакомства с городом. Эльдар провел по скрытым (при самостоятельной прогулке) местам, показал не просто торговые точки, а настоящих ремесленников, рассказал об исторических фактах, а также удивительных
Л
Лидия
24 окт 2025
Эльдар прекрасно провел трехчасовую экскурсию на русском языке. Профессионально сопровождал путешествие историческими фактами и при этом совсем не скучно! Время пролетело незаметно. Впечатление от города благодаря нашему гиду Эльдару остались очень теплые
