тут купите сувениры, тут запишитесь в баню. Приходилось чуть подгонять.

А в цитадели Арк просто гид ходил от экспоната к экспонату и рассказывал, что представлено в витринах. Стало скучно и группа в основном сидела на скамеечках и уже мало слушала. Хотелось бы больше информации о самой Цитадели и Бухаре, фактов и может легенд. А экспонаты можно и самим посмотреть. Я бы еще может поставила 5 баллов из уважения к гиду, но после гид несколько дней писал личные сообщения, чтобы я оставила отзыв. Такие навязчивые просьбы мне не понравились.