скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Детально о Бухаре
Познакомьтесь с Бухарой, её архитектурными памятниками и культурным наследием. Погрузитесь в атмосферу 16-17 веков и узнайте о жизни горожан
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
13 ноя в 09:00
14 ноя в 14:00
30€24 за человека
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Познакомиться с главными достопримечательностями города в приятной дружеской атмосфере
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$25 за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться
Познакомьтесь с древней Бухарой за три часа. Узнайте о медресе, караван-сараях и насладитесь живой музыкой. Погрузитесь в атмосферу Востока
Начало: На площади Ляби-хауз
Расписание: в будние дни в 09:00 и 19:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 ноября 2024Спасибо большое Свое, за интересно проведённый день в Бухаре! Интересно,насыщенно, понятно проведенная экскурсия создала общую картину о городе и его истории
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Кош-медресе»
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