Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива

Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов

Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии.

Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила!
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива

Что вас ожидает 🤩

  • Самарканд
  • Бухара
  • Хива
  • Ташкент
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Описание

Что вас ждет

Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила!
Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии.
Вас ожидает дегустация местных сортов вин, самаркандских шашлыков на шпажках и бухарского плова. Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности Узбекистана.
Эта программа включает в себя все три главные места Узбекистана, которые включены в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Я проведу вас по старым и новейшим уголкам многовекового Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места, а самое главное, вас ожидает интересная беседа с местными жителями за приготовлением плова!
Знакомство с этими городами начнётся в Бухаре.

Программа тура:

  • 1 день.
  • прибытие в Бухару,
  • трансфер в город.
  • обед,
  • размещение в гостинице.
  • ночная прогулка по Бухаре.
  • 2 день.
  • экскурсия по Бухаре с мастер-классом по приготовлению плова,
  • прогулка по самым ярким местам старого города,
  • посещение хаммама XVI века, расслабляющий массаж,
  • ужин.
  • 3 день.
  • трансфер в аэропорт,
  • вылет в Ургенч в 7:00,
  • прибытие в Ургенч, трансфер в Хиву (40 мин.),
  • обед,
  • размещение в гостинице,
  • экскурсия с мастер-классом по приготовлению хивинской лепёшки,
  • ужин.
  • 4 день.
  • продолжение экскурсии,
  • дворцы хивинских ханов,
  • свободное время,
  • вечером шоу-программа во время ужина.
  • 5 день.
  • трансфер в аэропорт Ургенч — Ташкент,
  • трансфер в гостиницу,
  • экскурсия по городу,
  • обед, местные шашлыки,
  • продолжение экскурсии,
  • свободное время,
  • ужин, дегустация местных сортов вин.
  • 6 день.
  • переезд в Самарканд на скоростном поезде Афросияб (2,30 ч.),
  • трансфер в старый город, экскурсия по Самарканду,
  • обед, плов,
  • свободное время,
  • ужин.
  • 7 день.
  • продолжение экскурсии по Самарканду,
  • дегустация местных сортов вин,
  • мастер-класс по приготовлению самсы,
  • обед,
  • свободное время.
  • 8 день.
  • вылет из Самарканда.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • размещение в стандартных двухместных номерах в гостиницах,
  • транспорт: все трансферы согласно программе и транспортным спецификациям в зависимости от дорожных условий и размера групп: комфортабельный транспорт туристического класса с кондиционером от легкового (sedan) до микроавтобуса/автобуса,
  • услуги одного гида по всему маршруту,
  • питание: завтраки в гостиницах,
  • все входные билеты на исторические объекты, указанные в программе,
  • авиа-билет Ташкент — Ургенч(эконом класса),
  • железнодорожные билеты Бухара — Самарканд, Самарканд — Ташкент, поездом или переезд на машине,
  • мастер-класс по приготовлению хивинской лепёшки,
  • мастер-класс по приготовлению плова,
  • шоу-программа в Бухаре,
  • туристический сбор.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • авиа и железнодорожные билеты на международные рейсы,
  • фото-видео съёмка (профессиональные камеры),
  • электронная виза в Узбекистан,
  • услуги гидов и транспортные услуги в свободное дни и свободное время после стандартных экскурсий,
  • ПЦР-тесты, персональная/ медицинская страховка, личные расходы и любые другие услуги, не указанные в разделе «Включено».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в стандартных двухместных номерах в гостиницах
  • Транспорт: все трансферы согласно программе и транспортным спецификациям в зависимости от дорожных условий и размера групп: комфортабельный транспорт туристического класса с кондиционером от легкового (sedan) до микроавтобуса/автобуса
  • Услуги одного гида по всему маршруту
  • Питание: завтраки в гостиницах
  • Все входные билеты на исторические объекты, указанные в программе
  • Авиа-билет Ташкент — Ургенч(эконом класса)
  • Железнодорожные билеты Бухара — Самарканд, Самарканд — Ташкент, поездом или переезд на машине
  • Мастер-класс по приготовлению хивинской лепёшки
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Шоу-программа в Бухаре
  • Туристический сбор
Что не входит
  • Авиа и железнодорожные билеты на международные рейсы
  • Фото-видео съёмка (профессиональные камеры)
  • Электронная виза в Узбекистан
  • Услуги гидов и транспортные услуги в свободное дни и свободное время после стандартных экскурсий
  • ПЦР-тесты, персональная/ медицинская страховка, личные расходы и любые другие услуги, не указанные в разделе «Включено»
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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