Что вас ждет
Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила!
Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии.
Вас ожидает дегустация местных сортов вин, самаркандских шашлыков на шпажках и бухарского плова. Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности Узбекистана.
Эта программа включает в себя все три главные места Узбекистана, которые включены в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Я проведу вас по старым и новейшим уголкам многовекового Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места, а самое главное, вас ожидает интересная беседа с местными жителями за приготовлением плова!
Знакомство с этими городами начнётся в Бухаре.
Программа тура:
- 1 день.
- прибытие в Бухару,
- трансфер в город.
- обед,
- размещение в гостинице.
- ночная прогулка по Бухаре.
- 2 день.
- экскурсия по Бухаре с мастер-классом по приготовлению плова,
- прогулка по самым ярким местам старого города,
- посещение хаммама XVI века, расслабляющий массаж,
- ужин.
- 3 день.
- трансфер в аэропорт,
- вылет в Ургенч в 7:00,
- прибытие в Ургенч, трансфер в Хиву (40 мин.),
- обед,
- размещение в гостинице,
- экскурсия с мастер-классом по приготовлению хивинской лепёшки,
- ужин.
- 4 день.
- продолжение экскурсии,
- дворцы хивинских ханов,
- свободное время,
- вечером шоу-программа во время ужина.
- 5 день.
- трансфер в аэропорт Ургенч — Ташкент,
- трансфер в гостиницу,
- экскурсия по городу,
- обед, местные шашлыки,
- продолжение экскурсии,
- свободное время,
- ужин, дегустация местных сортов вин.
- 6 день.
- переезд в Самарканд на скоростном поезде Афросияб (2,30 ч.),
- трансфер в старый город, экскурсия по Самарканду,
- обед, плов,
- свободное время,
- ужин.
- 7 день.
- продолжение экскурсии по Самарканду,
- дегустация местных сортов вин,
- мастер-класс по приготовлению самсы,
- обед,
- свободное время.
- 8 день.
- вылет из Самарканда.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- размещение в стандартных двухместных номерах в гостиницах,
- транспорт: все трансферы согласно программе и транспортным спецификациям в зависимости от дорожных условий и размера групп: комфортабельный транспорт туристического класса с кондиционером от легкового (sedan) до микроавтобуса/автобуса,
- услуги одного гида по всему маршруту,
- питание: завтраки в гостиницах,
- все входные билеты на исторические объекты, указанные в программе,
- авиа-билет Ташкент — Ургенч(эконом класса),
- железнодорожные билеты Бухара — Самарканд, Самарканд — Ташкент, поездом или переезд на машине,
- мастер-класс по приготовлению хивинской лепёшки,
- мастер-класс по приготовлению плова,
- шоу-программа в Бухаре,
- туристический сбор.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- авиа и железнодорожные билеты на международные рейсы,
- фото-видео съёмка (профессиональные камеры),
- электронная виза в Узбекистан,
- услуги гидов и транспортные услуги в свободное дни и свободное время после стандартных экскурсий,
- ПЦР-тесты, персональная/ медицинская страховка, личные расходы и любые другие услуги, не указанные в разделе «Включено».