Что вас ждет

Сердце Самарканда — площадь Регистан, караванная улица, чашечка ароматного чая среди лазурно-голубых купалов города, секреты и легенды о коврах Бухары — это только часть того, что я для вас приготовила!

Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов и разберетесь в их прошлом, настоящем и будущем, а на память у вас останутся дорогие сердцу фотографии.

Вас ожидает дегустация местных сортов вин, самаркандских шашлыков на шпажках и бухарского плова. Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности Узбекистана.

Эта программа включает в себя все три главные места Узбекистана, которые включены в список охраняемых памятников ЮНЕСКО. Я проведу вас по старым и новейшим уголкам многовекового Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента, увлеку историей и фактами о ярких достопримечательностях и влюблю в родные места, а самое главное, вас ожидает интересная беседа с местными жителями за приготовлением плова!

Знакомство с этими городами начнётся в Бухаре.

Программа тура:

1 день.

прибытие в Бухару,

трансфер в город.

обед,

размещение в гостинице.

ночная прогулка по Бухаре.

2 день.

экскурсия по Бухаре с мастер-классом по приготовлению плова,

прогулка по самым ярким местам старого города,

посещение хаммама XVI века, расслабляющий массаж,

ужин.

3 день.

трансфер в аэропорт,

вылет в Ургенч в 7:00,

прибытие в Ургенч, трансфер в Хиву (40 мин.),

обед,

размещение в гостинице,

экскурсия с мастер-классом по приготовлению хивинской лепёшки,

ужин.

4 день.

продолжение экскурсии,

дворцы хивинских ханов,

свободное время,

вечером шоу-программа во время ужина.

5 день.

трансфер в аэропорт Ургенч — Ташкент,

трансфер в гостиницу,

экскурсия по городу,

обед, местные шашлыки,

продолжение экскурсии,

свободное время,

ужин, дегустация местных сортов вин.

6 день.

переезд в Самарканд на скоростном поезде Афросияб (2,30 ч.),

трансфер в старый город, экскурсия по Самарканду,

обед, плов,

свободное время,

ужин.

7 день.

продолжение экскурсии по Самарканду,

дегустация местных сортов вин,

мастер-класс по приготовлению самсы,

обед,

свободное время.

8 день.

вылет из Самарканда.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

размещение в стандартных двухместных номерах в гостиницах,

транспорт: все трансферы согласно программе и транспортным спецификациям в зависимости от дорожных условий и размера групп: комфортабельный транспорт туристического класса с кондиционером от легкового (sedan) до микроавтобуса/автобуса,

услуги одного гида по всему маршруту,

питание: завтраки в гостиницах,

все входные билеты на исторические объекты, указанные в программе,

авиа-билет Ташкент — Ургенч(эконом класса),

железнодорожные билеты Бухара — Самарканд, Самарканд — Ташкент, поездом или переезд на машине,

мастер-класс по приготовлению хивинской лепёшки,

мастер-класс по приготовлению плова,

шоу-программа в Бухаре,

туристический сбор.

Туристы оплачивают самостоятельно: