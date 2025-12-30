Описание тура
Тур В сердце древнего Востока — 3 дня / 2 ночи Путешествие из Ташкента в Бухару и Самарканд на скоростном поезде. Обзорные экскурсии по историческим достопримечательностям, свободное время для самостоятельных прогулок, ночёвки в комфортабельных отелях. Возвращение в Ташкент вечером третьего дня. В стоимость включены ж/д билеты, проживание, экскурсии и трансферы.
Программа тура по дням
Бухара
07:45
Отправление из Ташкента
Выезд на скоростном поезде из Ташкента в Бухару. Комфортное путешествие по живописным местам.
14:00
Заселение в гостиницу
15:00
Экскурсия по Бухаре с 15:00 до 20:00
Обзорная экскурсия по главным памятникам Бухары: минарет Калян, медресе Мири Араб, комплекс Ляби-Хауз и торговые купола.
Какие места вы увидите
- Минарет Калян и медресе Мири Араб в Бухаре - Комплекс Ляби-Хауз и торговые купола Бухары - Площадь Регистан в Самарканде - Мавзолей Гур-Эмир - Обсерватория Улугбека - Некрополь Шахи-Зинда - Мечеть Биби-Ханым - Сиабский базар
Самарканд
Свободное время в Бухаре / Время: 09:0016:00
Возможность самостоятельно прогуляться по старому городу, посетить музеи, купить сувениры или отдохнуть в уютной чайхане.
16:45
Переезд в Самарканд
Трансфер или поезд до Самарканда. В пути — живописные пейзажи и отдых после насыщенного дня.
19:00
Вечерняя прогулка по Самарканду
Неспешная прогулка по вечернему Самарканду и, по желанию, посещение светового шоу на площади Регистан.
Площадь Регистан в Самарканде - Мавзолей Гур-Эмир - Обсерватория Улугбека - Некрополь Шахи-Зинда - Мечеть Биби-Ханым - Сиабский базар
Самарканд-Ташкент
09:00
Экскурсия по Самарканду
Достопримечательности:
Площадь Регистан
Мавзолей Гур-Эмир
Обсерватория Улугбека
Шахи-Зинда
Мечеть Биби-Ханым
Сиабский базар
19:00
Поезд Самарканд — Ташкент
В Ташкенте вас встретит водитель и отвезёт в вашу гостиницу.
Возвращение в Ташкент на скоростном поезде. Завершение тура.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д билеты по маршруту Ташкент - Бухара - Самарканд - Ташкент
- Проживание в отелях Бухары и Самарканда
- Экскурсионное сопровождение с гидом
- Трансферы между вокзалами и отелями
- Завтраки в отелях
- Помощь в организации дополнительных услуг по запросу
Что не входит в цену
- Питание, кроме завтраков (обеды и ужины)
- Личные расходы (сувениры, чаевые и пр.)
- Входные билеты в музеи и исторические комплексы по программе