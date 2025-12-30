Мои заказы

В сердце древнего Востока: путешествие в Бухару и Самарканд за 3 дня

Тур «В сердце древнего Востока» - 3 дня / 2 ночи. Путешествие из Ташкента в Бухару и Самарканд на скоростном поезде
Описание тура

Тур В сердце древнего Востока — 3 дня / 2 ночи Путешествие из Ташкента в Бухару и Самарканд на скоростном поезде. Обзорные экскурсии по историческим достопримечательностям, свободное время для самостоятельных прогулок, ночёвки в комфортабельных отелях. Возвращение в Ташкент вечером третьего дня. В стоимость включены ж/д билеты, проживание, экскурсии и трансферы.

Программа тура по дням

1 день

Бухара

07:45

Отправление из Ташкента

Выезд на скоростном поезде из Ташкента в Бухару. Комфортное путешествие по живописным местам.

14:00

Заселение в гостиницу

15:00

Экскурсия по Бухаре с 15:00 до 20:00

Обзорная экскурсия по главным памятникам Бухары: минарет Калян, медресе Мири Араб, комплекс Ляби-Хауз и торговые купола.

Какие места вы увидите

- Минарет Калян и медресе Мири Араб в Бухаре - Комплекс Ляби-Хауз и торговые купола Бухары - Площадь Регистан в Самарканде - Мавзолей Гур-Эмир - Обсерватория Улугбека - Некрополь Шахи-Зинда - Мечеть Биби-Ханым - Сиабский базар

2 день

Самарканд

Свободное время в Бухаре / Время: 09:0016:00

Возможность самостоятельно прогуляться по старому городу, посетить музеи, купить сувениры или отдохнуть в уютной чайхане.

16:45

Переезд в Самарканд

Трансфер или поезд до Самарканда. В пути — живописные пейзажи и отдых после насыщенного дня.

19:00

Вечерняя прогулка по Самарканду

Неспешная прогулка по вечернему Самарканду и, по желанию, посещение светового шоу на площади Регистан.

Площадь Регистан в Самарканде - Мавзолей Гур-Эмир - Обсерватория Улугбека - Некрополь Шахи-Зинда - Мечеть Биби-Ханым - Сиабский базар

3 день

Самарканд-Ташкент

09:00

Экскурсия по Самарканду

Достопримечательности:

  • Площадь Регистан

  • Мавзолей Гур-Эмир

  • Обсерватория Улугбека

  • Шахи-Зинда

  • Мечеть Биби-Ханым

  • Сиабский базар

19:00

Поезд Самарканд — Ташкент

В Ташкенте вас встретит водитель и отвезёт в вашу гостиницу.

Возвращение в Ташкент на скоростном поезде. Завершение тура.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д билеты по маршруту Ташкент - Бухара - Самарканд - Ташкент
  • Проживание в отелях Бухары и Самарканда
  • Экскурсионное сопровождение с гидом
  • Трансферы между вокзалами и отелями
  • Завтраки в отелях
  • Помощь в организации дополнительных услуг по запросу
Что не входит в цену
  • Питание, кроме завтраков (обеды и ужины)
  • Личные расходы (сувениры, чаевые и пр.)
  • Входные билеты в музеи и исторические комплексы по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Utkir
Utkir — Тревел-эксперт
Я занимаюсь путешествиями уже много лет и за это время успел организовать десятки поездок — от небольших выездов на выходные до долгих маршрутов по самым разным уголкам мира. С каждым
читать дальше

путешествием я убеждаюсь, что самое ценное — это не галочка на карте, а эмоции людей, которые едут со мной. Больше всего меня вдохновляют места с характером: где сильная энергетика, необычная культура, живые истории людей и природа, от которой сложно отвести взгляд. Я люблю открывать уголки, куда туристы обычно не доходят, и делиться этими находками с теми, кто готов видеть мир Мои маршруты — это всегда баланс между атмосферой, комфортом и ощущением настоящего приключения. Мне важно, чтобы каждый человек чувствовал себя частью группы, даже если он обычно застенчив или предпочитает наблюдать со стороны. Я умею создать атмосферу, в которой люди раскрываются, начинают общаться, смеяться, находить друзей и настоящее вдохновение. В путешествиях я обращаю внимание на мелочи: на удобный ритм, уютные места, локальные особенности, настроение людей. Я стараюсь, чтобы каждый день был наполнен чем-то особенным — будь то маленькое открытие, вкусная еда, красивое место или глубокий разговор. Мои путешествия — для тех, кто хочет не просто увидеть новое место, а почувствовать его.

Тур входит в следующие категории Бухары

