Эта экскурсия — идеальное продолжение знакомства с Бухарой.
Мы отправимся туда, где история ощущается особенно глубоко: увидим необычную красоту Чор-Минора, почувствуем святость мавзолея Исмаила Самани и Чашмаи Аюба, окунемся в роскошь
Описание экскурсииЕсли вы уже успели увидеть главные символы Бухары — минарет Калян, Ляби-Хауз и цитадель Арк, — пора отправиться глубже: туда, где город открывает свою душу неспешному путешественнику. Эта экскурсия станет вашим новым знакомством с древней Бухарой, более интимным, личным и тонким. Мы начнём с Чор-Минора — одного из самых необычных зданий города. На первый взгляд это небольшое и скромное строение, но его четыре минарета — как четыре ключа к разгадке восточной архитектуры и культурных кодов. Вы узнаете, зачем его построили, какую легенду оно скрывает и почему сегодня его считают архитектурной жемчужиной. Затем мы отправимся за пределы старого города — во дворец Ситораи Мохи-Хоса, летнюю резиденцию последнего бухарского эмира. Это настоящий архитектурный коктейль: восточная роскошь сочетается здесь с русским модерном и европейским влиянием. Мы пройдёмся по залам, где звучала музыка и витали запахи дорогих духов, и поговорим о жизни эмира, его любимицах и судьбе дворца в XX веке. После дворца нас ждёт Чашмаи Аюб — загадочный мавзолей, названный в честь пророка Иова. По легенде, он ударил посохом о землю, и на этом месте забил святой источник. Мы подойдём к нему, чтобы прикоснуться к легенде и умыться освежающей водой с тысячелетней историей. Рядом находится мавзолей Исмаила Самани — шедевр архитектуры IX века, построенный без использования гвоздей и раствора. Его строгая, но изящная геометрия, свет и тень на узорах кирпича до сих пор восхищают архитекторов со всего мира. Завершим прогулку у Куш Мадрасе Абдуллахана II — уникального ансамбля из двух медресе, расположенных симметрично друг напротив друга. Это не просто архитектурная композиция, а символ уважения к науке и духовному знанию, которое веками играло важную роль в жизни Бухары. Эта экскурсия — для тех, кто ищет не только красивые виды, но и глубокие ощущения. Вы откроете для себя Бухару, какой её знают и любят местные: неторопливую, мудрую и полную тайных смыслов. Важная информация:
- Удобная обувь обязательна – прогулка проходит по мощёным улицам.
- В жаркое время года обязательно захватите головной убор, солнцезащитный крем и, по желанию, портативный вентилятор — это поможет чувствовать себя комфортно под палящим солнцем.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чор-Минор
- Дворец Мохи-Хоса
- Мавзолей Исмаила Самани
- Мавзолей Чашмаи Аюб
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
- Транспортные расходы внутри экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Бахавуддина Накшбани 91, рядом с гостиницей «Мехтар Анбар»
Завершение: Куш Мадрасе Абдуллахана II
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
