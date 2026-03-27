Во второй или третий день в Бухаре я приглашаю вас отправиться по маршруту, который ещё больше раскроет красоту, историю и духовность нашего города. Вы увидите дворец и парк, в котором летом жили бухарские эмиры. Услышите о великом суфийском учителе и узнаете, что такое Золотая цепь Накшбанди. А также осмотрите необычный медресе с четырьмя минаретами.

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Описание экскурсии

Медресе Чор-Минор

Недалеко от площади Ляби-Хауз, в северо-восточной части Старого города мы исследуем любопытную архитектуру старинного памятника, поговорим о символике его конструкции и прошлом этого важного сооружения.

Комплекс Бахауддина Накшбанда

В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена.

Летняя резиденция бухарских эмиров

Также в программе дворец-сад Ситораи Мохи-хосса, или «Дом луны и звёзд». Я познакомлю вас с особенностями архитектурного стиля памятника, который сочетает европейские и восточные черты. Расскажу о ярких правителях, связанных с этой резиденцией. Вы осмотрите интерьеры здания и насладитесь прогулкой по ухоженному восточному парку.

Организационные детали