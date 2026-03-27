Во второй или третий день в Бухаре я приглашаю вас отправиться по маршруту, который ещё больше раскроет красоту, историю и духовность нашего города. Вы увидите дворец и парк, в котором летом жили бухарские эмиры. Услышите о великом суфийском учителе и узнаете, что такое Золотая цепь Накшбанди. А также осмотрите необычный медресе с четырьмя минаретами.
Описание экскурсии
Медресе Чор-Минор
Недалеко от площади Ляби-Хауз, в северо-восточной части Старого города мы исследуем любопытную архитектуру старинного памятника, поговорим о символике его конструкции и прошлом этого важного сооружения.
Комплекс Бахауддина Накшбанда
В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена.
Летняя резиденция бухарских эмиров
Также в программе дворец-сад Ситораи Мохи-хосса, или «Дом луны и звёзд». Я познакомлю вас с особенностями архитектурного стиля памятника, который сочетает европейские и восточные черты. Расскажу о ярких правителях, связанных с этой резиденцией. Вы осмотрите интерьеры здания и насладитесь прогулкой по ухоженному восточному парку.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt
- Дополнительные расходы: входные билеты — около $10 с чел. в совокупности за все объекты, а также питание (по желанию)
- После экскурсии я также могу вас отвезти на вокзал или в аэропорт — дополнительная плата составит $10
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ойбек — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1253 туристов
Когда-то я родился в священной Бухаре, в самом сердце Старого города. Рос в окружении караван-сараев, древних хамамов, величественных мечетей и медресе. Теперь я с радостью знакомлю с родными местами путешественников. Жду вас в нашей гостеприимной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Были компанией у Ойбека на экскурсии. Отдельно отмечу, что именно го его нам рекомендовали. Мне кажется, это лучший рассказчик из всех, с кем когда либо довелось познакомиться на экскурсиях. Воспитание,
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо за такие тёплые и точные слова, это трогает до глубины. Очень рад, что вам удалось почувствовать Бухару «на одном
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А
Хотим выразить глубокую признательность Ойбеку за профессионально проведенную экскурсию. Передвижение на комфортабельном автомобиле обеспечило максимальное удобство. Содержание экскурсии было на высочайшем уровне – очень познавательно и интересно. Особо ценной была искренняя заинтересованность Ойбека в том, чтобы мы получили полное представление об Узбекистане и Бухаре.
Ойбек
Ответ организатора:
Благодарю вас за высокую оценку! Рад, что формат экскурсии и её содержание оправдали ваши ожидания. Для меня как гида важно,
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Замечательно провели время,Ойбек интересный собеседник и эрудированный экскурсовод,отличный рассказчик!
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие добрые слова! Мне очень приятно, что вам понравилась экскурсия. Стараюсь делиться не просто фактами, а настоящими
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В
Все прошло замечательно: маршрут, рассказ гида, общая атмосфера.
Ойбек внимательно относился ко всем членам нашей разновозрастной компании, учитывал наши маленькие пожелания.
Так что очень рекомендуем гида и данную экскурсию как второй день в Бухаре.
Ойбек внимательно относился ко всем членам нашей разновозрастной компании, учитывал наши маленькие пожелания.
Так что очень рекомендуем гида и данную экскурсию как второй день в Бухаре.
Ойбек
Ответ организатора:
Бухара это не камень и купола, а живая память, каждый архитектурный элемент, улыбка на базаре, рассказ часть одной большой истории.
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М
Прекрасная экскурсия, узнали много об истории, религиях, людях, быте как прошлого, так и современного мира. Рекомендуем - интересно и на одном дыхании
Ойбек
Ответ организатора:
Благодарю за тёплые слова они для меня особенно дороги. Рад, что экскурсия стала не просто прогулкой, а живым диалогом с её историей, верой, культурой и людьми прошлого и сегодняшнего дня.
С теплом, Ойбек Гид по Бухаре
С теплом, Ойбек Гид по Бухаре
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Ойбек большой молодец! Немного видоизменил экскурсию на наш выбор,опираясь на наши интересы и в результате мы получили полное удовольствие! Легко, с интересом, любовью! Бухарский стиль - это конечно красоооооттитаааа! Отлично! Ойбек, ждем ссылку на 🎥!😃 спасибо за плов😃объелись😂искренне рекомендуем!
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