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Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели

Медресе Чор-Минор, знаковая суфийская святыня и летняя резиденция бухарских эмиров
Во второй или третий день в Бухаре я приглашаю вас отправиться по маршруту, который ещё больше раскроет красоту, историю и духовность нашего города. Вы увидите дворец и парк, в котором летом жили бухарские эмиры. Услышите о великом суфийском учителе и узнаете, что такое Золотая цепь Накшбанди. А также осмотрите необычный медресе с четырьмя минаретами.
5
62 отзыва
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели

Описание экскурсии

Медресе Чор-Минор

Недалеко от площади Ляби-Хауз, в северо-восточной части Старого города мы исследуем любопытную архитектуру старинного памятника, поговорим о символике его конструкции и прошлом этого важного сооружения.

Комплекс Бахауддина Накшбанда

В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена.

Летняя резиденция бухарских эмиров

Также в программе дворец-сад Ситораи Мохи-хосса, или «Дом луны и звёзд». Я познакомлю вас с особенностями архитектурного стиля памятника, который сочетает европейские и восточные черты. Расскажу о ярких правителях, связанных с этой резиденцией. Вы осмотрите интерьеры здания и насладитесь прогулкой по ухоженному восточному парку.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt
  • Дополнительные расходы: входные билеты — около $10 с чел. в совокупности за все объекты, а также питание (по желанию)
  • После экскурсии я также могу вас отвезти на вокзал или в аэропорт — дополнительная плата составит $10

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ойбек
Ойбек — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1253 туристов
Когда-то я родился в священной Бухаре, в самом сердце Старого города. Рос в окружении караван-сараев, древних хамамов, величественных мечетей и медресе. Теперь я с радостью знакомлю с родными местами путешественников. Жду вас в нашей гостеприимной стране!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
3
2
1
Н
Были компанией у Ойбека на экскурсии. Отдельно отмечу, что именно го его нам рекомендовали. Мне кажется, это лучший рассказчик из всех, с кем когда либо довелось познакомиться на экскурсиях. Воспитание,
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юмор, эрудированность, все на столько на высоком уровне и в балансе, что никто не остался равнодушным. Так интересно, легко подавалась информация, ни один человек из нашей компании ни разу не заскучал. Ойбек рассказывает очень много реальных историй, где то личных, из современной жизни, культуры и быта, перемешивая с историей. В общем однозначно рекомендую любую экскурсию с Ойбеком, не представляю более лучшего гида для знакомства с Узбекистаном!

Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо за такие тёплые и точные слова, это трогает до глубины. Очень рад, что вам удалось почувствовать Бухару «на одном
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дыхании»: через истории, юмор, паузы и даже молчание — всё это часть одного живого диалога с городом. Особенно ценно, что вы заметили баланс между личным, современным и древним именно так я стараюсь рассказывать: не о прошлом как о музее, а о нём как о продолжающейся жизни. С огромной благодарностью и трепетом к духу Бухары!

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А
Хотим выразить глубокую признательность Ойбеку за профессионально проведенную экскурсию. Передвижение на комфортабельном автомобиле обеспечило максимальное удобство. Содержание экскурсии было на высочайшем уровне – очень познавательно и интересно. Особо ценной была искренняя заинтересованность Ойбека в том, чтобы мы получили полное представление об Узбекистане и Бухаре.
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Благодарю вас за высокую оценку! Рад, что формат экскурсии и её содержание оправдали ваши ожидания. Для меня как гида важно,
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чтобы гости уезжали не просто с новыми фактами, а с настоящим пониманием культуры и души Узбекистана. Спасибо, что выбрали нашу поездку. Всегда ждём вас в Бухаре!

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Лариса
Замечательно провели время,Ойбек интересный собеседник и эрудированный экскурсовод,отличный рассказчик!
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие добрые слова! Мне очень приятно, что вам понравилась экскурсия. Стараюсь делиться не просто фактами, а настоящими
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историями, и вдвойне рад, когда встречаю таких увлечённых слушателей. Надеюсь, в следующий раз порадую вас ещё более интересными маршрутами! До новых встреч!

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В
Все прошло замечательно: маршрут, рассказ гида, общая атмосфера.
Ойбек внимательно относился ко всем членам нашей разновозрастной компании, учитывал наши маленькие пожелания.
Так что очень рекомендуем гида и данную экскурсию как второй день в Бухаре.
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Бухара это не камень и купола, а живая память, каждый архитектурный элемент, улыбка на базаре, рассказ часть одной большой истории.
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То, что вы почувствовали её «на одном дыхании» высшая награда для гида.
Благодарю за тёплые слова С теплом, Ойбек Гид по Бухаре

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М
Прекрасная экскурсия, узнали много об истории, религиях, людях, быте как прошлого, так и современного мира. Рекомендуем - интересно и на одном дыхании
Ойбек
Ойбек
Ответ организатора:
Благодарю за тёплые слова они для меня особенно дороги. Рад, что экскурсия стала не просто прогулкой, а живым диалогом с её историей, верой, культурой и людьми прошлого и сегодняшнего дня.
С теплом, Ойбек Гид по Бухаре
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Ирина
Ойбек большой молодец! Немного видоизменил экскурсию на наш выбор,опираясь на наши интересы и в результате мы получили полное удовольствие! Легко, с интересом, любовью! Бухарский стиль - это конечно красоооооттитаааа! Отлично! Ойбек, ждем ссылку на 🎥!😃 спасибо за плов😃объелись😂искренне рекомендуем!
Ойбек большой молодец! Немного видоизменил экскурсию на наш выбор,опираясь на наши интересы и в результате мы
Ойбек большой молодец! Немного видоизменил экскурсию на наш выбор,опираясь на наши интересы и в результате мы
Ойбек большой молодец! Немного видоизменил экскурсию на наш выбор,опираясь на наши интересы и в результате мы
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