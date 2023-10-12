Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели

Медресе Чор-Минор, знаковая суфийская святыня и летняя резиденция бухарских эмиров

5
1 отзыв
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Во второй или третий день в Бухаре я приглашаю вас отправиться по маршруту, который ещё больше раскроет красоту, историю и духовность нашего города. Вы увидите дворец и парк, в котором летом жили бухарские эмиры. Услышите о великом суфийском учителе и узнаете, что такое Золотая цепь Накшбанди. А также осмотрите необычный медресе с четырьмя минаретами.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
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Описание

Что вас ожидает

Медресе Чор-Минор

Недалеко от площади Ляби-Хауз, в северо-восточной части Старого города мы исследуем любопытную архитектуру старинного памятника, поговорим о символике его конструкции и прошлом этого важного сооружения.

Комплекс Бахауддина Накшбанда

В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена.

Летняя резиденция бухарских эмиров

Также в программе дворец-сад Ситораи Мохи-хосса, или «Дом луны и звёзд». Я познакомлю вас с особенностями архитектурного стиля памятника, который сочетает европейские и восточные черты. Расскажу о ярких правителях, связанных с этой резиденцией. Вы осмотрите интерьеры здания и насладитесь прогулкой по ухоженному восточному парку.

По желанию после экскурсии мы зайдём в чайхану, где вы попробуете национальные блюда.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные услуги и сопровождение гида. Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt.
  • Дополнительные расходы: входные билеты — около 10$ с человека в совокупности за все объекты, а также питание (по желанию)
  • После экскурсии я также могу вас отвезти на вокзал или в аэропорт — дополнительная плата составит 10$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
12 окт 2023
Экскурсия очень понравилась)
Ойбек замечательный гид. Интересный, вдумчивый рассказ о достопримечательностях в Бухаре и за его пределами. Чувствуется любовь к своему городу. Замечательный транспорт)
Спасибо! ❤️

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