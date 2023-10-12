Медресе Чор-Минор, знаковая суфийская святыня и летняя резиденция бухарских эмиров
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Описание
Что вас ожидает
Медресе Чор-Минор
Недалеко от площади Ляби-Хауз, в северо-восточной части Старого города мы исследуем любопытную архитектуру старинного памятника, поговорим о символике его конструкции и прошлом этого важного сооружения.
Комплекс Бахауддина Накшбанда
В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена.
Летняя резиденция бухарских эмиров
Также в программе дворец-сад Ситораи Мохи-хосса, или «Дом луны и звёзд». Я познакомлю вас с особенностями архитектурного стиля памятника, который сочетает европейские и восточные черты. Расскажу о ярких правителях, связанных с этой резиденцией. Вы осмотрите интерьеры здания и насладитесь прогулкой по ухоженному восточному парку.
По желанию после экскурсии мы зайдём в чайхану, где вы попробуете национальные блюда.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные услуги и сопровождение гида. Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt.
- Дополнительные расходы: входные билеты — около 10$ с человека в совокупности за все объекты, а также питание (по желанию)
- После экскурсии я также могу вас отвезти на вокзал или в аэропорт — дополнительная плата составит 10$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Ойбек замечательный гид. Интересный, вдумчивый рассказ о достопримечательностях в Бухаре и за его пределами. Чувствуется любовь к своему городу. Замечательный транспорт)
Спасибо! ❤️