Ирадж проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Быт традиционного узбекского дома

В доме-музее Файзуллы Ходжаева вы познакомиться с бытом богатого горожанина Бухары 19 века, увидите сохранившуюся женскую половину дома, оцените богатую резьбу по гипсу и сложные орнаменты, украшающие комнаты. Конечно, мы поговорим и о хозяине дома, видном государственном деятеле Узбекской ССР, который участвовал в революции начала 20 века. А в завершение вы сможете устроить фотосессию 📷 на фоне аутентичных интерьеров в традиционном узбекском костюме.

Хроники Зиндан-тюрьмы

Следом мы отправимся к Зиндан-тюрьме середины 18 века: некогда это здание было местом заточения должников и особо опасных преступников. Здесь я расскажу о судопроизводстве Бухарского эмирата в 19 — 20 веках и поделюсь нашумевшей историей 📖 европейских заключённых, побывавших в этом мрачном месте.

Сакральная Бухара: по следам суфиев и богословов

По-настоящему культура Узбекистана откроется вам в удивительных мечетях Бухары. В историческом квартале города мы посетим красивую хонако-мечеть Ходжа-Зайниддина 16 века с превосходно сохранившимся интерьером. Зайдем в действующую мечеть, где хранится 500-летний резервуар сардоба. Заглянем в шиитскую мечеть Ходжи Мир Али, которую посещают местные иранцы. А в мавзолее Сайфиддина Бохарзи поговорим о жизни одного их самых влиятельных суфиев Средней Азии и духовного наставника монгольского хана Буяна Кули.

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