Ирадж проводит ещё 1 экскурсию

  1. Экскурсии

Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города

Проехать нестандартным маршрутом по культовым местам и проникнуться узбекской культурой

Ирадж
Ирадж – Гид из Бухары
Часто путешественники, исследуя Бухару, ограничиваются лишь главными достопримечательностями 🏛️.

Моя задача — открыть для вас не менее интересные и значимые памятники, до которых редко добираются туристы.

Вы разберетесь в устройстве узбекского дома в музее Файзуллы Ходжаева, посетите колоритные мечети и узнаете о пути легендарного суфия Сайфиддина Бохарзи.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €78 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города

Что вас ожидает

Быт традиционного узбекского дома
В доме-музее Файзуллы Ходжаева вы познакомиться с бытом богатого горожанина Бухары 19 века, увидите сохранившуюся женскую половину дома, оцените богатую резьбу по гипсу и сложные орнаменты, украшающие комнаты. Конечно, мы поговорим и о хозяине дома, видном государственном деятеле Узбекской ССР, который участвовал в революции начала 20 века. А в завершение вы сможете устроить фотосессию 📷 на фоне аутентичных интерьеров в традиционном узбекском костюме.

Хроники Зиндан-тюрьмы
Следом мы отправимся к Зиндан-тюрьме середины 18 века: некогда это здание было местом заточения должников и особо опасных преступников. Здесь я расскажу о судопроизводстве Бухарского эмирата в 19 — 20 веках и поделюсь нашумевшей историей 📖 европейских заключённых, побывавших в этом мрачном месте.

Сакральная Бухара: по следам суфиев и богословов
По-настоящему культура Узбекистана откроется вам в удивительных мечетях Бухары. В историческом квартале города мы посетим красивую хонако-мечеть Ходжа-Зайниддина 16 века с превосходно сохранившимся интерьером. Зайдем в действующую мечеть, где хранится 500-летний резервуар сардоба. Заглянем в шиитскую мечеть Ходжи Мир Али, которую посещают местные иранцы. А в мавзолее Сайфиддина Бохарзи поговорим о жизни одного их самых влиятельных суфиев Средней Азии и духовного наставника монгольского хана Буяна Кули.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, трансфер входит в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: около 5$ с человека
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирадж
Ирадж
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, это было привычным делом. Как коренной житель, который достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары!
Напишите мне

Ирадж проводит ещё 1 экскурсию

Окрестности Бухары: святыни и культовые места
76
4.5 часов
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
15 отзывов
Побывать в маленькой Мекке, узнать о жителях Узбекистана и проникнуться колоритом Средней Азии

Еще несколько необычных экскурсий в Бухаре

Бухара — город-музей
67
4.5 часов
Бухара — город-музей
105 отзывов
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Сказочная Бухара
60
5 часов
Сказочная Бухара
7 отзывов
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Понять дух Бухары и его жителей
50
5 часов
Понять дух Бухары и его жителей
5 отзывов
Баховаддин: история и атмосфера сакрального центра Узбекистана
Обзорная экскурсия по Бухаре
$40
4 часа
Обзорная экскурсия по Бухаре
5 отзывов
Волшебная Бухара
45
5 часов
Волшебная Бухара
2 отзыва
Все знаковые места Старого города на душевной обзорной экскурсии
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
60
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
1 отзыв
Открыть истории и легенды памятников древнего и средневекового Востока на прогулке по Старому городу