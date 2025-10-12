Прогулка по Старой Бухаре — это встреча с тысячелетней историей, шедеврами восточной архитектуры и духом великого прошлого. От Саманидов до Мангытов — каждый правитель оставил здесь след в виде мечетей,
Описание экскурсии
Это путешествие по Старой Бухаре — не просто прогулка по древнему городу, а настоящее погружение в тысячелетнюю историю. Вы узнаете, как Бухара стала одним из культурных и духовных центров Востока, увидите шедевры архитектуры от эпохи Саманидов до правления династии Мангытов. Мы пройдём по узким улицам, где сохранился дух Средневековья, и поговорим о том, как разные эпохи оставляли здесь свои следы. Каждый памятник расскажет свою историю — от IX века до начала XX. Я помогу вам почувствовать связь времён и вдохновиться богатым культурным наследием Узбекистана. Вы узнаете:
как Великий шёлковый путь повлиял на развитие города, • как складывались ремесленные традиции региона, • почему Бухара — это не просто музей под открытым небом, а живой город с яркой самобытностью. На улицах Старого города вы встретите мастеров, работающих по древним технологиям, и сможете увидеть, как создаются изделия из керамики, металла, дерева и шёлка. Я постараюсь сделать так, чтобы каждый из вас почувствовал настоящую атмосферу Бухары — величественной, живой и по-настоящему уникальной.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы познакомимся Бухарскими кварталами, где проживали многонациональный народ Бухары. (Узбеки, Персы, Евреи, Арабы)
- Заброшенный водоём 16 века в первозданном виде
- Мечеть и ханака Ходжа Зайниддин 16 века с оригинальной отделкой внутренних фасадов
- Караван сарай «Кулита» 16 века, где торговали женскими головными уборами
- Синагога - я покажу вам синагогу XVII века и проведу по узким улочкам махалли - первого еврейского квартала города. Расскажу о строительстве синагоги и традициях местной еврейской общины
- Торговые купола - символ Старого города. Рассматривая их, вы услышите о купцах и ремесленниках, о династии Шейбанидов и других известных правителях Бухарского ханства
- Мечеть Магоки-Аттари (Мечеть в яме) - древнейшая из сохранившихся до наших дней мечетей Бухары. Она расположена на территории базаров, функционировавших здесь с доисламского времени до 1930-х годов
- Архитектурный комплекс Боло-Хауз XVIII века состоит из мечети, минарета и хауза (водоёма)
- Медресе Улугбека - воздвигнуто в XV веке внуком Тимура, правителем и учёным-астрономом Улугбеком
- Медресе Абдулазиз-хана XVII века с орнаментальными мотивами и надписями, выполненными в разных стилях. Названо в честь аштарханидского правителя
- Пои-Калон - вы оцените архитектурный ансамбль на парадной площади Регистан. Он включает три сооружения XII-XVI веков: медресе Мири-Араб, мечеть и минарет Калон. Вы узнаете, как они создавались и в чём их архитектурные особенности
- Крепость Арк - древняя цитадель, занимающая почти 4 гектара. Это старейший памятник города. Я помогу вам прикоснуться к её многовековой истории
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту (примерно 10$ с человека)
- Обед или ужин
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хауз
Завершение: Возле Крепости Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
12 окт 2025
Прекрасный гид, подробно рассказал о городе и показал много интересных мест. Очень понравилось, что информация подавалась с проведением исторических параллелей, сам гид заинтересован в том, что рассказывает и время от времени предлагал нам проверить свои знания или задать дополнительные вопросы.
Рекомендую!
Рекомендую!
Л
Лилия
1 окт 2025
Хамза отличный гид! Показал необычные места, где нет туристов и принес старые фотографии Бухары. Спасибо большое за маршрут, очень все понравилось!
Д
Дария
13 сен 2025
Нам все понравилось,знающий экскурсовод,рассказывает все подробно,заинтересован истории Бухары. Рекомендую на 100%.
